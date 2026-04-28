Tưởng tượng bạn ra mắt một sản phẩm, truyền thông chê bai tơi bời, các chuyên gia xếp vào hàng thất bại nhưng khách hàng vẫn xếp hàng dài từ sáng đến tối. Đó chính xác là những gì đang xảy ra với bộ phim tiểu sử về Michael Jackson tại các rạp chiếu toàn cầu tuần này.

Nghịch lý của thế kỷ: Bị chê càng nhiều, tiền thu càng lớn

Ngày 24/4/2026, bộ phim tiểu sử Michael do đạo diễn Antoine Fuqua thực hiện chính thức ra rạp toàn cầu. Trong vai diễn chính là Jaafar Jackson cháu ruột của huyền thoại. Phim theo chân cuộc đời Michael Jackson từ thuở bé với nhóm The Jackson 5 cho đến tour diễn Bad những năm 1980.

Trước khi ra rạp, giới phê bình đã "tổng tấn công". Metacritic chấm 39/100 ngưỡng "không được đánh giá tốt". The Wrap gọi đây là "publicity dài 3 tiếng rưỡi". The Daily Beast chê phim "phản bội chính nhân vật mà nó muốn tôn vinh". Daily Beast thẳng thắn hơn, gọi đây là một tác phẩm "disingenuous" (giả tạo) được dàn dựng tỉ mỉ. Tất cả đồng thuận ở một điểm: Phim đẹp, nhạc hay, diễn viên chính xuất sắc nhưng nội dung thì thiếu chiều sâu, né tránh mọi góc khuất.

Thế nhưng, trong khi các nhà phê bình còn đang mài bút, người xem đã có câu trả lời bằng tiền mặt. Cuối tuần mở màn, Michael thu về 97 triệu USD tại Mỹ và 120 triệu USD từ 84 thị trường quốc tế, tổng cộng 217 triệu USD toàn cầu phá vỡ kỷ lục mở màn của mọi bộ phim tiểu sử trong lịch sử điện ảnh, vượt qua cả Oppenheimer (80 triệu USD).

Lời chê lớn nhất dành cho Michael là né tránh các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em mà Michael Jackson đối mặt trước khi qua đời năm 2009. Nhưng đây không phải lựa chọn nghệ thuật tùy tiện mà là hệ quả của một chuỗi biến cố hậu trường đắt giá.

Ban đầu, phần thứ ba của kịch bản có đề cập đến vụ kiện lạm dụng năm 1993. Sau khi quay xong, đoàn phim phát hiện một điều khoản trong thỏa thuận giải quyết với người tố cáo: cấm khắc họa hoặc đề cập đến họ trong bất kỳ phim hoặc chương trình truyền hình nào. Toàn bộ phần kết phải làm lại từ đầu, xoay quanh mối quan hệ giữa Michael và người cha kiểm soát Joe Jackson (do Colman Domingo thủ vai).

Chi phí sản xuất ban đầu là 155 triệu USD. Sau các đợt quay lại kéo dài 22 ngày để xóa toàn bộ phần kết cũ, tổng ngân sách đội lên 200 triệu USD một trong những bộ phim tiểu sử đắt nhất lịch sử. Di sản của MJ tài trợ riêng phần quay lại. Paris Jackson con gái của MJ không tham gia phim và mô tả kịch bản ban đầu là "sugar-coated" (được làm ngọt quá mức), cho rằng Hollywood thường định hình lại câu chuyện theo hướng có lợi. Các anh chị em Janet, Randy và Rebbie Jackson cũng không xuất hiện trong phim.

Giải phẫu "Nostalgia Economy": Khi nỗi nhớ trở thành sản phẩm tỷ đô

Để hiểu tại sao Michael thành công bất chấp phê bình, cần nhìn vào một hiện tượng kinh tế đang định hình lại ngành giải trí toàn cầu: Nostalgia Economy - Kinh tế học của nỗi nhớ.

Nguyên lý cơ bản luôn tồn tại đó chính là con người sẵn sàng trả tiền để được sống lại cảm xúc. Không phải để được thông tin mới. Không phải để hiểu sự thật sâu xa hơn. Mà để được cảm thấy những gì họ đã từng cảm thấy lần đầu nghe "Thriller" trong xe hơi của bố, lần đầu thấy moonwalk trên tivi, những buổi tối tuổi thơ khi nhạc MJ vang khắp nhà.

Phim tiểu sử nhạc sĩ, đặc biệt về các huyền thoại đã khuất, là phương tiện lý tưởng cho trải nghiệm này. Nó không chỉ chiếu một câu chuyện nó bán một chuyến du hành thời gian.

Khi Michael Jackson qua đời năm 2009, ông để lại hơn 500 triệu USD nợ. Giá trị tên tuổi và hình ảnh của ông được một tòa án Mỹ định giá chỉ 4,2 triệu USD. Hai con số đó, ngày nay, đọc lại như một câu chuyện cười đen tối.

Kể từ đó, di sản MJ đã thu về hơn 3,5 tỷ USD biến ông trở thành nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất thế giới dù đã rời cõi nhân gian 16 năm. Năm 2025 một mình, di sản này kiếm được 105 triệu USD. Trên Spotify, MJ vượt 60 triệu monthly listeners sánh ngang các ngôi sao đương đại như Kendrick Lamar. Vở nhạc kịch Broadway MJ: The Musical đã bán 2,3 triệu vé trị giá 328 triệu USD kể từ khi ra mắt năm 2021. Show Cirque du Soleil Michael Jackson ONE tại Las Vegas chạy từ năm 2013 và vừa được gia hạn đến năm 2030.

Đây không phải sự hồi sinh ngẫu nhiên. Đây là kết quả của chiến lược quản lý di sản có chủ đích biến một "thương hiệu cảm xúc" thành cỗ máy in tiền đa nền tảng: Streaming, Broadway, Las Vegas, và nay là điện ảnh Hollywood.

Thành công của Michael không phải là sự cố bất ngờ. Đây là phiên bản nâng cấp của một công thức đã được Hollywood kiểm chứng nhiều lần.

Bohemian Rhapsody tiền thân trực tiếp của mô hình này cũng bị giới phê bình chê là "Wikipedia điện ảnh về Freddie Mercury", thiếu chiều sâu và né tránh các góc khuất trong cuộc đời ca sĩ. Kết quả: 910 triệu USD toàn cầu và 4 giải Oscar. Chính nhà sản xuất Graham King của Bohemian Rhapsody cũng là người đứng sau Michael .

Marketing "kháng phê bình": Lionsgate đã đi trước dư luận như thế nào?

Một yếu tố thường bị bỏ qua khi phân tích thành công của Michael, c hiến dịch marketing đẳng cấp thế giới được thiết kế để kích hoạt cảm xúc trước khi bất kỳ nhà phê bình nào kịp lên tiếng.

Trailer phim đạt 116,2 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu kỷ lục tuyệt đối của mọi trailer phim nhạc biopic trong lịch sử, vượt qua cả Taylor Swift: The Eras Tour. Toàn bộ chiến dịch mạng xã hội tích lũy 564 triệu lượt xem trên các nền tảng.

Lionsgate còn tổ chức các flash mob "Don't Walk, Moonwalk" tại 20 thành phố trên toàn cầu biến các giao lộ đông người thành sân khấu sống, thu về 23,4 triệu lượt xem. Khi embargo đánh giá của giới phê bình được dỡ bỏ vào thứ Ba trước tuần khai màn, những lời chê bai bị cuốn trôi ngay lập tức bởi đà hype đã được tạo sẵn từ hàng tháng trước.