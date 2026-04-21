"Khu rừng tối tăm" của nhân sự 35+ tại các ông lớn Internet: Khi đòn bẩy nền tảng bị thu hồi, bạn còn lại gì?

Năm 1300, Dante Alighieri đã viết một câu ở phần mở đầu của Thần Khúc:

"Ở giữa hành trình đời người, tôi nhận ra mình đang lạc trong một khu rừng tối tăm".

Năm đó, Dante vừa tròn 35 tuổi.

Hơn 700 năm đã trôi qua, tuổi 35 vẫn là một ranh giới vô hình. Chỉ có điều, "khu rừng tối tăm" ấy ngày nay đã có một cái tên cụ thể hơn - nỗi lo tuổi tác của những người làm việc tại các "ông lớn" Internet.

Chỉ cần mở bất kỳ mạng xã hội nào, những cuộc thảo luận về "khủng hoảng tuổi 35" chưa bao giờ dừng lại: giới hạn tuổi trong tuyển dụng công chức, làn sóng cắt giảm nhân sự ở các tập đoàn lớn, những rào cản ngầm trong thị trường việc làm… Con số 35 giống như một bức tường vô hình, chia sự nghiệp thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau là "được săn đón" và "bị tối ưu hóa".

Nhưng nếu gạt cảm xúc sang một bên để phân tích, sẽ thấy gốc rễ của nỗi lo này không đơn giản là "phân biệt tuổi tác" hay "khủng hoảng trung niên". Nó phản ánh một vấn đề cấu trúc sâu hơn, rằng khi giá trị thị trường của một cá nhân phụ thuộc quá nhiều vào nền tảng thì khi rời khỏi nền tảng đó, "đòn bẩy" còn lại là gì?

Khủng hoảng tuổi 35 hiện diện ở mọi ngành nghề (Ảnh minh họa: Anju Shah)

01

Một khoản "phụ trội lương" không thể gia hạn

Thu nhập cao trong ngành Internet từ lâu đã không còn là bí mật.

Theo công bố của cơ quan thống kê Trung Quốc, năm 2023, ngành thông tin - phần mềm - dịch vụ CNTT có mức lương trung bình năm ở khu vực ngoài tư nhân đạt 231.810 NDT (khoảng 895 triệu đồng), tương đương khoảng 19.000 NDT/tháng (khoảng 73,3 triệu đồng), liên tục đứng đầu các ngành. Ngay cả khu vực tư nhân cũng đạt 129.215 NDT/năm (khoảng 499 triệu đồng), vẫn vượt xa nhiều lĩnh vực khác. Ở nhóm quản lý cấp trung trở lên, mức lương trung bình lên tới 452.568 NDT/năm (khoảng 1,7 tỷ đồng), tương đương gần 38.000 NDT/tháng (khoảng 146,7 triệu đồng), gấp hơn ba lần mức trung bình của toàn bộ khu vực đô thị.

Xu hướng này không chỉ tồn tại ở Trung Quốc.

Tại Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam và các báo cáo thị trường nhân sự của TopDev, ITviec hay ManpowerGroup, ngành công nghệ thông tin tiếp tục nằm trong nhóm có thu nhập cao nhất thị trường. Giai đoạn 2024-2025, mức lương trung bình toàn ngành đã vượt mốc 40 triệu đồng/tháng; nhóm kỹ sư có kinh nghiệm 5 năm trở lên thường đạt 30-50 triệu đồng, trong khi các vị trí quản lý hoặc chuyên gia cao cấp phổ biến trong khoảng 60-100 triệu đồng/tháng, thậm chí có thể lên tới 120-150 triệu đồng ở một số doanh nghiệp lớn.

Ở Mỹ, dữ liệu từ Bureau of Labor Statistics cho thấy, năm 2023, nhóm nghề "Computer and information technology" có mức lương trung vị khoảng 104.420 USD/năm (khoảng 2,7 tỷ đồng), gần gấp đôi mức trung vị của toàn bộ thị trường lao động. Với các vị trí quản lý hệ thống thông tin, con số này tăng lên khoảng 169.510 USD/năm (khoảng 4,4 tỷ đồng), thuộc nhóm thu nhập cao hàng đầu.

