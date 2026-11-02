Vụ tai nạn xảy ra giữa thời tiết mưa lớn, dông bão

Theo Reuters, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 1/11 (giờ địa phương) tại hạt Palm Beach, bang Florida, Mỹ. Chiếc Learjet 60 gặp nạn khi đang bay từ Sân bay Quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, đến Sân bay North Eleuthera ở Bahamas.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận máy bay phản lực tư nhân đã cất cánh từ Austin trước khi gặp nạn tại Florida. Các quan chức giao thông vận tải Mỹ cho biết toàn bộ 9 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Khoảng khắc máy bay lao xuống rồi bốc cháy kinh hoàng (Ảnh: ABC)

Những video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay lao xuống mặt đất gần một con đường, sau đó phát nổ. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ phải làm việc giữa khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ va chạm.

Thống đốc Florida Ron DeSantis đã có mặt tại cuộc họp báo gần hiện trường ở Lake Worth Beach và mô tả vụ việc là một thảm kịch kinh hoàng.

“Đó là một thảm kịch kinh hoàng”, ông DeSantis nói. Thống đốc cho biết đoạn video ghi lại vụ tai nạn cho thấy máy bay lao xuống như một quả tên lửa, tạo ra vụ nổ lớn và khiến các mảnh vỡ văng ra nhiều hướng.

Vụ rơi máy bay cũng gây ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận. Theo Joel Flores, Ủy viên Hội đồng Quận Palm Beach, cú va chạm tạo ra một hố lớn bên đường, gần lối vào một khu nhà di động.

Vụ tai nạn đã tạo ra một hố sâu bốc cháy trên mặt đất (Ảnh: Reuters )

Khoảng 600 người dân trong khu vực đã được sơ tán và chuyển đến hai nơi trú ẩn do quận bố trí. Việc sơ tán nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Theo thông tin từ AccuWeather, khu vực xảy ra tai nạn đang có mưa lớn và dông bão vào thời điểm máy bay rơi.

Bản ghi âm hé lộ diễn biến khẩn cấp trong buồng lái

Một trong những thông tin đáng chú ý của vụ việc là bản ghi âm liên lạc giữa phi công và trung tâm kiểm soát không lưu Miami. Đoạn ghi âm được đăng tải trên LiveATC, trang web chuyên phát sóng các cuộc liên lạc hàng không.

Theo Reuters, bản ghi âm cho thấy phi công ban đầu thông báo đang xử lý tình trạng đóng băng trên máy bay. Người này đồng thời cho biết máy bay gặp nhiễu động ở mức vừa phải và đang tìm kiếm điều kiện bay thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Chưa đầy một phút sau thông báo ban đầu, người trong buồng lái phát tín hiệu cầu cứu và cho biết máy bay đang mất độ cao với tốc độ khoảng 10.000 feet mỗi phút, tương đương hơn 3.000 m/phút.

Vài giây tiếp theo, phi công thông báo tình trạng khẩn cấp. Tốc độ hạ độ cao được ghi nhận tăng lên khoảng 20.000 feet mỗi phút, tương đương hơn 6.000 m/phút.

Mảnh vỡ máy bay nằm rải rác trên diện rộng tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Reuters).

Trong những giây tiếp theo, người trong buồng lái liên tục báo cáo tình trạng máy bay. Bản ghi âm cho thấy phi công nói rằng máy bay sắp va chạm với mặt đất, trong khi tốc độ hạ độ cao đã lên tới khoảng 22.000 feet mỗi phút, tương đương gần 6.700 m/phút.

Khoảng 35 giây sau tín hiệu cầu cứu đầu tiên, câu nói cuối cùng được ghi lại từ buồng lái là: “Chúng ta hết thời gian rồi”.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy tốc độ hạ độ cao theo phương thẳng đứng của máy bay tại một thời điểm đã vượt quá 32.000 feet mỗi phút, tương đương gần 9.800 m/phút.

Những thông tin này cho thấy máy bay đã rơi vào tình huống mất độ cao nghiêm trọng trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến máy bay gặp sự cố vẫn chưa được xác định.

NTSB mở cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã mở cuộc điều tra để làm rõ vụ tai nạn. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cũng gọi sự việc là một thảm kịch kinh hoàng.

Theo hồ sơ của FAA, chiếc Learjet 60 gặp nạn do Bombardier sản xuất. Bombardier, tập đoàn có trụ sở tại Canada, cho biết chủ sở hữu máy bay là một công ty được thành lập tại bang Delaware, Mỹ.

Đại diện Bombardier tuyên bố doanh nghiệp sẽ hỗ trợ đầy đủ và hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Hiện các nhà điều tra chưa công bố kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn. Những yếu tố như điều kiện thời tiết, tình trạng kỹ thuật của máy bay và diễn biến trong buồng lái sẽ cần được xem xét để xác định điều gì đã xảy ra trước khi chiếc Learjet lao xuống khu dân cư.

Vụ việc tiếp tục đặt ra những câu hỏi về chuỗi diễn biến dẫn đến tai nạn, đặc biệt khi phi công đã phát tín hiệu khẩn cấp nhưng máy bay mất độ cao với tốc độ bất thường chỉ trong vài chục giây.

Nguồn: Reuters

Hân Ly