Kiểu tiết kiệm giúp cô gái trả nợ mua nhà sau 2 năm: Tắm vòi sen 2 phút, ít giặt

Nhờ những thói quen tiết kiệm tưởng chừng rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cùng với nhiều nguồn thu nhập phụ, Emma Jackson (32 tuổi, sống tại thành phố Sheffield, Anh) đã trả hết khoản vay thế chấp mua nhà chỉ trong vòng 2 năm. Không chỉ vậy, cô còn đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm khi 50 tuổi.

Thói quen tiết kiệm hình thành từ gia đình

Emma cho biết tinh thần tiết kiệm của cô được hình thành từ khi còn nhỏ nhờ cách sống của cha mẹ. Bố cô làm việc tại một nhà máy, còn mẹ làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống gia đình. Khi lớn lên, Emma và anh trai luôn ý thức rõ rằng gia đình mình không dư dả về tài chính.

Cô nhớ lại, cha thường phải làm thêm vào cuối tuần, còn mẹ duy trì một bảng tính chi tiêu rất chi tiết. Khi còn nhỏ, Emma thường ngồi cạnh mẹ và quan sát bà ghi chép từng khoản thu chi.

Gia đình cô cũng có thói quen đi chợ trời vào cuối tuần hoặc tìm kiếm các cơ hội làm thêm. Những điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm về tiền bạc của Emma sau này.

Khi vào đại học theo học ngành phát triển thể thao, cô gần như nhận mọi công việc có thể. Emma từng làm lao công, nhân viên cứu hộ và huấn luyện viên cá nhân để kiếm tiền trong thời gian học tập.

Emma làm nhiều việc để tăng thu nhập.

Hiện nay, ban ngày, Emma làm việc trong lĩnh vực giáo dục đại học. Bên cạnh công việc chính, cô còn điều hành một blog cá nhân chuyên chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm và quản lý tài chính mang tên Bee Money Savvy.

Trang blog này giúp thu nhập của cô tăng đáng kể. Theo Emma, hiện cô nhận khoảng 2.140 bảng Anh (75 triệu đồng) mỗi tháng từ công việc chính. Ngoài ra, doanh thu trước thuế từ blog dao động từ 2.600 đến 4.000 bảng Anh (91 -140 triệu đồng) mỗi tháng. Emma còn tham gia nhiều công việc phụ như nghiên cứu thị trường, kiếm thêm từ 100 - 200 bảng Anh (3,5 - 7 triệu đồng) mỗi tháng.

Song song với việc gia tăng thu nhập, cô duy trì thói quen tiết kiệm đều đặn 500 bảng Anh (17 triệu đồng) mỗi tháng vào tài khoản tiết kiệm cổ phiếu và chứng khoán ISA.

Mua nhà từ năm 25 tuổi

Năm 25 tuổi, Emma mua căn nhà đầu tiên của mình, đó là căn hộ một phòng ngủ ở thành phố Sheffield giá 80.000 bảng Anh (2,8 tỷ đồng). Khoản tiền đặt cọc 36.000 bảng Anh (1,2 tỷ đồng) là kết quả tích lũy từ nhiều năm làm việc cộng với tiền từ chương trình tiết kiệm mua nhà của chính phủ Anh.

Sau đó, Emma vay thế chấp với lãi suất cố định 2,16% trong hai năm. Nhờ duy trì mức chi tiêu tiết kiệm và tập trung trả nợ, cô đã trả hết chỉ trong vòng 2 năm. Hiện tại, căn hộ này được Emma cho thuê với giá 600 bảng Anh (21 triệu đồng) mỗi tháng, trở thành một nguồn thu nhập thụ động ổn định.

Cô gái 32 tuổi kiếm tiền từ nhiều nguồn nhỏ.

Emma còn tận dụng nhiều chương trình khuyến mại, khảo sát trực tuyến hoặc ưu đãi tài chính để kiếm thêm tiền. Chỉ riêng trong tháng gần đây, cô đã kiếm thêm khoảng 500 bảng Anh (17 triệu đồng) từ nhiều nguồn khác nhau; trong đó có 175 bảng (6,1 triệu đồng) từ việc chuyển đổi tài khoản ngân hàng, 135 bảng (4,7 triệu đồng) từ việc điền khảo sát trực tuyến, 125 bảng (4,3 triệu đồng) từ chương trình ưu đãi của Santander.

Bên cạnh đó, cô còn nhận được 67 bảng (2,3 triệu đồng) dưới dạng quà sinh nhật miễn phí từ các thương hiệu như Greggs, Costa Coffee và Morrisons, cùng với khoảng 30 bảng (1 triệu đồng) từ cổ phiếu và tiền tiết kiệm.