Nhìn ở bất kỳ thị trường nào, kết luận đều gần như giống nhau, đó là làm công nghệ gần như luôn "ăn đứt" mặt bằng chung.

Những con số này rất hào nhoáng. Nhưng chúng che đi một sự thật quan trọng, trong mức thu nhập cao ấy, bao nhiêu là giá trị thật của cá nhân, và bao nhiêu là phần "phụ trội" đến từ quy mô và sức mạnh của nền tảng?

Một nhân sự tăng trưởng người dùng trong một sản phẩm có hàng trăm triệu người dùng có thể chỉ cần điều chỉnh một tham số nhỏ, tối ưu một vòng A/B test, là đã tạo ra hàng triệu lượt chuyển đổi. Những công việc đó đòi hỏi năng lực nhưng đồng thời cũng dựa rất nhiều vào quy mô sẵn có của hệ thống.

Nếu đặt cùng một năng lực đó vào một sản phẩm chỉ có vài chục nghìn người dùng, kết quả tạo ra có thể giảm xuống chỉ còn một phần rất nhỏ.

Nói cách khác, bản chất của tiền lương không phải là định giá năng lực mà là định giá sản lượng. Trong ngành Internet, sản lượng cá nhân bị "khuếch đại" bởi quy mô nền tảng, tức là nền tảng càng lớn, đòn bẩy càng dài, cùng một hành động tạo ra giá trị càng cao và thu nhập cá nhân cũng theo đó tăng lên.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đòn bẩy này là đi mượn, không phải là thứ gắn liền với bản thân.

Khi đòn bẩy nền tảng mất đi, nhân sự còn lại gì? (Ảnh minh họa: Tubik Arts)

Khi bước qua tuổi 35, câu hỏi mà doanh nghiệp đặt ra không còn l à "Bạn có làm tốt công việc này không" mà là "Liệu một người trẻ hơn có thể đạt 70-80% hiệu quả với chi phí thấp hơn đáng kể hay không?". Trong phần lớn trường hợp, câu trả lời là có. Bởi vì nền tảng không thay đổi, thứ thay đổi chỉ là người đang vận hành nó.

Nhà kinh tế học Gary Becker từng phân biệt giữa "vốn nhân lực phổ thông" và "vốn nhân lực đặc thù". Loại thứ nhất có thể mang đi bất cứ đâu, còn loại thứ hai chỉ có giá trị trong một tổ chức cụ thể.

Vấn đề là, nhiều năm làm việc trong các "ông lớn" khiến không ít người tích lũy chủ yếu là "vốn nhân lực đặc thù". Họ hiểu hệ thống nội bộ, quen quy trình, nắm rõ cách phối hợp giữa các phòng ban. Những năng lực này có thể cực kỳ giá trị bên trong tổ chức, nhưng khi rời đi lại nhanh chóng mất giá.

Vì vậy, nỗi lo đầu tiên của người trên 35 trong ngành Internet thực chất không phải là tuổi tác, mà là một nhận thức rất rõ ràng về việc phần lớn thu nhập hiện tại đến từ đòn bẩy của nền tảng. Một khi đòn bẩy đó bị thu hồi, mức định giá thực của bản thân có thể thấp hơn nhiều so với con số đang nhận được.

02

Vặn ốc không thể tạo ra động cơ

Khi đối diện với khủng hoảng nghề nghiệp, phản ứng bản năng của nhiều người là cùng lắm thì tự làm.

Nghe có vẻ hợp lý. Làm việc hơn 10 năm ở công ty lớn, tích lũy kinh nghiệm, mối quan hệ, kỹ năng, nếu bị loại bỏ thì tự đứng ra làm.

Nhưng thực tế thường khắc nghiệt hơn.

