Kinh Đô nâng tầm di sản gần ba thập kỷ, bao phủ toàn diện mùa Trăng 2026

Đây là kết quả của hành trình đổi mới liên tục qua từng mùa trăng, từ hương vị, chất lượng sản phẩm, đến các hoạt động dành cho người tiêu dùng. Kinh Đô một lần nữa khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường cùng sự thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng Việt.

Từ di sản đến đổi mới: Danh mục toàn diện bao phủ mọi phân khúc

Đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng cả nước, năm nay Kinh Đô "thổi làn gió mới" vào toàn bộ các sản phẩm và bộ sưu tập bánh Trung thu ở các phân khúc và nâng cao giá trị của từng sản phẩm, biến danh mục bánh Trung thu Kinh Đô 2026 thành một "đại tiệc sáng tạo" nơi giá trị truyền thống di sản giao thoa trọn vẹn với hơi thở hiện đại.

Năm nay, bộ sưu tập Trăng Vàng được chắp bút như những bức tranh nghệ thuật mang đậm tinh hoa Á Đông. Từng hộp bánh là một tác phẩm được nâng tầm toàn diện, nơi chất liệu cao cấp cầu kỳ, hiệu ứng in ấn tỉ mỉ và chi tiết thủ công tinh xảo cùng hòa quyện, biến mỗi món quà thành lời tri ân sâu sắc. Đặc biệt hơn, Kinh Đô khéo léo lấy cảm hứng từ những áng thơ trác tuyệt của Vua Triều Nguyễn trong tập "Ngự chế thi", thổi hồn di sản văn hóa dân tộc vào từng sản phẩm trong dòng hàng cao cấp, nâng tầm nghệ thuật gởi trao trong mỗi khoảnh khắc tri ân.

Hộp bánh Trăng Vàng Quế Hoa Vọng Nguyệt lấy cảm hứng từ những áng thơ của Vua Triều Nguyễn trong tập thơ "Ngự chế thi"

Dòng Bánh Trung Thu Mini nhân Lava tan chảy đầy mê hoặc là bước đi tiên phong của Kinh Đô trong hành trình dẫn đầu xu thế thời thượng với chiếc bánh nhỏ gọn vừa trọn khoảnh khắc thưởng thức. Sản phẩm đột phá này hứa hẹn một lần nữa định hình xu hướng mùa Trăng, mang đến nguồn cảm hứng tươi mới, khơi dậy sự hứng khởi của thế hệ người tiêu dùng trẻ với ngành hàng bánh Trung Thu.

Bánh Trung thu Mini nhân Lava tan chảy thời thượng

Kinh Đô còn mang đến những phiên bản sản phẩm độc quyền, được thiết kế riêng biệt cho từng kênh bán hàng. Đặc biệt, bộ sản phẩm Ecom trò chơi dân gian là điểm nhấn sáng tạo của mùa Trăng năm nay, nơi những trò chơi gắn liền với tuổi thơ được khoác lên diện mạo mới, lung linh trong sắc màu đêm Trung Thu. Mỗi hộp bánh không chỉ là món quà, mà là lời mời cả gia đình cùng quây quần và tạo nên những ký ức đêm rằm đáng nhớ.

Hộp bánh Trung thu độc quyền tại gian hàng trực tuyến của Kinh Đô

Kinh Đô nâng tầm dòng bánh truyền thống từ chất lượng đến bao bì, đồng thời giữ vững đa dạng hương vị đáp ứng mọi nhu cầu, từ thưởng thức đến biếu tặng, phù hợp với người tiêu dùng mọi lứa tuổi. Năm nay, Kinh Đô còn giới thiệu phiên bản hộp quà thiết kế riêng biệt kèm túi giấy nâng cấp, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn quà tặng tinh tế và trải nghiệm mua sắm hài lòng hơn.

Ông Vaibhav Bhanchawat, Tổng giám đốc Mondelez Kinh Đô Việt Nam, cho biết: "Gần 30 năm qua, Kinh Đô đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu trong mỗi mùa Trung thu của hàng triệu gia đình Việt. Mùa Trăng năm nay, Mondelez Kinh Đô đã sẵn sàng với danh mục sản phẩm được tái sáng tạo toàn diện với hệ thống phân phối phủ khắp mọi miền đất nước, mang lại những trải nghiệm Trung thu trọn vẹn nhất cho mọi người tiêu dùng Việt Nam. Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm bánh thơm ngon chất lượng, mà còn đang thực thi sứ mệnh gìn giữ và tái định hình trải nghiệm Tết Trung Thu của người Việt qua từng thế hệ".

Nâng cấp chất lượng, phủ sóng toàn quốc

Mùa Trăng 2026 đánh dấu bước tiến vượt bậc của Kinh Đô trong việc nâng cấp trải nghiệm mua sắm đa kênh cho người tiêu dùng. Với chiến lược mở rộng độ phủ gần 100.000 điểm bán từ thành thị đến các vùng nông thôn, Kinh Đô "lột xác" hoàn toàn các điểm bán phủ sóng khắp cả nước bằng thiết kế nổi bật, biến mỗi gian hàng thành một điểm check-in tràn ngập sắc màu lễ hội. Thương hiệu đồng thời đẩy mạnh hiện diện trên hàng loạt nền tảng thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu từ thưởng thức cá nhân đến quà biếu tặng sang trọng.

Năm nay, công ty nâng chuẩn chất lượng trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Mỗi chiếc bánh Trung Thu Kinh Đô trao đến tay người tiêu dùng đều là kết quả của quy trình kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm nghiêm ngặt, đảm bảo sự đồng nhất về hương vị lẫn chất lượng, được sản xuất tại các nhà máy hiện đại đạt chuẩn quốc tế.

Hơn cả một thương hiệu quốc dân, Kinh Đô qua gần ba thập kỷ đã trở thành thương hiệu di sản của Bánh Trung thu Việt, gắn liền với khoảnh khắc đoàn viên của hàng triệu gia đình mỗi dịp Trung Thu.