Kiểm tra 4 biệt thự ở Nha Trang, công an phát hiện nhiều người Trung Quốc dương tính với ma túy

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, tối 20/10, đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an địa phương tiến hành kiểm tra hành chính 4 căn biệt thự trên địa bàn phường Nam Nha Trang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú, đồng thời phát hiện dấu hiệu liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến, cho vay lãi nặng qua mạng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an kiểm tra bên trong một căn biệt thự tại phường Nam Nha Trang. Ảnh: CAKH.

Cụ thể, qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 9 trong tổng số 18 người Trung Quốc không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Kiểm tra các thiết bị điện tử thu giữ tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều điện thoại, máy tính đang hoạt động, hiển thị các cửa sổ trò chuyện có nội dung liên quan đến việc vận hành hoạt động đánh bạc trực tuyến và quảng cáo cho vay nặng lãi , hướng đến người dân Trung Quốc.

Đáng chú ý, qua test nhanh, tổ công tác phát hiện 9 người dương tính với chất ma túy. Tại các địa điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn ghi nhận nhiều dấu hiệu liên quan đến hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an đã tạm giữ nhiều tang vật phục vụ công tác điều tra, gồm máy tính, điện thoại di động, tiền mặt; đồng thời thu giữ một số tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ nghi dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.