Kiều Loan vừa sắm bộ nồi xịn sò giá vài chục triệu, dân tình soi ngay “đụng hàng” với nồi mà Ngọc Loan sắm từ năm ngoái

Cùng mang tên Loan, đều sở hữu nhan sắc nổi bật và từng là những gương mặt được chú ý trong showbiz, Ngọc Loan và Lona Kiều Loan nhiều lần được cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh.

Một người gây ấn tượng với cuộc sống kín tiếng nhưng chuẩn "phú bà" sau khi rời xa showbiz, người còn lại là nàng Á hậu Gen Z với danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019. Mới đây, màn "đụng hàng" thú vị trong căn bếp triệu đô lại khiến hai mỹ nhân tên Loan tiếp tục được gọi tên.

Theo chia sẻ mới nhất, Lona Kiều Loan đang ở trong giai đoạn "mê ở nhà bếp hơn đi ra ngoài", vì thế nàng Á hậu tranh thủ sắm thêm hàng loạt "chiến mã" mới cho căn bếp.

Đáng chú ý, bộ nồi cô vừa tậu có đến 6 món, nổi bật với những gam màu xanh, hồng ngọt ngào và kiểu dáng bắt mắt. Nhiều sản phẩm trong số này đến từ Le Creuset - thương hiệu gia dụng cao cấp nổi tiếng của Pháp.

Le Creuset vốn nổi tiếng với các dòng nồi gang tráng men có độ bền cao, khả năng giữ và phân bổ nhiệt tốt, đồng thời sở hữu thiết kế đặc trưng, nhìn một lần là nhận ra.

Trên website chính hãng, các mẫu nồi gang tạo hình đặc biệt như Signature Pumpkin Cocotte (nồi bí ngô) hiện có giá niêm yết 395$ (khoảng hơn 10 triệu).

Mẫu nồi có phần vung cách điệu cánh hoa này là Signature Petal Braiser có giá niêm yết trên website chính hãng là 330$ (khoảng gần 9 triệu). Cả hai mẫu nồi này đề có trong bộ sưu tập của Lona Kiều Loan.

Mỗi chiếc nồi có giá ngót nghét cả chục triệu, nếu tính sơ sơ bộ 6 nồi của Kiều Loan cũng phải vài chục triệu chứ không ít. Đáng nói, căn bếp của Lona Kiều Loan vốn đã rất "có điều kiện". Trong căn penthouse sang trọng, khu bếp tiện nghi, thoáng đãng của Kiều Loan, nổi bật với hệ cửa kính lớn mở ra tầm nhìn rộng hướng về thành phố.

Và lại một lần nữa hai kiều nữ tên Loan được đặt lên bàn cân. Nếu như Á hậu Kiều Loan vừa rinh bộ nồi đắng cấp phú bà, thì kiểu dáng nồi ấy đã từng xuất hiện trong một clip nấu nướng của Ngọc Loan vào năm 2025.

Dân tình nhanh chóng nhận ra chiếc nồi bí ngô quen mắt mà Á hậu Kiều Loan vừa khoe xong, giống hệt mẫu nồi mà Ngọc Loan từng dùng. Hình ảnh những món đồ bếp này từng xuất hiện trong các clip của cô từ trước, tạo nên màn "đụng hàng" khá thú vị giữa hai mỹ nhân tên Loan.

Sống trong căn biệt thự sân vườn mang phong cách sang trọng, có không gian rộng rãi và nhiều chi tiết nội thất cao cấp, việc căn bếp của Ngọc Loan xuất hiện những bộ nồi đắt đỏ cũng chẳng quá bất ngờ. Ngọc Loan còn đầu tư thêm bộ âu men dáng bí ngô của thương hiệu Staub - cũng là một thương hiệu nổi tiếng của Pháp, có mức giá không hề đơn giản.

Gợi ý nơi mua: Kitchenkoncept, giadungg7

Ngọc Loan vốn nổi tiếng là người đẹp khéo léo chuyện bếp núc. Cô thường xuyên chia sẻ những clip tự tay nấu ăn, làm bánh, cắm hoa hay chuẩn bị những bàn tiệc cầu kỳ.

Nếu Ngọc Loan đã ghi dấu với hình ảnh "phú bà" đảm đang, thường xuyên vào bếp và sở hữu loạt dụng cụ nấu nướng sang xịn, thì Kiều Loan lại đang khiến người hâm mộ tò mò khi ngày càng chăm chỉ chia sẻ chuyện bếp núc.

Với bộ nồi xịn sò mới tậu, có lẽ thời gian tới căn bếp của nàng Á hậu sẽ còn xuất hiện nhiều màn nấu nướng hấp dẫn, biết đâu cuộc "đua" của hai người đẹp tên Loan sẽ chính thức chuyển sang đường đua bếp núc. Và có lẽ sẽ còn nhiều điều đáng xem giữa hai kiều nữ cùng tên Loan này.