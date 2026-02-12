Kim Woo Bin tái xuất hậu hưởng tuần trăng mật nhưng Shin Min Ah mới là người được khen

Vào chiều ngày 11/2, Kim Woo Bin đã xuất hiện tại sự kiện quảng bá xe hơi tại khách sạn Grand Hyatt, Seoul. Đây là lần tái xuất công khai đầu tiên của nam diễn viên sau "đám cưới thế kỷ" với Shin Min Ah vào tháng 12 năm ngoái, và cũng là lần đầu anh đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu cho hãng xe danh tiếng.

Khi Kim Woo Bin bước vào, cả không gian như sáng bừng. Anh diện bộ màu be thanh lịch, cắt may tinh tế, tôn lên vóc dáng cao lớn 1m87. Diện bộ suit màu be thanh lịch, tài tử xứ Hàn vừa toát lên vẻ điển trai ngời ngời vừa mang khí chất của quý ông trưởng thành. Mái tóc vuốt gọn gàng, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút của Kim Woo Bin khiến hàng loạt ống kính máy ảnh liên tục chớp nháy.

Ảnh: Dispatch

Ảnh: Dispatch

Ảnh: Dispatch

Ảnh: Dispatch

Sau khi chính thức về chung một nhà với "nàng hồ ly" Shin Min Ah, Kim Woo Bin dường như đang ở giai đoạn rực rỡ nhất về nhan sắc. Gương mặt góc cạnh đặc trưng, ánh mắt thâm trầm và nụ cười rạng rỡ của anh toát lên vẻ hạnh phúc viên mãn. Xuất thân là người mẫu hàng đầu, Kim Woo Bin một lần nữa chứng minh tại sao anh luôn là "con cưng" của các nhãn hàng xa xỉ. Chiều cao khủng cùng bờ vai "thái bình dương" được tôn vinh triệt để trong bộ suit cắt may tinh xảo, tạo nên một tổng thể lịch lãm xứng đáng điểm 0, 0 chỗ nào chê.

Nhiều người nhận định rằng, Kim Woo Bin của năm 2026 mang một phong thái hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Đó là sự điềm tĩnh, vững chãi của một người đàn ông đã nếm trải đủ thăng trầm và tìm thấy bến đỗ bình yên. Việc anh xuất hiện tại sự kiện quảng bá xe hơi – một biểu tượng của sự thành đạt và lịch lãm – là một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

Đứng cạnh chiếc xế hộp sang trọng, chính khí chất của Kim Woo Bin đã nâng tầm cho sản phẩm. Sau khi cưới Shin Min Ah, visual, thần thái của Kim Woo Bin ngày càng lên hương. Nhiều netizen cũng cho rằng khi có hậu phương vững chắc như Shin Min Ah thì Kim Woo Bin càng trở nên toả sáng. Trang Dispatch xứ Hàn cũng phải dùng nhiều mỹ từ cho nam thần màn ảnh như "Đẳng cấp không gì sánh bằng", "Tác phẩm điêu khắc vĩnh cửu", "Chính là sự hoàn hảo"...

Ảnh: Dispatch

Ảnh: Dispatch

Ảnh: Dispatch

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở một buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng.

Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật. Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin - Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20/12 tại khách sạn The Shilla, Seoul, Hàn Quốc.

Hôn lễ này được ví như "lễ trao giải" bởi quy tụ những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua. Đây là cái kết đẹp cho Kim Woo Bin - Shin Min Ah sau 1 thập kỷ yêu dài bền bỉ hiếm có trong ngành giải trí khắc nghiệt. Họ sẽ tiếp tục mở ra một chương mới trong cuộc sống mang tên hôn nhân.

