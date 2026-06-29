Khung ảnh đang viral: Nữ diễn viên đình đám xà nẹo chồng bạn thân, chính thất đứng kế bên nhìn "bất lực"

Sáng 29/6, tờ Starnews đưa tin, nữ diễn viên kiêm người mẫu đình đám Hàn Quốc Song Hae Na vừa trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội xứ củ sâm vì 1 hình ảnh gây nhức nhối bên chồng đồng nghiệp.

Trong hình, Song Hae Na xà nẹo, khoác tay còn dựa sát rạt vào bờ vai của kỹ sư bán dẫn Hong Sung Gi - chồng nữ người mẫu Lee Hyun Yi. Lee Hyun Yi cũng chứng kiến tận mắt khoảnh khắc thân mật của 2 người kia, được cho là bày ra vẻ mặt khó chịu, ghen tuông. Đáng nói, Song Hae Na - Lee Hyun Ji từ lâu vốn đã nổi tiếng là cặp bạn thân ở làng giải trí Kbiz.

Công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi Song Hae Na công khai thân mật, xà nẹo chồng bạn thân ngay trước sự chứng kiến của chính thất. Ảnh: Naver

Hình ảnh này ngay lập tức trở nên viral, được cộng đồng mạng xứ Hàn truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Trên các diễn đàn trực tuyến, netizen xứ củ sâm đã không tiếc lời mắng mỏ Song Hae Na vì cô dám thân mật quá trớn với chồng bạn thân, tạo nên 1 khoảnh khắc phản cảm khiến nhiều người nóng mắt. Thậm chí, 1 số khán giả còn đưa ra suy đoán rằng, Song Hae Na dường như đang có ý đồ xấu với chồng đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến lại lên tiếng bênh vực Song Hae Na. Theo những khán giả này, hình ảnh nói trên giống như 1 phần tiểu phẩm đã được Song Hae Na - Lee Hyun Ji - Hong Sung Gi lên kịch bản từ trước chứ không hề có màn đấu đá giành giật nào ở đây.

Đồng thời, fan tung ra tấm ảnh gốc cùng bối cảnh của bức hình này. Hóa ra, Song Hae Na đã đích thân đăng ảnh lên mạng. Và trong ảnh gốc còn có những dòng chú thích mang tính đùa vui, hài hước. Trong đó, Song Hae Na nói rằng: “Chị à, anh này (Hong Sung Gi) cũng khá được đấy chứ”. Kèm theo đó, Lee Hyun Ji bày tỏ: “Anh ấy là người đàn ông của chị rồi nha”. Dựa theo mối quan hệ thân thiết giữa những người trong cuộc cộng thêm tính chất hài hước của 2 dòng chú thích trong bức hình gốc, fan khẳng định tấm ảnh này vốn chỉ chụp lại khoảnh khắc vui đùa của Song Hae Na - Lee Hyun Ji - Hong Sung Gi chứ hoàn toàn không phải màn ghen tuông đấu đá.

Trong hình gốc còn có 2 dòng chú thích vô cùng hài hước. Trong đó, Song Hae Na nói rằng: “Chị à, anh này (Hong Sung Gi) cũng khá được đấy chứ”. Kèm theo đó, Lee Hyun Ji bày tỏ: “Anh ấy là người đàn ông của chị rồi nha”. Ảnh: IGNV

Ngay giữa tâm bão ồn ào, Hong Sung Gi vừa có động thái nóng. Trên trang cá nhân, anh đăng ảnh vợ chồng mình cùng Song Hae Na tận hưởng 1 bữa tiệc tại gia. Chàng kỹ sư bán dẫn còn chú thích thêm vào bài viết: “Hội những người hâm mộ Song Hae Na”. Từ đây, có thể thấy mối quan hệ giữa vợ chồng Lee Hyun Yi với Song Hae Na không hề bị ảnh hưởng sau vụ việc ồn ào nói trên. Đồng thời, hình ảnh dùng bữa mới nhất cũng cho thấy Lee Hyun Yi không hề giận dỗi Song Hae Na sau khoảnh khắc đối phương thân mật sát sạt bên chồng mình. Từ đây càng chứng minh được rằng hình ảnh Song Hae Na thân mật bên chồng Lee Hyun Ji vốn dĩ chỉ là khoảnh khắc đùa vui, được lên kịch bản từ trước.

Hong Sung Gi đăng ảnh vợ chồng anh dùng bữa cùng Song Hae Na giữa tâm bão ồn ào. Ảnh: IGNV

Song Hae Na sinh năm 1987, là 1 trong những chân dài nổi đình nổi đám tại làng giải trí Hàn Quốc. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện với tư cách thí sinh trong chương trình Korea’s Next Top Model mùa 2 cách đây 15 năm. Tại thời điểm chương trình lên sóng, cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ buổi chụp hình đầu tiên. Cuối cùng, sao nữ họ Song giành được vị trí thứ 3 chung cuộc.

Sau màn tỏa sáng tại Korea’s Next Top Model mùa 2, Song Hae Na đã ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Esteem. Kể từ đó tới nay, nữ nghệ sĩ hoạt động với tư cách người mẫu kiêm diễn viên và ngày càng khẳng định được tên tuổi tại làng giải trí Kbiz cạnh tranh khốc liệt. Được biết, cô từng ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình đáng chú ý như Queen of the Ring, Đoàn Tùy Tùng,...

Trong khi đó, Lee Hyun Ji là người mẫu thời trang kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng ở làng giải trí Hàn Quốc. Lee Hyun Yi kết hôn với kỹ sư bán dẫn Hong Sung Gi của tập đoàn Samsung Electronics hồi năm 2012 và hiện cặp đôi đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh.

Bên cạnh làm người mẫu, Song Hae Na còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Ảnh: Nate