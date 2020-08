23 tuổi có lẽ là con số hơi "vội" để nói về sự thành công của một cô gái. Và dù "vội" nhưng vẫn phải thừa nhận rằng trong lúc bạn bè đồng trang lứa còn chênh vênh trên con đường sự nghiệp thì Lê Kim Quý đã trở thành một gương mặt gần gũi với khán giả mộ điệu truyền hình ở khắp miền Nam.

Bằng cách nào mới có thể truyền tải được tất thảy những năng lượng tích cực mà cô gái này mang lại cho người đối diện nhỉ? Những gì hôm nay Quý nói, chúng tôi nói không phải là màn tâng bốc quá đà so với năng lực, mà là sự tán dương hợp tình hợp lý vừa đủ để cổ vũ tinh thần cho một cô gái chỉ vừa 23.

MC Lê Kim Quý

Cao "mét rưỡi" vẫn trở thành MC truyền hình chuyên nghiệp, biến khuyết điểm thành "đòn bẩy" tỏa sáng

Kim Quý mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng những ngày tháng vừa vào nghề dẫn. Cô gái bé nhỏ này quả thực rất chật vật và lẻ loi. Lấy mẹ làm điểm tựa, định nghĩa về hai từ hiếu thảo với Quý ngay lúc này không gì khác hơn ngoài sự cố gắng của bản thân.

"Kiwi độc lập tài chính vào năm 19 tuổi. Khi đó mình vừa thi xong tốt nghiệp THPT, lúc đó Kiwi đăng ký vào làm nhân viên bán thời gian ở những siêu thị tiện lợi và đi dẫn chương trình. Vừa học vừa làm rất là cực nhưng mà Kiwi cảm thấy mình không bị phung phí thời gian. Trong gia đình mình không ai theo nghệ thuật, chỉ có một mình thôi nên khi vào nghề Quý cảm thấy chông chênh không biết bắt đầu từ đâu, đi dẫn cần chuẩn bị những gì", Lê Kim Quý nói.

Khi đam mê điều gì đó người ta sẽ chẳng bao giờ giải thích được lý do khiến mình mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, nếu có ai hỏi thì bạn cũng chỉ có thể giải thích rằng vì "mê", như Kim Quý trả lời khi chúng tôi hỏi về động lực của cô nàng: "Những ngày đầu đi dẫn mình không có tiền để mua quần áo phải suy nghĩ là mặc gì đây, rồi đi kiếm người này người kia mượn. Lúc đó Kiwi tủi thân lắm, nghĩ là tại sao các bạn đồng trang lứa với mình người ta chỉ tập trung việc học thôi hoặc là được gia đình đưa đón, quan tâm còn mình cứ tự đi đi về về. Nhưng rồi Kiwi nghĩ đến mẹ... là bao nhiêu sự mạnh mẽ trong lòng mình thức dậy, đó là động lực của mình. Cứ như vậy mà mình ổn định dần dần và theo nghề đến nay đã được 4 năm".

Ngoài dẫn chương trình, Kim Quý hiện còn đang tham gia diễn xuất.

Bạn đã làm làm nghề như thế nào với khuyết điểm (về chiều cao) của mình Quý nhỉ? Chiều cao giới hạn có bao giờ là thứ cản trở sự nghiệp của Quý không?



Kiwi rất nhỏ con, cao chưa tới 1 mét 55 (cười). Dẫn trên truyền hình chẳng sao cả nhưng khi dẫn sân khấu mình phải độn guốc hoặc mang đầm dạ hội, mà dù trang bị thế nào mình cũng luôn thấy mình nhỏ bé, thua rất nhiều MC khác nên thay vì cố gắng để bằng họ thì tìm cách tỏa sáng bằng năng lượng, bằng giọng nói của mình.

Có một lần Kiwi mặc chiếc đầm dạ hội rất dài để lên sân khấu và sự cố đã xảy ra với mình. Khi bước ra sân khấu mình đạp phải tà của chiếc đầm, đôi guốc lại rất cao nên khiến người mình nghiêng gần như ngã. Lúc này ở dưới mọi người ồ lên, sau đó mình mất vài giây để đứng vững, cầm mic và nói: "Ồ, đây chỉ là lời chào hỏi đặc biệt hơn mọi ngày thôi". Ban đầu sợ lắm tại vì té trên sân khấu sẽ rất quê nhưng mà may mắn là sau câu nói của mình ở dưới khán phòng vỗ tay, tự dưng lúc đó mình tự tin lên hẳn, Kiwi nghĩ nếu mà không có cái cú té đó có lẽ mình đã không được tự tin như vậy.

Kim Quý nhỏ nhắn nhưng luôn biết cách tỏa sáng.

Với Kim Quý, chiều cao không phải là thứ cản trở mình phát triển.

Ưu điểm của Kim Quý còn nằm ở gương mặt thanh tú, không góc chết.

Có gương mặt thanh tú, làn da trắng, được nhiều người đánh giá là thông minh, Kim Quý khiến không ít người nhớ đến hình ảnh của nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát, Quý cảm thấy như thế nào khi mọi người gọi mình là Cổ Lực Na Trát "phiên bản" Việt?



Ban đầu mình bất ngờ khi mọi người so sánh mình với chị Cổ Lực Na Trát, một người cực kỳ nổi tiếng, mình cũng rất vui nhưng mình hiểu quy luật ngầm rằng nếu mà giống về nhan sắc thì mọi người sẽ nhớ ở thời điểm đó chứ ngày mai, ngày mốt họ sẽ quên đi mất. Mình không muốn như vậy. Mình muốn khi một người nào đó nhớ về mình họ sẽ nhớ bằng tất cả những nỗ lực, cố gắng và năng lực của mình chứ không chỉ là gương mặt.

