Kiểu đàn ông như Đen Vâu được các cô gái thích lấy làm chồng, vì sao?

Trong giới showbiz ồn ào, thị phi và khó tránh khỏi sự soi chiếu của đám đông, Đen Vâu (Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989) nổi lên như một ngoại lệ hiếm hoi.

Nam rapper không chạy theo hình ảnh hào nhoáng, cũng chẳng lao vào những chiêu trò tạo fame. Thay vào đó, anh chọn cách đứng vững trên con đường mình tự mở lối, khiến phái nữ xem anh là mẫu đàn ông lý tưởng, là kiểu người họ sẵn sàng yên tâm gửi gắm cả cuộc đời. Nhưng sức hút đó đến từ đâu?

Đen Vâu

Giản dị nhưng bản lĩnh - nền tảng của sự an toàn

Đen Vâu không xuất thân từ ánh hào quang hay gia thế khủng. Anh khởi đầu từ con số 0, “vào đời bằng lối nhỏ” như đã từng gửi gắm trong Lối Nhỏ.

Sau khi học xong cấp 3, Đen Vâu làm công nhân vệ sinh môi trường ở khu vực vịnh Hạ Long, nhiều năm lênh đênh đi vớt rác. Với niềm đam mê âm nhạc, anh công nhân Nguyễn Đức Cường tự mày mò, dần dần tạo dựng sự nghiệp bằng nỗ lực, tài năng và kiên trì. Chính sự giản dị nhưng đầy bản lĩnh này tạo nên cảm giác an toàn cho phụ nữ.

Đen Vâu có 7 năm làm công nhân vệ sinh môi trường

Trong mắt các cô gái, một người đàn ông không dựa dẫm vào hào quang bề ngoài mà tự mình vươn lên thường đáng tin cậy hơn. Họ không chỉ muốn một người chồng biết kiếm tiền mà còn cần một người có khả năng đối mặt với khó khăn, tự đứng vững và che chở cho gia đình. Đen Vâu, với hành trình từ một anh công nhân môi trường đến một nghệ sĩ được yêu mến, chính là minh chứng sống động cho hình mẫu này. Sự bản lĩnh ấy không cần khoe khoang, nhưng đủ để khiến phụ nữ cảm nhận được sự vững chãi.

Là kiểu người của gia đình

Một trong những điểm khiến Đen Vâu ghi điểm tuyệt đối là tình yêu dành cho gia đình, đặc biệt là mẹ và quê hương. Anh từng chia sẻ về việc luôn muốn chăm sóc mẹ, từ việc đem khoản thù lao âm nhạc đầu tiên để mua máy giặt tặng mẹ đến “mang tiền về cho mẹ”. Tình yêu gia đình của Đen không chỉ là lời nói, nó được chứng minh qua hành động.

Một người đàn ông biết yêu thương và trân trọng gia đình mình thường được xem là người sẽ biết yêu thương và xây dựng tổ ấm chung. Tâm lý này xuất phát từ niềm tin rằng, nếu một người đàn ông đặt gia đình lên trên những cám dỗ hay hào nhoáng bên ngoài, anh ta sẽ là người đáng để gửi gắm cả đời. Đen Vâu, với hình ảnh gần gũi và chân thành khi nhắc đến mẹ, đã chạm vào trái tim của những cô gái khao khát một người chồng biết trân quý giá trị gia đình.

Nói ít làm nhiều, xem hành động là sức mạnh

Đen Vâu không phải kiểu đàn ông ồn ào hay thích phô trương. Anh chọn cách sống điềm tĩnh, nói ít nhưng làm nhiều. Từ việc âm thầm chăm sóc gia đình, làm từ thiện và giúp đỡ cộng đồng, đến việc tập trung sáng tác những bài hát đầy ý nghĩa, Đen Vâu cho thấy giá trị của mình qua hành động hơn là lời nói.

Ví dụ mới nhất là vào chiều 15/8, nam rapper công bố đợt doanh thu mới từ bài hát Nấu Ăn Cho Em trong khoảng thời gian từ 1/10/2024 đến 31/5/2025. Số tiền được làm tròn và gửi vào STK của Quỹ Vì người nghèo Trung ương là 860 triệu đồng.

Tổng cộng Đen Vâu đã 5 lần công bố chuyển khoản số tiền từ doanh thu của bài hát Nấu Ăn Cho Em để ủng hộ các quỹ thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền lên tới 2,860 tỷ đồng. Những đóng góp này chỉ được tiết lộ sau khi đã được hoàn thành để minh bạch với cộng đồng.

Lần chuyển khoản gần nhất của Đen Vâu cho Quỹ Vì người nghèo Trung ương với nội dung: "Khán giả chung tay sửa sang trường lớp"

Phái nữ thường bị thu hút bởi kiểu đàn ông này, bởi sự điềm tĩnh và hành động thực tế là dấu hiệu của sự trưởng thành và trách nhiệm. Trong một thế giới đầy rẫy những lời hứa suông, một người đàn ông ít nói, nhiều làm như Đen Vâu trở thành điểm tựa đáng tin cậy. Họ không hứa hẹn viển vông, nhưng luôn khiến đối phương cảm nhận được sự chân thành qua những việc làm cụ thể.

Có chiều sâu cảm xúc

Nhạc của Đen Vâu không chỉ là những giai điệu bắt tai mà còn là những câu chuyện, suy tư và trải nghiệm được đúc kết từ cuộc sống. Những ca khúc như Mười Năm, Trốn Tìm hay Lối Nhỏ cho thấy anh là người có chiều sâu cảm xúc, biết quan sát và thấu hiểu. Lời rap của Đen không chỉ kể về bản thân nói riêng và phản ánh những góc khuất của xã hội, những cảm xúc nói chung nên được nhiều người đồng cảm.

Chính sự tinh tế này khiến Đen Vâu trở nên đặc biệt. Các cô gái thường tìm kiếm một người chồng không chỉ mạnh mẽ mà còn biết lắng nghe, thấu hiểu và đồng điệu với cảm xúc của họ. Một người đàn ông có chiều sâu như Đen sẽ là người bạn đời, người bạn tâm giao, sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơ.



***

Dẫu vậy, mọi so sánh hay hình mẫu chỉ mang tính tương đối. Dù Đen Vâu sở hữu nhiều phẩm chất đáng mơ ước song không thể phủ nhận rằng phong cách trầm lắng, ít nói của anh có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Sẽ có những cô gái yêu thích sự sôi nổi, hoạt bát hoặc cần một người đàn ông cởi mở hơn.

Trong tình huống đó, liệu sự điềm tĩnh của Đen có khiến một số người cảm thấy thiếu kết nối? Hay sự sâu sắc có thể bù đắp cho tất cả? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn để cùng thảo luận!

S.A