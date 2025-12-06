Tình trạng thiếu hụt nam giới tại Latvia bắt nguồn từ việc phụ nữ nước này có trình độ học vấn cao hơn, sức khỏe tốt hơn và tuổi thọ cũng vượt trội so với đàn ông. Sự chênh lệch giới tính ngày càng rõ rệt đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội, chuyện tình cảm và thậm chí tạo ra sự bùng nổ của các dịch vụ mới lạ như “chồng thuê theo giờ”.

Dania, 29 tuổi, một cô gái độc thân xinh đẹp làm việc tại các lễ hội nơi 98 phần trăm đồng nghiệp là nữ, chia sẻ: “Điều đó không có gì sai… nhưng để cân bằng một chút thì cũng nên có thêm vài người đàn ông để tán gẫu hay trêu đùa cho vui. Như vậy sẽ thú vị hơn nhiều”.

Bạn của cô, Zane, đồng tình: “Đó là lý do tất cả bạn bè tôi đều ra nước ngoài và tìm bạn trai ở đó”.

Khi đàn ông trở nên khan hiếm, các dịch vụ như “chồng cho thuê theo giờ” bắt đầu nở rộ, cho phép phụ nữ thuê đàn ông làm những công việc gia đình và sửa chữa. Với giá thuê từ 7 -12 euro/giờ (215.000 - 370.000 đồng), phụ nữ có thể gọi một anh thợ lực lưỡng đến sửa vòi nước rò rỉ, lắp TV hay thậm chí lắp ráp đồ nội thất - hoàn toàn không cần bước vào một buổi hẹn hò khó xử nào.

Komanda24 quảng cáo cung cấp những người đàn ông có “đôi tay vàng” trên khắp Latvia, làm việc bảy ngày một tuần và đảm nhận mọi thứ từ đi dây điện đến khuân vác nặng. Dịch vụ của Remontdarbi.lv cho phép phụ nữ đặt lịch “chồng theo giờ” trực tuyến hoặc qua điện thoại, với cam kết người thợ sẽ có mặt trong vòng 60 phút, giống như Uber nhưng dành cho việc nhà.

Từ sơn tường, sửa ống nước cho đến treo rèm cửa, những người “chồng thuê” này đang thay phụ nữ Latvia làm những công việc mà đàn ông trong nước không còn đủ đông để đảm nhiệm. Với nhiều phụ nữ độc thân thông minh và thành đạt, dịch vụ này trở thành một giải pháp hiện đại vừa thực tế vừa kỳ lạ.

Đằng sau sự thiếu hụt nam giới là tỷ lệ tử vong cao. Đàn ông Latvia qua đời sớm hơn và có nguy cơ tự sát cao gấp bốn lần phụ nữ. Nhà xã hội học Baiba Bela giải thích: “Lần đầu tiên sự mất cân bằng giới tính thể hiện rõ rệt là ở nhóm tuổi 30 đến 40. Ở nhóm tuổi này, tỷ lệ tử vong ở nam giới cao gấp ba lần so với nữ giới”.

Bà cho biết thêm: “Lái xe, lạm dụng rượu và tai nạn lao động là những rủi ro xảy ra nhiều hơn với đàn ông so với phụ nữ”.

Ở nhóm dưới 30 tuổi, số đàn ông vẫn nhiều hơn phụ nữ, nhưng đến nhóm 30-39 tuổi, phụ nữ đã nhiều hơn đàn ông gần 3.000 người. Tuổi thọ của phụ nữ Latvia cao hơn nam giới đến 11 năm, mức chênh lệch lớn nhất trong Liên minh châu Âu.

Theo chuyên gia công nghệ Agris Rieksts: “Người ta cho rằng càng uống được nhiều rượu thì càng đàn ông”. Nhà phân tích tâm lý Ansis Stabingis cho rằng sự chuyển đổi sang kinh tế thị trường và các cuộc khủng hoảng kéo dài đã khiến nhiều đàn ông rơi vào trầm cảm: “Khi không thể giải quyết vấn đề, họ tìm đến rượu hoặc cờ bạc”.

Nhà văn Dace Ruksane, được ví như Carrie Bradshaw của Latvia, nhận xét: “Những cô gái thông minh thì cô đơn. Những cô gái rất xinh đẹp cũng cô đơn, nếu họ thông minh. Họ muốn tìm một người đàn ông ngang bằng với mình. Nhưng đàn ông ở đây, vì có quá nhiều lựa chọn, nên chẳng cần phải hoàn hảo. Họ chỉ ngồi trước TV và biết rằng họ có thể có được một người phụ nữ. Nếu không hợp, họ sẽ tìm người khác. Và những phụ nữ thông minh thì không chấp nhận những người đàn ông như vậy”.

Số liệu của Eurostat cho thấy Latvia có số lượng phụ nữ cao hơn nam giới 15,5% hơn ba lần mức trung bình của EU và khoảng cách này càng lớn theo tuổi tác. Độ tuổi trung vị của quốc gia là 44,1, tỷ suất chết thô là 14,9/1.000 dân, và hơn 80% các vụ tự sát là nam giới đã để lại một thế hệ phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi phải tự xoay xở trong cuộc sống.

