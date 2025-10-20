Mới đây, trên mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn clip dài 7 giây ghi lại cảnh một con rắn hổ mang bị mắc trong lồng bẫy đặt ngay trong bồn cầu. Hình ảnh con rắn độc thò cổ ra, liên tục ngóc đầu lên khiến người xem không khỏi rùng mình.

Chỉ sau vài ngày đăng tải, đoạn video đã thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng hàng nghìn bình luận tranh cãi, nhiều người bày tỏ sự hoảng sợ, trong khi số khác lại tò mò về cách con rắn chui được vào nhà vệ sinh.

Liên quan đến sự việc trên, anh Phạm Thủy (xã Vân Mạc, tỉnh Hưng Yên) xác nhận với PV VietNamNet, đoạn video được anh quay vào ngày 13/10 vừa qua tại nhà của một hộ dân thuộc xã Vân Mạc. Anh là người bắt được con rắn này sau 3 ngày kiên trì đặt bẫy ở bồn cầu.

Anh Thủy kể, anh làm việc tại một trung tâm kiểm soát côn trùng ở Hưng Yên. Ngày 10/10, anh được một người dân gọi nhờ hỗ trợ bắt rắn và tận mắt thấy cảnh tượng rắn hổ mang trườn bò trong nhà vệ sinh, rồi chui vào bồn cầu.

Chia sẻ thêm với báo Dân trí, anh Thuỷ khẳng định, con rắn không chui từ đường ống thoát nước lên bồn cầu như mọi người đồn đoán.

"Phía sau căn nhà có một khu vườn và ao lớn, trời mưa khiến nước dâng lên. Rắn có thể trườn từ khu vườn vào nhà mà không bị ai phát hiện. Khi gia chủ tình cờ nhìn thấy, con rắn lập tức chui vào bồn cầu trong nhà vệ sinh để ẩn nấp", anh Thuỷ cho biết.

Trước khi anh đến, do không biết cách xử trí, gia chủ đóng cửa nhà vệ sinh, ngăn con rắn bò ra ngoài tấn công các thành viên.

Sau khi khảo sát thực tế, anh Thuỷ đặt một lồng đứng, bằng sắt dài hơn 70cm vào bồn cầu để dụ rắn chui lên.

"Hai ngày đầu tiên, rắn chui lên rồi tụt xuống phía dưới. Đến ngày 15/10, con rắn chui một nửa thân lên phía trên, chủ nhà nhanh chóng dùng dụng cụ để bắt con vật. Khi thấy rắn ngóc đầu lên từ bồn cầu, chính tôi cũng nổi da gà. Sợ nó lại chui xuống, tôi phải nhanh chóng lấy dụng cụ và tóm gọn", anh Thủy kể.

Được biết, con rắn dài hơn 1m, nặng hơn 1kg, thuộc họ hổ mang chì, có nọc độc. Đặc trưng trên cơ thể chúng toàn màu đen, phần gần đầu có màu vàng.