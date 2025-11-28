Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh đã tới mức này!

Sau khi ly hôn chồng đầu tiên, Kim Tuyến chưa từng công khai mối quan hệ mới. Thời gian gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1987 vướng nghi vấn tình cảm với Chị đẹp Đồng Ánh Quỳnh. Cả hai thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau và có những hành động tình tứ.

Mới đây, Kim Tuyến đã có buổi livestream trò chuyện với cư dân mạng. Trước đông đảo netizen, nữ diễn viên 8x còn nhắc tới Đồng Ánh Quỳnh. Cô nói giọng giận dỗi khi chia sẻ Đồng Ánh Quỳnh đi hẹn hò với Hoa hậu Kỳ Duyên và gọi điện thoại nhưng không nghe máy.

Kim Tuyến cho hay: "Hôm qua bắt cóc được Cún lên đây nhưng hôm nay thì hết được rồi. Bởi vì đi đâu đó hẹn hò rồi với Kỳ Duyên. Không biết như nào, nãy gọi điện thì không bắt máy. 2 giờ Tuyến mới được nghỉ trưa, gọi điện thoại thì không bắt máy. Có nhắn tin lại là gọi Cún hả nhưng sau đó im ru luôn.

Tuyến là người nghĩ nhiều. Việc nghĩ nhiều đôi khi làm mình không hạnh phúc. Vậy mình phải ưu tiên hạnh phúc đúng không ạ. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Do đó Tuyến sẽ suy nghĩ đơn giản với lại là Cún có nói rồi đó thì cứ tin. Chuyện sau này người ta có gạt mình thì là chuyện người ta". Khi mối quan hệ đang được quan tâm hơn cả, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh không ngần ngại nhắc tên nhau trên mạng xã hội.

Kim Tuyến nhắc về Đồng Ánh Quỳnh trên sóng livestream

Nhiều người cho rằng nữ diễn viên 8x đang thể hiện sự giận dỗi khi Đồng Ánh Quỳnh đi cùng Kỳ Duyên, không nghe máy điện thoại

Trên Threads có hơn 300.000 người theo dõi, Hoa hậu Kỳ Duyên mới đây còn có động thái hài hước, lên tiếng nhắc khéo Đồng Ánh Quỳnh chuyện gọi điện thoại: "Chị Cún ơi, chị gọi lại cho người nhà đi".

Dưới phần bình luận, Đồng Ánh Quỳnh viết: "Cứu chị em ơi SOS". Dù vẫn chưa lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm nhưng động thái rõ mồn một này của Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến đã nói lên tất cả. Nhiều netizen đang nhiệt tình đẩy thuyền cặp đôi này.

Kỳ Duyên công khai nhắc khéo Đồng Ánh Quỳnh về việc gọi điện thoại trên mạng xã hội

Vừa qua, đoạn clip livestream có sự xuất hiện của Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Khi một cư dân mạng đặt câu hỏi: "Chị Tuyến có người yêu chưa ạ", nữ diễn viên sinh năm 1987 thừa nhận đã có người yêu.

Cô chia sẻ: "Dạ có rồi chứ ạ. Mọi người sao mà hỏi thừa quá vậy. Có rồi ạ". Netizen còn soi ra khi đọc được bình luận này, Kim Tuyến quay sang nhìn chằm chằm vào Đồng Ánh Quỳnh. Hành động này của cô khiến netizen rần rần bàn tán cho rằng đang ngầm thừa nhận chuyện tình cảm với Chị đẹp.

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh bị soi hàng loạt chi tiết đáng ngờ trong thời gian qua

Cặp đôi này đang vướng nghi vấn đang hẹn hò

Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân The Face 2017. Người đẹp Hà Nội gây ấn tượng mạnh bởi khả năng catwalk cùng thần thái sắc lạnh. Đồng Ánh Quỳnh còn chuyển hướng sang diễn xuất, theo đuổi niềm đam mê điện ảnh. Với vai nữ chính trong Thanh Sói, cô được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt đả nữ thế hệ mới, tiếp nối Ngô Thanh Vân.

Kim Tuyến tên đầy đủ Trương Thị Kim Tuyến, là một nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô sinh năm 1987 và được biết đến rộng rãi sau khi đoạt giải Á quân cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Từ đó, Kim Tuyến liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Chuyện Tình Đảo Ngọc, Tuổi Thanh Xuân, Cát Nóng, Ngủ Với Hồn Ma…