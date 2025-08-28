Khung cảnh khó tin tại các trường học ở miền Trung sau bão số 5: Sắp năm học mới rồi, mong mọi thứ sớm ổn định!

Bão số 5 đổ bộ gây mưa lớn, gió mạnh và ngập lụt tại nhiều địa phương, để lại thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng và đời sống người dân.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt hình ảnh tại trường Đại học Vinh (Nghệ An) sau khi cơn bão số 5 quét qua, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trong các bức ảnh, cây cối bị quật ngã, cành lá vương vãi khắp sân, những tấm tôn nằm rải rác trên mặt đất, trong khi một số cửa sổ bị vỡ.

Các tuyến đường nội bộ trong trường cũng bị cây đổ chắn ngang, khiến việc di chuyển của sinh viên, giảng viên và nhân viên gặp nhiều khó khăn.

Ảnh: Đội Truyền thông Đoàn trường Đại học Vinh

Ảnh: Đội Truyền thông Đoàn trường Đại học Vinh

Cây cối trong sân trường bị quật ngã. Ảnh: Đội Truyền thông Đoàn trường Đại học Vinh

Ảnh: Đội Truyền thông Đoàn trường Đại học Vinh

Ảnh: Đội Truyền thông Đoàn trường Đại học Vinh

Mái tôn bay tứ tung. Ảnh: Đội Truyền thông Đoàn trường Đại học Vinh

Những hình ảnh tại Đại học Vinh chỉ là một phần trong hậu quả nặng nề mà bão số 5 để lại trên khắp các tỉnh miền Trung. Báo Công Lý đưa tin theo thống kê, thiệt hại ban đầu, toàn tỉnh Nghệ An có 2.189 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng; 462 nhà bị ngập nước và 105 nhà phải di dời cấp; 14 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái, tập trung ở những địa phương như Thần Lĩnh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vạn An, Nam Đàn, Bình Minh, Quỳnh Châu, Quang Đồng, Giai Lạc, Vĩnh Tường và Trung Lộc, Quảng Châu...

Bão số 5 lật tung mái trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Vinh, Nghệ An)

Theo VTC News , lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, toàn hỉnh hiện có 666 trường học đang cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo từ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 đã ảnh hưởng nặng nề đến 156 cơ sở giáo dục trên địa bàn, với tổng thiệt hại ước tính hơn 121 tỷ đồng. Trong đó, bậc mầm non chịu thiệt hại lớn nhất với 52 trường, ước khoảng 88,2 tỷ đồng; tiểu học 24 trường (3,5 tỷ đồng); THCS 22 trường (7,2 tỷ đồng); THPT 44 trường (19,3 tỷ đồng) và 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (815 triệu đồng).

Để đánh giá tình hình và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã thành lập 4 đoàn công tác xuống các trường, nhằm xem xét tình hình, chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2025 - 2026, đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên.

Ảnh: Trường THCS Phổ Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Ảnh: Trường THCS Phổ Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Trường THCS Phổ Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị ảnh hưởng nặng nề sau bão. Ảnh: Trường THCS Phổ Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Tại Thanh Hóa, 2 điểm trường chịu ảnh hưởng trực tiếp là trường Tiểu học Thiệu Dương bị ngập nước; trường Mầm non Nam Xuân bị tốc mái. Hệ thống tường rào tại 3 trường học khác cũng bị sập đổ với tổng chiều dài 33m, gồm: Tiểu học Thiệu Đô, THCS Thiệu Lý và Mầm non Tam Lư.

Tổng hợp