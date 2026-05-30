Kim Soo Hyun vừa cảm ơn vì được minh oan, liền bị đào tin nhắn "Anh yêu em" với trẻ vị thành niên

Sau hơn 1 năm giằng co, cuối cùng vụ việc Kim Soo Hyun bị tố hẹn hò với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên đã có bước tiến mới. Chủ kênh YouTube Viện Garosero - Kim Se Ui bị bắt với cáo buộc làm giả bằng chứng, còn Kim Soo Hyun đã đưa ra 1 tuyên bố chính thức. Anh bày tỏ lòng biết ơn đối với các cơ quan điều tra vì đã làm sáng tỏ sự thật dựa trên bằng chứng khách quan, và khẳng định rằng nam diễn viên đã dành cả năm qua để chứng minh sự vô tội của mình.

Tuy nhiên, sau khi tuyên bố được đưa ra, những tin nhắn KakaoTalk cũ giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron quá cố khi cô còn là vị thành niên đã được lan truyền trên mạng. Trong tin nhắn KakaoTalk ngày 9/4/2018, Kim Soo Hyun đã gửi những dòng chữ như "Anh nhớ em lắm" và "Anh yêu em". Ở thời điểm này, Kim Sae Ron mới 17 tuổi.

Sau khi Kim Soo Hyun lên tiếng, cư dân mạng đã đào lại...

... những tin nhắn tình tứ của anh với Kim Sae Ron lúc cô chưa tròn 18 tuổi.

Khi ở cao trào vụ việc, phía Kim Soo Hyun xác nhận rằng đó là tin nhắn thật, nhưng phản hồi rằng những tin nhắn đó chỉ đơn thuần là "biểu hiện tình cảm thông thường". Luật sư Ko Sang Rok đại diện cho Kim Soo Hyun phát biểu: “Do tính cách và bản chất nghề nghiệp, các diễn viên thường thể hiện tình cảm và sự quan tâm đối với nhân viên, đồng nghiệp và cấp dưới. Không đồng nghiệp nào hiểu nhầm điều này là mối quan hệ tình cảm. Người quá cố cũng không hiểu nhầm vào thời điểm đó, nhưng gia đình người quá cố đang cố gắng gán ghép nó với mối quan hệ tình cảm đó”

Dù vậy, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ trước phản hồi thiếu hợp lý như vậy của họ về vấn đề này. Netizen Hàn bình luận gay gắt: “Ai lại nói yêu một người chỉ vì thói quen chứ, haha", "Chẳng phải họ là những kẻ tâm thần thực sự nếu họ gửi những tin nhắn như vậy khi không hề hẹn hò sao?”, “Không thể tin được là anh ta lại tỏ ra như thể mình bị oan ức trong khi chính anh ta mới là người hẹn hò với trẻ vị thành niên”, “Điều này chỉ cho thấy hắn ta điên rồ đến mức nào”, “Ý bạn là tình cảm thường trực là sao vậy", “Nhưng những tin nhắn đó hoàn toàn là những gì mà những người yêu nhau sẽ nói với nhau”, "Ghê quá"...

Từ tháng 3/2024, Kim Sae Ron đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun rồi bất ngờ xóa đi. Phía nam diễn viên đã nhanh chóng phủ nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên đến ngày 16/2/2025, Kim Sae Ron đã qua đời vào đúng ngày sinh nhật Kim Soo Hyun. Nhanh chóng đến tháng 3/2025, 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên. Phía Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đối đầu nhau ồn ào suốt 1 năm qua. Kim Soo Hyun phải tạm dừng hoạt động và đối diện nguy cơ đền hợp đồng quảng cáo hàng tỷ won.

Đến nay, tòa án vừa ban hành lệnh bắt tạm giam đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua. Được biết, YouTuber họ Kim bị bắt khẩn cấp với cáo buộc tung thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ Kim Soo Hyun. Cảnh sát kết luận Kim Se Ui đã lan truyền thông tin sai sự thật về nam diễn viên Kim Soo Hyun liên quan đến nữ diễn viên Kim Sae Ron, làm giả bằng chứng nhằm mục đích trục lợi tài chính, bao gồm cả thu nhập từ YouTube.

Trong buổi sáng 26/5 khi lộ diện trước khi bị thẩm vấn, Kim Se Ui đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc nhắm vào mình, đồng thời dõng dạc tuyên bố: “Viện khoa học hình sự quốc gia tuyên bố không thể xác định được file ghi âm có giọng nói của Kim Sae Ron có phải là dàn dựng bằng AI hay không. Vậy nên, tôi không thể chấp nhận việc họ chỉ tin vào kết quả phân tích từ 1 công ty tư nhân do phía Kim Soo Hyun ủy quyền”.

Phía Kim Soo Hyun lên bài khẳng định sự trong sạch, nhưng cư dân mạng vẫn có phản ứng tiêu cực và tỏ ra không tin tưởng Kim Soo Hyun, đồng thời hứa sẽ tẩy chay các dự án trong tương lai của anh. Dù chiến thắng về mặt luật pháp nhưng con đường trở lại với ngành giải trí của Kim Soo Hyun vẫn rất gian nan, khi anh chưa thể giải quyết ổn thỏa những khúc mắc với gia đình Kim Sae Ron, anh trai Sulli, cũng như hình tượng bị tổn hại nghiêm trọng.

