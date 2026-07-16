Những ngày qua, thị trường kim cương trong nước liên tục trở thành chủ đề nóng sau khi cơ quan chức năng điều tra đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn. Bên cạnh các doanh nghiệp được nhắc tên trong vụ án như: Kim Lý, Ngọc Châu Âu, PNJ-Lab,... nhiều thương hiệu khác hiện không liên quan cũng bất ngờ bị cộng đồng mạng gọi tên, trong đó có Kimberly Diamond.

Không ít người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi về tình hình hoạt động của thương hiệu này, thậm chí xuất hiện những bình luận nhầm lẫn Kimberly Diamond với một số doanh nghiệp đang bị điều tra.

Kimberly Diamond lên tiếng sau nhiều ngày được dư luận quan tâm

Giữa lúc những cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng gia tăng, Kimberly Diamond đã đăng tải liên tiếp hai thông báo gửi khách hàng.

Trước tiên, doanh nghiệp cập nhật khung giờ hoạt động của bộ phận chăm sóc khách hàng, cho biết cửa hàng vẫn duy trì hoạt động bình thường và tiếp nhận tư vấn qua fanpage cũng như hotline.

Sau đó, Kimberly Diamond tiếp tục công bố "Thư gửi Quý khách hàng". Trong thông báo, doanh nghiệp thừa nhận thời gian qua đã ghi nhận nhiều phản ánh từ khách hàng khi lượng giao dịch, mua bán và trao đổi tăng đột biến trong thời gian ngắn.

Đơn vị gửi lời xin lỗi vì những thiếu sót trong quá trình phục vụ, đồng thời cho biết đã rà soát quy trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đáng chú ý, Kimberly Diamond cũng đề cập đến những thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Doanh nghiệp cho biết đã chủ động làm việc với các bên liên quan và nhận định tình hình hiện đã ổn định.

Ngoài ra, thương hiệu này cho rằng vẫn xuất hiện một số nội dung từ các cá nhân hoặc kênh bên thứ ba có dấu hiệu cắt ghép hoặc đăng tải thông tin chưa đầy đủ, gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp. Kimberly Diamond cho biết đang thu thập thông tin và sẽ làm việc với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Theo ghi nhận trên các nền tảng mạng xã hội, việc Kimberly Diamond nhận được nhiều sự quan tâm thời gian gần đây chủ yếu xuất phát từ bối cảnh chung của thị trường.

Sau khi vụ án buôn lậu kim cương được công bố, người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc sản phẩm, giấy kiểm định và tính minh bạch của các doanh nghiệp kinh doanh kim cương.

Song song đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một số trường hợp nhầm lẫn giữa Kimberly Diamond và những doanh nghiệp có tên gọi gần giống đang được truyền thông nhắc đến trong vụ án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại không có thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy Kimberly Diamond là doanh nghiệp bị điều tra hoặc có liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương nêu trên.

Trước đây, thương hiệu này cũng từng trở thành chủ đề bàn luận trên các hội nhóm về trang sức khi bán kim cương tự nhiên với mức giá được nhiều người nhận xét là cạnh tranh so với mặt bằng chung. Những cuộc trao đổi chủ yếu xoay quanh chính sách bán hàng, nguồn gốc sản phẩm và giấy kiểm định.

Về phía doanh nghiệp, Kimberly Diamond cho biết các sản phẩm kim cương đều đi kèm giấy chứng nhận của Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA) và khẳng định hàng hóa được nhập khẩu theo quy định.

Thương hiệu kim cương nổi tiếng nhờ "vũ trụ sitcom công sở"

Được thành lập năm 2016 bởi doanh nhân Trần Thái Thông (Thông Trần) cùng vợ - Nguyễn Hiền Nhiên, Kimberly Diamond là một trong những thương hiệu hiếm hoi trong ngành trang sức xây dựng hình ảnh mạnh mẽ trên TikTok và Facebook.

Thay vì chỉ quảng bá sản phẩm, doanh nghiệp lựa chọn sản xuất các video ngắn theo mô-típ sitcom công sở. Nhân vật "sếp tổng" Thông Trần cùng dàn nhân viên, đặc biệt là nhân vật "Út", đã trở thành gương mặt quen thuộc với hàng triệu người theo dõi.

Nhiều video như "Chào sếp theo từng mức lương" hay các tình huống hài hước nơi công sở đạt hàng triệu lượt xem, giúp Kimberly Diamond xây dựng lượng người hâm mộ lớn trên mạng xã hội trước khi giới thiệu các sản phẩm kim cương tự nhiên.

Chính chiến lược kết hợp giữa nội dung giải trí và bán hàng đã giúp Kimberly Diamond trở thành một trong những thương hiệu trang sức có độ nhận diện cao trên nền tảng số.

Việc Kimberly Diamond phải lên tiếng diễn ra trong bối cảnh toàn ngành kim cương đang chịu tác động từ tâm lý thận trọng của người tiêu dùng.

Sau hàng loạt vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, nhiều khách hàng bắt đầu quan tâm hơn đến giấy kiểm định, nguồn gốc nhập khẩu, hóa đơn cũng như chính sách thu đổi của các đơn vị kinh doanh.

Trong thư gửi khách hàng, Kimberly Diamond khẳng định doanh nghiệp vẫn mở cửa và hoạt động bình thường, tiếp tục duy trì các dịch vụ mua bán, trao đổi và hậu mãi như trước, đồng thời cam kết cải thiện chất lượng phục vụ sau những phản ánh trong thời gian qua.