Khu đô thị của những em bé hạnh phúc giữa lòng khu Nam Sài Gòn

Lớn lên giữa khu đô thị hạnh phúc Mizuki Park (Bình Chánh, TPHCM), bé Gia Kỳ quen thuộc với từng góc công viên, nhớ mặt từng người bạn hàng xóm và dần có cho riêng mình "lịch hẹn" cùng nhóm bạn đồng trang lứa trong các buổi sinh hoạt cộng đồng cuối tuần hay dịp lễ.

"Con yêu Mizuki Park lắm!" - câu trả lời hồn nhiên ấy cho thấy khu đô thị đã trở thành một phần trong tuổi thơ của cô bé. Vậy, điều gì khiến một nơi ở trở thành nơi con trẻ háo hức gọi là nhà?

Lớn lên khỏe mạnh nhờ được vận động ngoài trời mỗi ngày

Tuổi thơ của thế hệ cha mẹ có cánh diều, bãi cỏ và những buổi chiều rong chơi cùng lũ bạn. Những thú vui tưởng chừng đơn giản ấy dần trở nên "hiếm có khó tìm" giữa thành phố lớn. Song với những em bé lớn lên tại Mizuki Park, ký ức ấy vẫn có thể được viết tiếp theo một cách rất riêng.

Sau giờ học, cư dân nhí ở Mizuki Park thỏa thích vui chơi, rèn luyện thể chất tại hồ bơi nội khu.

Ở Mizuki Park, con có một tuổi thơ không bị giới hạn trong bốn bức tường căn hộ, mà mở rộng theo bán kính của cả khu đô thị, trải rộng trên từng mét vuông diện tích cây xanh. Trên quy mô 26 ha, phần không gian mở chiếm khoảng 71%, trong đó có hơn 103.000 m² mảng xanh và 17.000 m² kênh đào.

Một buổi chiều của cư dân nhí có thể bắt đầu bằng việc chạy chơi dưới tán cây, quan sát chim chóc bay lượn, nhìn đàn cá quẫy nước ven kênh đào, rồi tụ tập với bạn bè chơi những trò quen thuộc như thả diều, nhảy dây hay trốn tìm.

Những hoạt động ngoài trời góp phần tạo nên tuổi thơ năng động cho con tại Mizuki Park

Những hàng cây đã vươn tán sau nhiều năm cùng mặt nước uốn lượn tạo nên khoảng không mát dịu giữa lòng phố thị. Nhờ nền nhiệt dễ chịu, trẻ nhỏ có thể thoải mái hoạt động ngoài trời và không còn "dính chặt" lấy không gian kín có điều hòa. Mảng xanh đa tầng còn đóng vai trò bộ lọc không khí, mang đến môi trường sống tối ưu để con phát triển toàn diện.

Tâm hồn rộng mở khi lớn lên giữa những người bạn thân tình

Với trẻ nhỏ, một nơi ở đáng nhớ không chỉ có sân chơi, mà còn có những người bạn để chơi cùng.

Bé Minh Châu đã sống tại Mizuki Park 6 năm, trong khi bé Nguyên Khôi mới chuyển về đây được 3 năm. Từ lần đầu gặp gỡ, hai bạn nhỏ nhanh chóng trở nên quấn quýt. Mỗi khi khu đô thị có hoạt động cuối tuần hay dịp lễ, Tết, ba mẹ lại đưa các con xuống chơi cùng nhau. Từ tình bạn của hai đứa trẻ, hai gia đình cũng dần trở nên thân thiết.

Những người bạn thân tình góp phần giúp trẻ cảm thấy gắn bó với nơi mình sống.

Câu chuyện tình bạn của Minh Châu và Nguyên Khôi không phải hiếm hoi tại Mizuki Park. Từ sân chơi, bãi cỏ, hồ bơi đến quảng trường trung tâm, không gian chung rộng mở tạo cơ hội để trẻ gặp gỡ, làm quen và hình thành tình bạn gắn bó ngay nơi mình sống. Các hoạt động cộng đồng tiếp tục mở rộng mối dây kết nối ấy, đưa những gia đình vốn xa lạ trở thành hàng xóm quen, cùng chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày.

Mizuki Park là "trường học lớn", dạy con về tình yêu thiên nhiên, về văn hóa cộng đồng.

Lớn lên trong một cộng đồng văn minh, qua những lần cùng nhau vui chơi, chia sẻ và tham gia hoạt động chung, con dần học cách quan tâm đến người khác, tôn trọng không gian chung và hình thành ý thức cộng đồng. Đây là những bài học khó có thể truyền tải trọn vẹn chỉ qua sách vở hay lớp học.

Tri thức được bồi đắp từ cộng đồng và những giờ khám phá cùng gia đình

Nếu cộng đồng là "trường học lớn" dạy trẻ về tinh thần gắn kết, thì môi trường giáo dục thuận tiện lại giúp các em có thêm thời gian để khám phá thế giới bên ngoài lớp học. Tại Mizuki Park, hệ sinh thái giáo dục liên cấp hiện hữu ngay bên trong và quanh khu đô thị, giúp rút ngắn hành trình từ nhà đến trường.

Khi việc đi học không còn chiếm quá nhiều thời gian trong ngày, trẻ có thêm giờ để vui chơi, đọc sách, vận động hay khám phá cùng gia đình. Với những em bé lớn hơn, quãng đường đi bộ đến trường cũng là cơ hội để từng bước rèn tính chủ động, tự lập trong sinh hoạt hằng ngày.

Cùng với đó, các hoạt động cộng đồng vào dịp Tết Trung thu, Tết cổ truyền, Giáng sinh… mở ra không gian trải nghiệm khác, nơi giá trị văn hóa được trao truyền theo cách gần gũi hơn với trẻ nhỏ. Các em có thể chơi những trò chơi dân gian, tự tay làm đèn lồng, vẽ tranh hay tham gia hoạt động gắn với ngày lễ truyền thống.

Tháp Trellia Vista với địa thế hai mặt hướng thủy hiếm có, không gian rộng mở ra miền thiên nhiên.

Tinh thần sống của Mizuki Park tiếp tục nối dài tại Trellia Vista - tòa tháp mới thuộc phân khu compound cuối cùng của khu đô thị. Sở hữu an ninh đa lớp, Trellia Vista được quy hoạch hệ tiện ích nội khu đa dạng từ hồ bơi, khu thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng đến công viên ven kênh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu trải nghiệm thường nhật của cư dân nhí. Bước ra ngoài, trẻ nhỏ có thể tiếp cận hệ tiện ích, mảng xanh, mặt nước và cộng đồng đã thành hình của Mizuki Park. Từ một khoảng sân chơi riêng tư đến cả khu đô thị rộng mở, bán kính trải nghiệm của con được mở rộng từng ngày, để mỗi góc nhỏ lại đong đầy phần ký ức tuổi thơ cùng hành trình khôn lớn ở đô thị hạnh phúc.