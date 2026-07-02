Kiey bắt tay ê-kíp phim trăm tỷ, đầu tư lớn nhưng không xuất hiện một khung hình nào

Nam nghệ sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Kiey vừa chính thức phát hành MV "phan thiet" trên YouTube và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Đây là ca khúc đại diện cho tinh thần và màu sắc của album sắp ra mắt "METROMIRAGE", đồng thời đánh dấu lần đầu tiên anh bắt tay cùng một ê-kíp thuần điện ảnh từng đứng sau các dự án phòng vé trăm tỷ.

Điều gây tò mò nhất nằm ở chỗ Kiey không xuất hiện trong bất kỳ khung hình nào của chính MV mình. Nhận thấy câu chuyện đòi hỏi kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp và khả năng đào sâu tâm lý, nam ca sĩ quyết định nhường trọn không gian cho hai diễn viên thực thụ, còn bản thân túc trực suốt 2 ngày quay bên bàn monitor cùng đạo diễn để sát sao từng bối cảnh.

Câu chuyện tái sinh người yêu cũ bằng robot

MV "phan thiet" kể về một chàng trai trong phòng thí nghiệm cố gắng tái sinh người yêu cũ bằng cách chế tạo robot và liên tục nạp vào đó ký ức về hai người. Các thử nghiệm liên tục thất bại, cho đến khi một sự cố chập điện giúp robot hồi sinh thành phiên bản lạnh lẽo của cô gái ấy. Nhưng khi đó, chàng trai đã kiệt quệ tinh thần và suy sụp hoàn toàn.

Đảm nhận vai nam chính là Sỹ Hậu, gương mặt vừa góp mặt trong hai dự án điện ảnh trăm tỷ Phí Phông và Ma Xó, kết hợp cùng nữ diễn viên Millie Vũ. Phần hình ảnh đậm chất cinematic do đạo diễn FA Châu Trần cầm trịch, người từng giữ vai trò D.O.P của bộ phim trăm tỷ Phí Phông. Phần lớn nhân sự đoàn phim này cũng hội ngộ trong dự án, giúp từng bối cảnh từ phòng thí nghiệm đến cảnh kết choáng ngợp tại bờ biển đều được chăm chút tỉ mỉ.

Ca khúc ra đời trên con đường biển từ Phan Thiết về TP.HCM

Khác với những tựa đề tiếng Anh trước đây, "phan thiet" mang cái tên thuần Việt nhưng chứa đựng không gian dream-pop/R&B mang tính quốc tế. Ý tưởng ca khúc đến ngẫu nhiên vào dịp Tết 2026, khi Kiey cùng gia đình di chuyển trên con đường biển từ Phan Thiết trở về TP.HCM. Bị mê hoặc bởi khoảnh khắc ngắm sóng và gió biển, anh mở điện thoại ghi lại những giai điệu và ca từ đầu tiên. Với Kiey, không cái tên nào phù hợp hơn để đặt cho bài hát ngoài chính nơi nó được sinh ra.

Về nội dung, ca khúc tái hiện ký ức của một chàng trai về chuyến đi dọc bờ biển cùng người yêu trong mơ. Phần cuối là sự thức tỉnh: anh thừa nhận tình cảm dành cho đối phương nhưng chấp nhận thực tế người yêu đã rời đi, chỉ còn lại ký ức về dáng hình cô gái. Bài hát phản ánh nỗi cô đơn và tổn thương sau mất mát trong tình cảm.

Để có bản master ưng ý nhất, Kiey dành tới 2 tháng trau chuốt trong phòng thu, khoảng thời gian "ngâm" bài lâu nhất từ trước đến nay của anh. Sự kỹ lưỡng này được đồng bộ sang phần nhìn khi anh đầu tư kinh phí lớn cho 2 ngày quay tại Phan Thiết.

Nói về việc liên tục ra mắt sản phẩm đắt đỏ, Kiey thẳng thắn cho rằng mỗi dự án mới đều là một lần đặt cược, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Anh quan niệm khi đã có tầm nhìn và sự chủ động về tài chính thì cứ mạnh dạn thực hiện, với mục đích duy nhất là mang đến sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khán giả.

Kiey tên thật là Vưu Tuấn Kiệt, con trai út của gia đình sáng lập Biti's. Bên cạnh hoạt động kinh doanh của gia đình, anh theo đuổi âm nhạc với vai trò singer-songwriter và producer độc lập, tập trung vào các sản phẩm pop, R&B và alternative bằng tiếng Anh.