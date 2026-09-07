Khu vườn trồng rau nuôi gà 350 tỷ của Beckham

Sau nhiều năm chinh chiến trên các sân cỏ đỉnh cao và gặt hái vô số danh hiệu danh giá, cựu danh thủ lừng danh thế giới David Beckham khiến người hâm mộ bất ngờ với hình ảnh hoàn toàn mới: một nông dân chính hiệu. Ở tuổi 51, cựu tiền vệ tuyển Anh lựa chọn rời xa sự xô xáo của phố thị để tìm về cuộc sống bình yên, tự tay chăm sóc khu vườn và quán xuyến nông trại tại vùng quê Cotswolds thơ mộng.

Beckham hạnh phúc với trang trại ở quê

Khác xa với hình ảnh lịch lãm trên các thảm đỏ thời trang hay sự xa hoa của những căn penthouse tại Miami và London, Beckham giờ đây xuất hiện thường xuyên trong bộ trang phục lao động giản dị, đội nón, đi ủng cao su và hăng hái ra vườn từ sớm. Cơ ngơi nghỉ dưỡng tại Cotswolds được vợ chồng Becks – Vic mua từ năm 2016 với giá 7,5 triệu USD và cải tạo thành một nông trại hiện đại. Đến nay, giá trị của điền trang này đã chạm mốc 12 triệu bảng Anh (khoảng hơn 350 tỷ đồng), trở thành không gian sống xanh mơ ước của gia đình.

Tại đây, huyền thoại của bóng đá thế giới tự tay quy hoạch và chăm sóc một mảnh vườn trù phú. Khu vườn cung cấp nguồn thực phẩm hữu cơ dồi dào với đủ loại rau củ như cà rốt, củ cải, bí ngòi, dưa leo, cà chua và đậu tằm. Không dừng lại ở việc trồng trọt, Beckham còn xây dựng hệ thống chuồng trại để nuôi gà lấy trứng tươi mỗi ngày, đồng thời đầu tư khu vực nuôi ong thu hoạch mật tự nhiên.

Beckham hạnh phúc khoe thành quả nuôi trồng

Những video ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường giản dị của Beckham khi khoe thành quả thu hoạch liên tục gây sốt trên mạng xã hội. Anh không ngần ngại chia sẻ sự hào hứng mỗi khi nhổ được một củ hành lớn hay vui mừng khi nhặt những quả trứng gà tươi. Mới đây, cựu danh thủ còn khiến bà xã Victoria một thần ngơ ngác rồi bật cười khi hào hứng mang vào nhà một quả bí có hình dáng "độc lạ" do chính tay anh thu hoạch để chuẩn bị cho mùa Halloween.

Đáng chú ý, niềm đam mê làm vườn của David Beckham không đơn thuần là một giải trí lúc nhàn rỗi. Sự kiên trì và tâm huyết với nông nghiệp sạch đã giúp anh được bổ nhiệm làm đại sứ của Quỹ King's Foundation (do Vua Charles III sáng lập). Cựu cầu thủ còn tham gia vào dự án thiết kế sân vườn "The RHS and The King's Foundation Curious Garden" tại Triển lãm Hoa Chelsea (Chelsea Flower Show) – một trong những sự kiện thưởng lãm hoa và sân vườn uy tín hàng đầu thế giới.

Lối sống "bỏ phố về quê" này cũng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong đời sống gia đình của cặp đôi quyền lực bậc nhất làng giải trí. Trang trại Cotswolds trở thành chốn về yên bình, nơi các thành viên gia đình quy tụ và tận hưởng những khoảnh khắc gắn kết. Cuộc sống bình dị nhưng tràn đầy năng lượng của David Beckham không chỉ đem lại niềm vui tuổi trung niên cho riêng anh, mà còn lan tỏa cảm hứng sống xanh, gần gũi với thiên nhiên đến hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.