Theo báo cáo về vòng đời doanh nghiệp nội địa Trung Quốc, tuổi thọ trung bình của doanh nghiệp đã đóng cửa chỉ là 6,09 năm; gần 20% phá sản ngay năm đầu và 59,1% không sống quá 5 năm. Ở Mỹ, theo thống kê của Fortune, 62% doanh nghiệp cũng không tồn tại quá 5 năm.

Thất bại khi khởi nghiệp là chuyện bình thường. Nhưng người xuất thân từ công ty lớn có thể gặp những bất lợi tinh vi hơn.

Trong các tập đoàn lớn, phân công cực kỳ chi tiết. Mỗi người là một "linh kiện" trong dây chuyền: PM ra yêu cầu, designer làm hình ảnh, dev viết code, vận hành kéo tăng trưởng, data hỗ trợ quyết định... Bạn có thể là con ốc tốt nhất thế giới, nhưng con ốc không thể tạo ra động cơ.

Khởi nghiệp thì ngược lại khi một người phải làm tất cả. Từ sản phẩm, tài chính, marketing đến tổ chức. Chỉ cần một mắt xích yếu cũng có thể khiến doanh nghiệp thất bại. Trong khi đó, nhiều năm làm việc ở công ty lớn khiến bạn chỉ giỏi trong một phạm vi hẹp và có thể đã mất đi năng lực nhìn tổng thể.

Một rào cản sâu hơn nằm ở tâm lý quyết định. Nhà kinh tế học đạt giải Nobel Daniel Kahneman trong cuốn Tư Duy Nhanh Và Chậm đã đưa ra "lý thuyết triển vọng" về việc con người cảm nhận nỗi đau mất mát mạnh gấp đôi niềm vui đạt được.

Một người lương trăm triệu khi nhảy ra khởi nghiệp sẽ đối mặt với rào cản tâm lý cực lớn. Không phải vì không dám mạo hiểm mà vì "thu nhập chắc chắn" quá khó buông bỏ.

Điều này tạo ra một nghịch lý, càng thu nhập cao, càng khó ra quyết định khởi nghiệp hợp lý. Họ chần chừ không dám nhảy, hoặc nhảy rồi lại chọn con đường quá an toàn: làm phiên bản thu nhỏ của công ty cũ, hoặc trở thành nhà cung cấp cho chính công ty cũ. Nhưng khởi nghiệp vốn cần chấp nhận bất định, trong khi môi trường cũ lại đào tạo họ theo hướng tối đa hóa sự chắc chắn.

Con người cảm nhận nỗi đau mất mát mạnh gấp đôi niềm vui đạt được (Ảnh minh họa: summer studio/Shutterstock)

Thêm vào đó, tư duy "công ty lớn" cũng là rào cản: thích dữ liệu, quy trình, kiểm soát rủi ro, chuỗi quyết định rõ ràng. Những điều này hiệu quả trong tổ chức trưởng thành, nhưng giai đoạn đầu khởi nghiệp lại cần trực giác, thử sai nhanh và chấp nhận hỗn loạn - những thứ mà hệ thống lớn thường không nuôi dưỡng.

Vì vậy, nỗi lo thứ hai không chỉ là "có khởi nghiệp được không" mà là những gì tích lũy được trong công ty lớn, rốt cuộc có bao nhiêu thứ có thể mang theo? Câu trả lời thường ít hơn tưởng tượng.

03

Một bảng cân đối tài sản không chịu nổi cú gập

Nếu hai nỗi lo đầu còn thuộc về sự nghiệp thì nỗi lo thứ ba liên quan trực tiếp đến cuộc sống.

Một người 35+ làm ở các công ty lớn thường vận hành cuộc sống của mình như một "bảng cân đối" khá quen thuộc: chi phí nhà ở chiếm khoảng 30-50% thu nhập hàng tháng, chi phí nuôi con (giáo dục, sinh hoạt) chiếm thêm 20-30%, chưa kể trách nhiệm với cha mẹ và các khoản chi tiêu duy trì lối sống đã được "neo" theo mức thu nhập hiện tại.

Ở phía bên kia, nguồn thu lại phụ thuộc rất lớn vào một dòng duy nhất: tiền lương.

