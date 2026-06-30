Kiến trúc sư hé lộ chi tiết bên trong boongke "ngày tận thế" của giới siêu giàu

Những “pháo đài bí mật" với ngân sách không giới hạn

Dù là tỷ phú như Jeff Bezos hay chỉ là hình mẫu phản diện hư cấu như Ernst Blofeld, ý tưởng về một "pháo đài bí mật" dường như luôn có sức hấp dẫn đối với giới siêu giàu.

Theo tờ Daily Mail, khi những khách hàng siêu giàu muốn xây dựng các khu trú ẩn kiên cố để đối phó với những kịch bản tận thế, họ thường tìm đến Philip Pauley, người tự mô tả mình là một "kiến trúc sư về khả năng phục hồi trong các tình huống khẩn cấp".

Philip Pauley cho biết ông đang thiết kế những "thế giới ngầm" nhằm chuẩn bị cho các thảm họa trong tương lai. Những công trình này được xây dựng để có thể duy trì sự sống dưới lòng đất trong nhiều năm. Theo ông, khách hàng của mình bao gồm các chính phủ, lực lượng quân đội và những cá nhân có giá trị tài sản ròng rất cao. Mục tiêu của họ là tạo ra nơi trú ẩn có thể giúp con người sống sót nếu thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Philip Pauley

Các khu trú ẩn được thiết kế theo mô hình "hệ thống khép kín" (closed-loop), có khả năng tự vận hành mà không phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Quy mô của chúng có thể lớn tương đương một nhà chứa máy bay, bên trong được bố trí đầy đủ phòng ở riêng, không gian sinh hoạt chung và các khu vực giải trí.

Tuy nhiên, thay vì những boongke chật chội, đơn điệu, Philip Pauley cho biết các công trình này được thiết kế với tiêu chuẩn "sang trọng nhưng vẫn tạo cảm giác như ở nhà". Với ngân sách gần như không giới hạn, các boongke theo yêu cầu riêng của khách hàng có mức độ xa hoa được ông ví như nội thất trên chuyên cơ riêng.

Đổi lại, chi phí xây dựng cũng ở mức rất cao. Theo Philip Pauley, mỗi dự án có thể tiêu tốn tới hàng trăm triệu USD chỉ riêng phần thi công, chưa bao gồm chi phí hoàn thiện nội thất. Toàn bộ quá trình xây dựng đều được tiến hành trong điều kiện bảo mật nghiêm ngặt.

Philip Pauley là nhà sáng lập Pauley Interactive, một công ty tư vấn về công nghệ nhập vai. Thông qua doanh nghiệp này, ông từng tư vấn cho Strategic Studies Group thuộc Văn phòng Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ và hợp tác với BAE Systems, một trong những tập đoàn quốc phòng lớn nhất thế giới.

Dù phần lớn sự nghiệp trước đây tập trung vào các hệ thống thực tế tăng cường (augmented reality), Philip Pauley cho biết trọng tâm hiện nay của ông là "chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất". Trên thực tế, điều đó đồng nghĩa với việc thiết kế các khu phức hợp ngầm tự cung tự cấp, được tạo ra để có thể tồn tại lâu dài ngay cả trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thảm họa nghiêm trọng.

Theo Philip Pauley, dù các chủ sở hữu luôn giữ bí mật tuyệt đối, hoạt động xây dựng boongke ngầm trên thế giới hiện diễn ra sôi động hơn nhiều so với những gì công chúng biết.

"Rất nhiều dự án đang được triển khai. Mọi thứ đang được thúc đẩy với tốc độ nhanh dành cho một nhóm người được lựa chọn", ông nói với Daily Mail.

Ông cho biết hiện có rất nhiều đơn vị tham gia xây dựng boongke tận thế cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Con người cần chuẩn bị cho kịch bản kéo dài hàng chục năm

Tuy nhiên, theo Philip Pauley, phần lớn các dự án hiện nay vẫn còn quá nhỏ.

"Ngoại trừ một vài công trình của quân đội Mỹ, hầu hết chỉ được thiết kế để giúp con người sống sót tối đa khoảng ba tháng", ông nói.

Philip Pauley cho biết không thể tiết lộ quá nhiều chi tiết, song ông nhận định phần lớn các thiết kế hiện vẫn chỉ hướng tới khả năng duy trì sự sống trong vài tháng thay vì nhiều năm.

Hình ảnh do Philip Pauley cung cấp

Theo ước tính của ông, ngay cả những hệ thống tốt nhất hiện nay theo mô hình "vòng hở" (open-loop) cũng chỉ có thể vận hành tối đa khoảng một năm nếu hoạt động hết công suất, khoảng thời gian mà ông cho là hoàn toàn không đủ.