Những khoản tiền này được Emma chia sẻ chi tiết trên tài khoản của cô trên nền tảng Instagram.

Những nguyên tắc tiết kiệm chi tiêu

Theo Emma, chìa khóa để tích lũy tài chính không nằm ở những thay đổi lớn mà đến từ các thói quen nhỏ nhưng bền bỉ.

Hiện cô chỉ duy trì gói dữ liệu di động với chi phí 1 bảng Anh (35 nghìn đồng) mỗi tháng. Emma không đăng ký các dịch vụ giải trí trực tuyến như Netflix hay Amazon Prime Video. Cô cũng không trả phí cho các nền tảng nghe nhạc hoặc sách nói như Spotify hoặc Audible.

Nếu muốn xem truyền hình, Emma sử dụng dịch vụ xem lại miễn phí của Channel 4 On Demand. Nhờ vậy, cô tiết kiệm được hàng trăm bảng Anh mỗi năm.

Chi phí nước của Emma chỉ khoảng 15 bảng Anh (hơn 500 nghìn đồng) mỗi tháng. Điều này có được nhờ những thói quen tiết kiệm đơn giản, tắm vòi sen trong hai phút, chỉ dùng máy rửa bát một lần mỗi tuần và hạn chế giặt quần áo quá thường xuyên.

Về điện và khí đốt, Emma duy trì mức chi khoảng 50 bảng Anh (1,7 triệu đồng) mỗi tháng, kể cả trong mùa đông. Cô chỉ bật hệ thống sưởi khi cần thiết và giữ nhiệt độ tối đa ở mức 18 độ C. Phần lớn thời gian còn lại, Emma sử dụng chăn điện để giữ ấm.

Ngoài ra, cô hạn chế bật đèn và tivi. Buổi tối, Emma thường dành thời gian làm việc hoặc sáng tạo nội dung trên máy tính xách tay. Khi nấu ăn, cô ưu tiên sử dụng nồi chiên không dầu để tiết kiệm năng lượng.

Emma và bạn đời không sống chung, nhưng họ thường dành nhiều thời gian ở bên nhau và lên kế hoạch ăn uống chung.

Mỗi tuần, họ chi khoảng 50 bảng Anh (1,7 triệu đồng) cho thực phẩm, nhưng nhiều tuần chỉ tiêu tốn khoảng 30–40 bảng (1 - 1,4 triệu đồng). Emma cũng sử dụng các trang web hoàn tiền khi mua sắm và các ứng dụng chống lãng phí thực phẩm để nhận đồ ăn miễn phí, chẳng hạn bánh mì sandwich còn dư.

Hai người vẫn thích thưởng thức cà phê ngon, nhưng thường sử dụng các phiếu cà phê miễn phí nhận được từ chương trình khách hàng của công ty năng lượng.

Emma kiếm được một nửa thu nhập từ các công việc làm thêm.

Coi tiết kiệm như “cuộc săn kho báu”

Đối với Emma, tiết kiệm tiền không phải là điều khó khăn hay gò bó. Cô xem việc tìm kiếm ưu đãi, khuyến mại và các cơ hội kiếm thêm thu nhập giống như trò chơi.

Khi đi mua sắm trong thị trấn, đôi khi cô là một trong số ít người trở về với số tiền nhiều hơn số mang theo ban đầu. Chẳng hạn, khi bạn trai muốn ghé vào cửa hàng, cô có thể đăng ký làm “khách hàng bí mật” hoặc tìm kiếm các chương trình giảm giá và quà tặng miễn phí.

Theo Emma, cách cô được nuôi dạy đã ảnh hưởng rất lớn đến cách nhìn nhận về tiền bạc. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cô coi thời gian là thứ quý giá hơn tiền.

Emma cho biết bản thân không còn hứng thú với việc mua sắm quần áo mới hay các thiết bị công nghệ. Cô thậm chí không nhớ lần cuối cùng mình mua quần áo mới là khi nào và hiện chỉ duy trì một tủ quần áo tối giản.

“Có lẽ tôi mới mua đôi giày thể thao cách đây khoảng một năm. Nhưng những thứ đó không khiến tôi hứng thú. Điều tôi mong chờ hơn là có thể nghỉ hưu sớm", Emma nói.

Với kỷ luật tài chính và lối sống tiết kiệm, người phụ nữ 32 tuổi tin rằng mục tiêu nghỉ hưu ở tuổi 50 của mình hoàn toàn khả thi.