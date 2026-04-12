Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y học Journal of Endocrinological Investigation, nhóm tác giả của Đại học Sapienza ở Rome, Đại học Messina và Đại học Pavia (Ý) đã phân tích chi tiết mối liên quan giữa chế độ ăn uống với sức khỏe tuyến giáp.

Theo News Medical, các tác giả đã phân tích tổng quan nhiều bộ dữ liệu nghiên cứu trong vòng 2 thập kỷ (2005-2025) để tìm hiểu xem i-ốt, selen, sắt, kẽm, vitamin D và vitamin B12, cũng như các mô hình ăn uống nói chung, ảnh hưởng đến tuyến giáp như thế nào.

Song song đó, họ cũng tìm hiểu tác động của các hợp chất như polyphenol và axit béo không bão hòa đa omega-3, là những chất dinh dưỡng được chứng minh là giúp phòng ngừa nhiều bệnh, từ tim mạch, chuyển hóa cho đến ung thư.

Chế độ ăn Địa Trung Hải rất tốt cho sức khỏe tuyến giáp - Ảnh minh họa: TELEGRAPH

Nghiên cứu cho thấy i-ốt vẫn là chất quan trọng nhất trong việc sản xuất hormone tuyến giáp, với mối quan hệ hình chữ U: Dư thừa hay thiếu hụt đều gây rối loạn chức năng tuyến giáp.

Selen bảo vệ tuyến giáp khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra và cũng giúp cơ thể chuyển hóa hormone tuyến giáp.

Kẽm và sắt cũng rất quan trọng trong việc điều chỉnh và kích hoạt các enzyme cần thiết cho quá trình sản xuất hormone tuyến giáp.

Thiếu hụt bất kỳ chất dinh dưỡng nào trong số này đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh suy giáp hoặc bệnh tuyến giáp tự miễn.

Ngoài ra, vitamin D và B12 thấp cũng thường được ghi nhận ở bệnh nhân mắc bệnh tuyến giáp, với hiệu ứng gián tiếp thông qua tác động của các chất này lên hệ miễn dịch.

Từ đó, các chế độ ăn phổ biến trên thế giới cũng được đánh giá, so sánh.

Chế độ ăn Địa Trung Hải, với nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, cá và dầu ô liu nguyên chất, được chứng minh là giúp phòng bệnh tuyến giáp ở người chưa bệnh, cũng như giúp việc điều trị thuận lợi hơn ở người đã bị bệnh.

Lợi ích của chế độ ăn này được cho là nhờ các chất chống oxy hóa, axit béo omega-3 và các chất chống viêm.

Trái lại, lượng chất béo bão hòa dư thừa, đường tinh luyện và thực phẩm chế biến sẵn trong "chế độ ăn kiểu phương Tây" (sử dụng nhiều thực phẩm ăn nhanh, ăn liền, thịt chế biến sẵn...) lại gây hại lớn nhất cho tuyến giáp.

Các tác giả cũng kiểm tra các kiểu ăn kiêng được đồn thổi là giúp phòng ngừa bệnh tuyến giáp.

Trong đó, chế độ ăn không chứa gluten hoặc không chứa lactose hoàn toàn không cho thấy lợi ích rõ rệt nào đối với sức khỏe tuyến giáp ở những người không bị dị ứng cụ thể. Trong một số trường hợp, những chế độ ăn này còn dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng.

Tương tự, các thực phẩm làm từ đậu nành và rau họ cải cũng không gây hại khi được tiêu thụ với lượng bình thường và kèm theo lượng i-ốt đầy đủ. Chỉ cần thận trọng giảm bớt các món này ở người bị thiếu i-ốt hoặc người đang điều trị bệnh tuyến giáp bằng thuốc levothyroxine.