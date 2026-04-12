Đệ nhất mỹ nhân gây tranh cãi

Irene đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi đoạn encore gần đây của cô lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Trong clip, trưởng nhóm Red Velvet thể hiện phần hát chay ca khúc Biggest Fan, nhưng lại gây thất vọng vì giọng hát bị nhận xét là "ngang phè", thiếu cao trào và thậm chí chệch tông.

Encore Biggest Fan đang gây tranh cãi của Irene

Encore vốn được xem là "kính chiếu yêu" của idol Hàn Quốc. Đây là phân đoạn giao lưu cuối cùng tại các show âm nhạc hàng tuần, nghệ sĩ chiến thắng sẽ hát live để tri ân người hâm mộ. Không còn backing track, không có dàn dựng sân khấu hoành tráng, đây chính là lúc kỹ năng thanh nhạc thật sự bị "phơi bày". Và cũng từ đây, không ít thần tượng từng lao đao vì lộ rõ hạn chế vocal.

Trường hợp của Irene không phải ngoại lệ. Ngay sau khi video lan truyền, cư dân mạng đã để lại hàng loạt bình luận trái chiều. Có người đặt câu hỏi liệu cô có bị lệch tông hay không, người khác nhận xét các nốt "bằng bằng như một", thậm chí có ý kiến cho rằng phần thể hiện này còn thua cả hát karaoke thông thường. Một bộ phận khán giả chỉ ra biểu cảm Irene trong clip cũng ngượng ngùng với màn trình diễn của mình.

Irene trong phần encore mới nhất

Nhan sắc điểm 10 nhưng giọng hát gây tranh cãi

Đứng trước tranh cãi, người hâm mộ Irene nhanh chóng lên tiếng bảo vệ thần tượng, cho rằng nguyên nhân đến từ việc ca khúc có giai điệu vốn dĩ không có nhiều cao trào rõ rệt. Một số ý kiến khác bênh vực rằng Irene có thể đã không bắt được tông ngay từ đầu, kéo theo toàn bộ phần sau bị ảnh hưởng. Thậm chí, có người còn nhận định tình trạng sức khỏe không tốt cũng có thể là yếu tố khiến phần encore thiếu ổn định.

Dẫu vậy, tranh cãi lần này một lần nữa làm dấy lên câu chuyện quen thuộc xoay quanh Irene: nhan sắc đỉnh cao nhưng tài năng chưa thực sự tương xứng. Red Velvet là nhóm nữ có khả năng thanh nhạc hàng đầu Kpop, nhưng trong đội hình nhóm, Irene vốn không đảm nhận vai trò vocal mà là rapper, visual và trưởng nhóm. Khi đứng một mình trên sân khấu, không có sự hỗ trợ của các thành viên như Wendy hay Joy, những điểm yếu trong giọng hát của Irene dễ dàng bị lộ rõ.

Định kiến "bình hoa di động" vì thế lại một lần nữa quay trở lại. Nhắc đến Irene, công chúng gần như mặc định nói về nhan sắc trước tiên - còn tài năng và cá tính âm nhạc, vẫn luôn là thứ xếp sau.

12 năm chưa từng biết xấu

Irene (tên thật Bae Joo-hyun, sinh năm 1991) là trưởng nhóm, visual và center của Red Velvet, một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của Kpop thế hệ thứ 3 trực thuộc SM Entertainment. Kể từ khi ra mắt năm 2014, Irene đã nhanh chóng vươn lên trở thành biểu tượng nhan sắc hàng đầu, được mệnh danh là "Original Visual" - chuẩn mực vẻ đẹp nguyên bản của Kpop.

Sự nghiệp của Irene có thể chia thành nhiều giai đoạn rõ rệt. Từ 2014 đến 2020 là thời kỳ rực rỡ cùng nhóm với loạt bản hit như Red Flavor , Bad Boy , Psycho , giúp Red Velvet khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ Kpop. Không chỉ hoạt động âm nhạc, Irene còn trở thành "nàng thơ" của nhiều thương hiệu cao cấp nhờ khí chất sang trọng và vẻ đẹp lạnh lùng đặc trưng.

Năm 2020, cô cùng Seulgi thành lập nhóm nhỏ Irene & Seulgi, phát hành mini-album Monster , ghi dấu ấn với phong cách trình diễn sắc lạnh, trưởng thành hơn. Đây cũng là giai đoạn Irene cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh chỉ gắn với visual.

Nhưng cùng năm Irene vướng scandal thái độ với người trong ngành. Làn sóng chỉ trích dâng cao, Irene bị ngành thời trang quay lưng, công chúng tẩy chay đến mức đóng băng hoạt động 2 năm. Sau biến cố scandal thái độ, sự nghiệp Irene chững lại trước khi dần trở lại với các hoạt động nhóm và cá nhân. Đến cuối năm 2024, cô chính thức debut solo với mini-album Like A Flower , mang màu sắc pop-dance nhẹ nhàng, tập trung vào chất giọng mảnh và nữ tính.

Tuy nhiên, nếu xét về thành tích nhạc số, sản phẩm solo của Irene không tạo được cú nổ lớn như kỳ vọng. Ca khúc chủ đề không duy trì thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng như MelOn Top 100. Album chỉ phổ biến trong vòng fan, không tạo dấu ấn đáng kể trên thị trường.

Irene và gương mặt bất bại của mình

Mới đây nhất, Irene ra mắt album Biggest Fan và thu về gần 200.000 bản ngay trong tuần đầu phát hành. Đây là minh chứng rõ ràng cho lực lượng fandom trung thành và ổn định - yếu tố giúp cô duy trì sự nghiệp solo bền vững dù không còn ở đỉnh cao danh tiếng.

Trên tất cả, thứ khiến Irene trở thành trường hợp đặc biệt của Kpop chính là nhan sắc. Trong suốt 12 năm hoạt động, cô gần như chưa từng trải qua giai đoạn bị đánh giá "xuống sắc". Vẻ đẹp của Irene mang phong cách cổ điển, sang trọng và lạnh lùng. Từ thời còn là thực tập sinh cho đến hiện tại khi đã bước sang tuổi 35, cô vẫn luôn nằm trong top đầu các bảng xếp hạng nhan sắc, giữ vững danh hiệu "tường thành visual" khó bị thay thế.

Nhan sắc đỉnh cao, khó bị thay thế của Irene:

Ảnh: X