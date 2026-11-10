Khung hình đẹp nhất Vbiz lúc này là đây: F4 ngọc nữ thế hệ mới tề tựu, visual chặt chém mọi thể loại camera

Tối ngày 9/11, thảm đỏ ra mắt phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ đã bùng nổ tại TP.HCM với sự đổ bộ của dàn sao đình đám. Giữa hàng loạt ống kính truyền thông, khoảnh khắc bốn mỹ nhân Phương Anh Đào, Lê Hạ Anh, Đoàn Minh Anh và Tam Triều Dâng cùng chung một khung hình đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Ngay lập tức, mạng xã hội đã rần rần gọi tên đây là bộ tứ "F4 ngọc nữ thế hệ mới" của màn ảnh Việt bởi nhan sắc lẫn thần thái đều thuộc hàng "vô địch".

Khung hình được netizen gọi là F4 ngọc nữ thế hệ mới tề tựu

Tại sự kiện, bộ tứ khiến dân tình xuýt xoa bởi visual mỗi người một vẻ nhưng đều vô cùng nổi bật. Phương Anh Đào quyến rũ, sắc sảo trong thiết kế váy hồng ôm dáng, kế bên cô là Lê Hạ Anh khoe vẻ quyến rũ khác biệt với set áo trễ vai phối chân váy đen cúp cách quyến rũ. Tam Triều Dâng "slay" hết sức với chiếc váy ngắn cá tính được phối ren ở phần ngực, khoe trọn đường cong cơ thể, còn Đoàn Minh Anh mang đến làn gió trẻ trung, ngọt ngào nhưng không kém phần nổi bật trong bộ đầm ánh hồng lấp lánh. Không cần tạo dáng cầu kỳ, cả bốn vẫn tạo nên một màn đọ sắc mãn nhãn, visual "tràn màn hình".

Sở dĩ khoảnh khắc này được netizen nhận xét là "đẹp nhất Vbiz lúc này" hay phiên bản "F4 nữ" của màn ảnh rộng Việt Nam không chỉ vì nhan sắc. Họ đều là những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, sở hữu gia tài phim ảnh đáng nể cùng thành tích phòng vé ấn tượng, hứa hẹn trở thành trụ cột của thế hệ điện ảnh tiếp theo.

Khoảnh khắc chung khung hình mãn nhãn

Phương Anh Đào

Lê Hạ Anh

Tam Triều Dâng

Đoàn Minh Anh

Trong đó, Phương Anh Đào có lẽ là cái tên nổi bật nhất về thực lực lẫn thành tích phòng vé trong bộ tứ. Cô vừa trở lại màn ảnh lần thứ 2 trong năm 2026 với Ngày Con Còn Mẹ. Trong phim, cô vào vai Mây - người con gái của bà Tím (Hồng Đào), đứng trước tình yêu thiên vị của mẹ dành cho anh, hứa hẹn tạo nên nhiều diễn biến đầy cảm xúc.

Trước đó vào dịp Tết, Phương Anh Đào cũng đã có một phim đạt doanh thu hơn trăm tỷ là Báu Vật Trời Cho. Ngoài ra, người đẹp từng ghi dấu ấn qua Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Chàng Vợ Của Em, Tro Tàn Rực Rỡ... và bước lên hàng ngũ sao nữ được săn đón sau cú bùng nổ của Mai. Bộ phim của Trấn Thành cán mốc hơn 500 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt. Với vẻ đẹp sắc sảo, khí chất trưởng thành cùng gia tài vai diễn đa dạng, Phương Anh Đào đang là một trong những gương mặt nữ đáng chú ý nhất màn ảnh rộng.