Bảng cân đối này nhìn qua có vẻ ổn định, nhưng thực tế lại cực kỳ mong manh, vì nó gần như không có vùng đệm trước những biến động lớn. Chỉ cần một kịch bản đơn giản như mất việc trong 6 tháng, cấu trúc này sẽ lập tức mất cân bằng.

Với một người có chi phí cố định chiếm tới 60-70% thu nhập, việc gián đoạn dòng tiền trong nửa năm có thể tạo ra một khoảng thiếu hụt tương đương 30-40% tổng thu nhập năm. Trong khi đó, phần lớn tài sản lại nằm ở những dạng kém thanh khoản như bất động sản, rất khó chuyển đổi nhanh thành tiền mặt để bù đắp.

Nói cách khác, đây là một cấu trúc tài chính phụ thuộc nặng vào "dòng tiền liên tục", chứ không phải "khả năng chống chịu".

Ngoài ra, còn tồn tại những rủi ro dài hạn ít được chú ý hơn.

Lương hưu phụ thuộc vào mức đóng và thời gian đóng bảo hiểm. Khi còn làm ở công ty lớn, mức đóng cao nên lương hưu cũng ổn. Nhưng nếu sau 35 tuổi rơi vào tình trạng thất nghiệp, làm tự do hoặc giảm lương thì tích lũy lương hưu sẽ giảm mạnh.

Đầu tư cho giáo dục con cái cũng đầy bất định. Khi cha mẹ đổ nhiều tiền để tạo "an toàn tầng lớp" cho con thì thị trường việc làm tương lai lại ngày càng cạnh tranh. Đặt kỳ vọng đó vào thế hệ sau bản thân nó đã là một rủi ro.

Nhà quản trị học Peter Drucker trong Xã Hội Hậu Tư Bản từng nói: "Lao động tri thức sẽ là trung tâm của nền kinh tế mới, nhưng điều kiện là tri thức phải liên tục được cập nhật". Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh hơn khả năng học của con người, điều kiện này ngày càng khó đáp ứng.

Vì vậy, nỗi lo thứ ba là sự mong manh mang tính hệ thống. Lối sống được xây dựng dựa trên thu nhập cao, nhưng chính thu nhập đó lại là yếu tố bất ổn nhất.

Tri thức cần liên tục được cập nhật (Ảnh minh họa: Davide Mazzuchin)

04

Làm sao bước ra khỏi khu rừng đó?

Quay lại với khu rừng của Dante.

Trong Thần Khúc, ông không tìm được lối thoát nhanh chóng. Hành trình rất dài khi phải đi qua địa ngục, vượt qua luyện ngục, rồi mới đến thiên đường.

Ẩn dụ này vẫn đúng hôm nay. Muốn thoát khỏi lo lắng không phải là tìm một giải pháp nhanh, mà là hiểu lại vị trí của mình.

"Khủng hoảng tuổi 35" không phải vấn đề của riêng người 35 tuổi mà là điểm kết thúc logic của một mô hình phát triển nghề nghiệp. Bạn vào công ty tăng trưởng nhanh, nhận lương cao nhờ phân công và quy mô, dùng thu nhập đó để khóa tài sản và giáo dục, rồi leo thang đến khi "an toàn".

Khi tăng trưởng chậm lại, mô hình này bắt đầu lung lay.

Nhà xã hội học Ulrich Beck trong Xã Hội Rủi Ro cho rằng vấn đề trung tâm của xã hội hiện đại không còn là "phân phối của cải", mà là "phân phối rủi ro". Trong một thời đại đầy bất định, thứ khan hiếm không phải là thu nhập cao mà là khả năng chống chịu rủi ro.

Và khả năng đó không đến từ mức lương, mà từ câu hỏi rất đơn giản: "Trong cấu trúc thu nhập và năng lực hiện tại, có bao nhiêu là thật sự thuộc về mình?".

Những gì thuộc về nền tảng, sớm muộn cũng sẽ bị thu hồi. Chỉ những gì thuộc về bản thân, mới có thể giúp một người đi qua chu kỳ dài.