Nữ MC 9X được xem là Cổ Lực Na Trát "phiên bản" Việt.

"Không phải là mình trưởng thành mà là do mình lớn lên trong một hoàn cảnh đặt biệt"

Có bao giờ Quý nghĩ mình trưởng thành quá sớm hay không khi mà nhiều bạn đồng trang lứa vẫn còn rất chênh vênh?



Không phải là mình trưởng thành mà vị mình lớn lên trong hoàn cảnh đặt biệt, ba mất từ bé nên mình mạnh mẽ hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Trưởng thành và thành công là do mọi người nghĩ thôi, chỉ là mình may mắn mình đi trước các bạn một bước, mình được trải nghiệm với nghề nhiều hơn. Ngoài ra, Kiwi cũng được ông trời ưu ái khi Kiwi biết đam mê của mình từ hồi còn nhỏ xíu nên mình đã theo đuổi nó ngay từ đầu.

Theo Kim Quý, mình là tuýp người nhạy cảm và mạnh mẽ. Thời điểm mới vào nghề, MC 9X gặp khá nhiều khó khăn. Để có được mình của hiện tại, Quý phải trải qua thời gian làm việc, học hỏi xuyên suốt.

Quan điểm của Kim Quý trong công việc như thế nào? Đó có phải là quan điểm của một người thành công không?

Khi làm một việc nào đó Kiwi rất dứt khoát, không bao giờ khiến bản thân phải rơi vào tình huống tự đặt câu hỏi "Yes or No", vì Kiwi biết khi mình làm mà lăn tăn nghĩa là mình vẫn chưa sẵn sàng, Kiwi không làm bất cứ việc gì khi mình chưa sẵn sàng.

Thành công thì không đâu, nhiều bạn sinh năm 99, 2000 vẫn rất thành công và nổi tiếng hơn mình. Hơn hết đối với Kiwi thành công không phải là đích đến mà là đường đi, miễn sao mỗi ngày mình thấy mình tốt hơn

Kim Quý chia sẻ về bản thân mình.

Một ngày có thể làm việc hơn 20 tiếng, đi làm 2 năm đã phụ mẹ mua nhà

Có thời gian, một ngày của mình bắt đầu từ 4 giờ sáng hôm nay đến 1 giờ sáng hôm sau. Hôm nào Kiwi đi quay sớm thì thức sớm thì cũng thức theo nấu đồ ăn sáng cho Quý", Kim Quý kể về khoảng thời gian đi quay xuyên suốt của mình. Đối với nữ MC sinh năm 97, năng lực và sự cố gắng mới chính là thứ khiến người ta có "sức chạy" bền nhất trên quãng đường theo đuổi sự nghiệp.

Có những ngày Kiwi phải ở ngoài đường cả ngày, có khi mình phải vật vờ vào quán cà phê, trà sữa để nghỉ ngơi, dặm lại makeup, ăn uống rồi đi dẫn tiếp, mình phải mang theo một cái vali bỏ quần áo, giày dép, đồ ăn trong đó (cười).

Kim Quý cho biết động lực của cô xưa nay là mẹ.

Nói đôi chút về gia đình của Quý hiện tại nhé. Đó có phải là điều đặc biệt đứng sau Quý ngày hôm nay?

Sau khi đi làm một thời gian, Kiwi có tích cóp được số tiền cùng với mẹ của mình mua một căn hộ chung cư nhỏ thôi và 3 mẹ con ở với nhau cho đến thời điểm này là khoảng gần 2 năm. Khi mua căn hộ này thì nội thất trong nhà đều do một tay của Kiwi làm hết, nên khi mình bước về nhà từng cái rèm cửa, từng cái bàn, cái ghế, cái thảm, cái bếp đều là ý tưởng của mình, đó là cái điều mà mình cảm thấy sung sướng nhất, hơn hết là mẹ Kiwi cũng có một không gian tốt hơn để sống.

Có vẻ mẹ đối với Quý là một người rất đặc biệt?

Mẹ với Kiwi thân với nhau lắm, chuyện gì của mình mình cũng kể mẹ nghe. Kiwi còn nhớ năm mình lên 5 tuổi thì ba mình qua đời lúc đó mình chỉ ở với mẹ và anh hai thôi và những ngày còn nhỏ xíu mẹ ngày nào cũng chở mình tham gia những buổi văn nghệ ở trong trường. Cho dù mưa gió cỡ nào mẹ cũng chở đi và nhìn cái hình ảnh của mẹ mình cực khổ như vậy khiến Kiwi cảm thấy là "mình phải bù đắp cho người phụ nữ này, mình phải cố gắng, mình phải khiến cho mẹ của mình tự hào và hạnh phúc".

"Tính cách, con người và cách sống của Kiwi bây giờ được hình thành hầu như là từ mẹ. Mẹ đã dạy cho Kiwi rất nhiều. Và đến hiện tại Kiwi vẫn luôn tự hào là mình chưa bao giờ làm điều gì khiến mình cắn rứt lương tâm cả. Mình làm mọi thứ mình đều nghĩ đến gia đình của mình, vì gia đình là động lực là nền tảng của mình.

Cảm ơn những chia sẻ của Kim Quý, mong rằng bạn sẽ luôn mạnh mẽ, vui vẻ và thành công!