Phương Anh Đào trong Ngày Con Còn Mẹ

Vai diễn Mai trong Mai là dấu ấn nổi bật nhất tính đến hiện tại của cô

Lê Hạ Anh lại là đại diện cho vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính nhưng không kém phần nổi bật về diễn xuất. Sau nhiều năm bền bỉ hoạt động nghệ thuật, cô từng bước ghi dấu qua các dự án truyền hình như Cả Một Đời Ân Oán, Đánh Cắp Giấc Mơ, Lưới Trời và phim điện ảnh Lật Mặt: 48h. Tuy nhiên, phải đến Mưa Đỏ (2025), tên tuổi Hạ Anh mới thực sự phủ sóng rộng rãi. Trong vai O Hồng - cô lái đò kiêm y tá giữa chiến trường khốc liệt, nữ diễn viên mang đến hình ảnh một người phụ nữ mong manh nhưng kiên cường, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Thành công hơn 700 tỷ đồng của Mưa Đỏ cũng trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô, đồng thời là bàn đạp để cô được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ" thế hệ mới của màn ảnh Việt.

Mưa Đỏ

Cả Một Đời Ân Oán

Trong khi đó, Đoàn Minh Anh là nhân tố trẻ nhất, cũng là gương mặt mang đến nhiều kỳ vọng cho thế hệ diễn viên kế cận. Sở hữu chiều cao nổi bật 1,75m, gương mặt thanh tú cùng thần thái trong trẻo, nữ diễn viên sinh năm 2008 nhanh chóng được chú ý khi bước chân vào điện ảnh. Đáng nói, thành tích phòng vé của Minh Anh khiến không ít người bất ngờ khi cô liên tiếp góp mặt trong những dự án trăm tỷ như Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, Nhà Ba Tôi Một Phòng và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Ở tuổi 18, cô "vía trăm tỷ" mà nhiều diễn viên trẻ phải ao ước, đồng thời được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt đáng chú ý của điện ảnh Việt trong những năm tới.

Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng

Cái tên còn lại, Tam Triều Dâng, cũng chẳng hề kém cạnh khi sở hữu hành trình hoạt động nghệ thuật đáng nể từ rất sớm. Từng là sao nhí quen mặt trên màn ảnh, cô dần khẳng định bản thân bằng nhiều dạng vai có màu sắc khác nhau qua các vai diễn trong Hoa Vương, Tham Vọng Giàu Sang, Người Thứ Ba Không Có Lỗi... Đặc biệt, năm 2026 là một năm bùng nổ tên tuổi của mỹ nhân này khi cô góp mặt trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Màn kết hợp ăn ý cùng Võ Điền Gia Huy giúp bộ phim tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, thậm chí được nhà sản xuất công bố đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng.

Không chỉ có duyên với màn ảnh nhỏ, Tam Triều Dâng còn liên tục thử sức ở điện ảnh với những dự án như Bẫy Tiền, Trùm Sò, cho thấy cô đang nghiêm túc mở rộng màu sắc diễn xuất của mình.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay

Bẫy Tiền

Thế nên, khoảnh khắc 4 người đẹp cùng hội ngộ tại premiere Ngày Con Còn Mẹ nhanh chóng viral trên MX. Nhiều khán giả thích thú trước sự đồng đều về nhan sắc, đồng thời hào hứng với ý tưởng kết hợp cả bốn trong một dự án điện ảnh. Đội hình F4 ngọc nữ phiên bản nữ này liệu có thể trở thành hiện thực trong tương lai hay không vẫn còn là câu chuyện để ngỏ, nhưng chỉ riêng một khung hình chung cũng đủ khiến dân tình muốn thấy họ đứng cạnh nhau nhiều hơn nữa.

Một số bình luận của netizen:

- F4 nữ thần màn ảnh thế hệ mới là đây chứ đâu

- Gấp bốn visual thế này thì ai chịu cho nổi

- Mong chờ một dự án điện ảnh quy tụ cả 4 mỹ nhân này, chắc chắn sẽ bùng nổ phòng vé

- Trời ơi gì thế này, tấn công chúng tôi bằng nhan sắc hả?

- F4 phiên bản nữ của điện ảnh Việt đây rồi!