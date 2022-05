Kiến nghị đưa sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước định giá

Dựa trên quy định của Luật Xuất bản, có 7 Nhà xuất bản (NXB) đăng ký bổ sung chức năng xuất bản SGK (trong đó có NXB Giáo dục Việt Nam).

Với việc thực hiện xã hội hóa biên soạn SGK, các doanh nghiệp (NXB) khác nhau sẽ được tham gia in ấn, phát hành… đồng thời, cơ chế tài chính của bộ sách mới và bộ sách hiện hành khác nhau, các NXB tự bỏ tiền chi cho khâu biên soạn nên giá sách chịu các yếu tố tác động của thị trường, giống các sản phẩm khác.

Giá SGK chương trình mới cao gấp nhiều lần so với SGK chương trình 2006. Ảnh: Thế Ðại

Theo quy định của Luật Giá, SGK thuộc mặt hàng do các NXB tự xây dựng, quyết định giá bán, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, phù hợp của phương án giá SGK và thực hiện kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền là Bộ Tài chính trước khi đưa ra thị trường; đồng thời thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ thông tin về giá sách.



Bộ GD&ĐT đề nghị các NXB kê khai giá SGK; rà soát tiết giảm tối đa chi phí sản xuất để giảm giá sách; phối hợp với các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ cung cấp SGK cho học sinh thuộc đối tượng chính sách xã hội, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hỗ trợ thư viện trường học để có đủ SGK…

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT nhìn nhận: “Cơ chế kê khai giá như hiện nay có thể dẫn đến hiện tượng mức giá cao, thấp khác nhau, tạo tâm lý bất ổn cho phụ huynh và học sinh, trong khi đó SGK thuộc nhóm vật tư giáo dục thiết yếu của học sinh; ảnh hưởng đến an sinh xã hội, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn”.

Giá SGK cho năm học sắp tới đối với các bộ sách do các NXB phát hành theo chương trình giáo dục phổ thông mới đã cao hơn gấp 2-3 lần so với các bộ sách của chương trình 2006. Vì vậy, Bộ GD&ĐT có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét, quyết định đưa SGK vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa để trình Quốc hội quyết định. Việc đưa SGK vào danh mục các loại hàng hóa được Nhà nước định giá sẽ hạn chế tối đa tình trạng “tăng dần đều” qua các năm của loại hàng hóa đặc biệt này.