Thay vì chỉ tính đến việc sống sót trong vài tháng, Philip Pauley cho rằng con người cần chuẩn bị cho những thảm họa có thể kéo dài hàng chục năm. "Đây không phải là gieo rắc nỗi sợ hãi, mà là sự chuẩn bị", ông nhấn mạnh.

Theo ông, hiện có hàng nghìn tiểu hành tinh đang được theo dõi nhưng không ai có thể biết chính xác quỹ đạo của tất cả chúng.

"Nếu một tiểu hành tinh đủ lớn va chạm với Trái Đất, con người có thể sẽ phải sống dưới lòng đất 10 năm hoặc lâu hơn. Phải mất ít nhất một thập kỷ để bề mặt hành tinh có thể trở lại trạng thái có thể sinh sống."

Bên cạnh nguy cơ va chạm thiên thạch, ông cũng nhắc tới khả năng xảy đại dịch với các mầm bệnh đột biến hoặc biến đổi khí hậu ở mức thảm họa.

Philip Pauley cho rằng thế giới hiện chưa thể hiện đủ quyết tâm để ngăn chặn biến đổi khí hậu, trong khi các nhà khoa học ngày càng lo ngại về nguy cơ những dòng hải lưu lớn bị sụp đổ.

Ông cảnh báo nếu hệ thống lương thực toàn cầu bị phá vỡ, Trái Đất có thể trở nên khắc nghiệt giống như môi trường trên sao Hỏa.

Bảo tồn một "hạt giống" của nền văn minh nhân loại

Theo Philip Pauley, để tồn tại nhiều năm, boongke phải hoạt động theo mô hình "vòng kín" (closed-loop), tức tự tạo ra gần như toàn bộ các nguồn lực cần thiết mà không phụ thuộc vào bên ngoài.

Ông cho biết ngay cả Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), vốn là một trong những môi trường kín nhất hiện nay, cũng chỉ là hệ thống "khép kín một phần" vì vẫn phải tiếp nhận thực phẩm từ Trái Đất và đưa chất thải ra ngoài.

Mục tiêu lâu dài của ông là phát triển những hệ thống có thể tái tạo toàn bộ hệ sinh thái của Trái Đất và vận hành hoàn toàn độc lập trong nhiều năm liên tiếp.

Dù công nghệ hiện nay vẫn chưa đạt tới mục tiêu đó, Philip Pauley cho rằng các boongke hiện đại đang tiến gần hơn từng bước.

Để giảm áp lực tâm lý khi phải sống dưới lòng đất trong thời gian dài, các công trình được thiết kế rộng rãi, nhiều ánh sáng với không gian màu trắng, cây xanh, hệ thống đèn LED mô phỏng chu kỳ ngày đêm và các khung cảnh nhân tạo thay thế cửa sổ.

Nguồn thực phẩm sẽ được bổ sung bằng các trang trại thủy canh, khí canh, hệ thống nuôi trồng thủy sản và những bể cá lớn phục vụ nhu cầu ăn uống. Bên cạnh đó là hệ thống lọc CO₂ và tái chế tài nguyên.

Tuy nhiên, ông thừa nhận thực đơn trong các boongke sẽ không hề xa hoa.

"Theo đúng nghĩa, bạn sẽ phải chuyển sang ăn chay. Ngoài cá thì sẽ không còn vật nuôi."

Theo Philip Pauley, nguồn đạm chủ yếu sẽ đến từ côn trùng và protein nấm, tương tự các sản phẩm thay thế thịt như Quorn.

Hiện tại, những công trình như vậy chủ yếu chỉ phục vụ quân đội và giới siêu giàu. Tuy nhiên, Philip Pauley cho biết ông hy vọng trong tương lai công nghệ này sẽ trở nên phổ biến hơn.

"Có những lúc tôi cảm thấy mình giống như Noah. Trái Đất không hề trở nên ổn định hơn. Tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền và đều có thể nhìn thấy xu hướng đang diễn ra, vì vậy cần nghĩ tới các giải pháp dài hạn để bảo vệ chính mình", ông nói.

Dù vậy, ông cũng thừa nhận gần như không thể xây dựng một boongke đủ lớn để chứa toàn bộ nhân loại, thậm chí là toàn bộ dân số Vương quốc Anh. Thay vào đó, mục tiêu thực tế hơn là bảo tồn một "hạt giống" của nền văn minh nhân loại trong trường hợp xảy ra thảm họa.

"Hạt giống có thể ngủ yên hàng chục năm, nhưng khi điều kiện thích hợp xuất hiện, nó sẽ nảy mầm trở lại. Điều chúng tôi hướng tới là tạo ra một 'ngân hàng hạt giống của con người' cho những kịch bản tồi tệ nhất", Philip Pauley nói.

Nguồn: Daily Mail