Từng là cặp đôi như hình với bóng, Hà Kino và Vũ Thuý Quỳnh lộ nhiều dấu hiệu mối quan hệ đã không còn như xưa. Trong khi Vũ Thuý Quỳnh liên tục bị bắt gặp bên doanh nhân Đức Phạm thì Hà Kino cũng công khai "bé vợ".

Cụ thể, trên trang cá nhân, Hà Kino đăng clip nắm tay một nhân vật bí ẩn, đính kèm là nhiều lời lẽ ngọt ngào, tin nhắn yêu thương của cả hai. Ngay sau đó, "thám tử mạng" vào cuộc và gọi tên nhiều nhân vật như Lynk Lee, Khổng Tú Quỳnh... Giữa lúc bị nhắc đến, Lynk Lee đăng clip bên bạn trai còn Khổng Tú Quỳnh cũng nhanh chóng đưa ra phản hồi.

Hà Kino ngầm công khai người yêu, tiết lộ cô gái này sinh tháng 11

Trong một livestream giao lưu với người hâm mộ, "bé Dâu" Khổng Tú Quỳnh khẳng định mình không phải là nữ chính trong câu chuyện yêu đương của Hà Kino. Nữ ca sĩ cho biết cuộc sống riêng tư của cô đã bị ảnh hưởng nhiều, trang cá nhân cũng xuất hiện nhiều cuộc tranh luận không đáng có trong suốt những ngày qua.

Khổng Tú Quỳnh bức xúc phản hồi tin đồn hẹn hò Hà Kino: "Trời ơi, mọi người cũng biết tôi là người không muốn nhắc đến chuyện đời tư của mình, tôi chỉ muốn những gì cao quý, thiêng liêng trong cuộc sống là vấn đề riêng tư. Nhưng hôm nay tôi phải lên tiếng vì có rất nhiều bạn bình luận, nhắn tin cho tôi để khuyên tôi cái này cái nọ, nên hay không nên... Họ bảo họ thất vọng vì tôi, sốc... Nói chung là um sùm, xong mọi người còn tràn qua trang của tôi để cãi lộn.

'Bé vợ' của Hà sinh tháng 11 cái tự nhiên mọi người khẳng định đó là tôi luôn. Trời ơi, trên đời này không chỉ có một mình tôi sinh tháng 11 đâu mọi người ơi, có rất nhiều người sinh tháng 11 mà".

Khổng Tú Quỳnh thẳng thắn phủ nhận hẹn hò Hà Kino

Hà Kino lần đầu được biết đến rộng rãi khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2012. Sau nhiều năm hoạt động, Hà Kino từng thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, có giai đoạn "lui về sau" để trải nghiệm những hướng đi mới. Năm 2024, Hà Kino đã tham gia Miss Universe Vietnam và lọt vào Top 10, để lại nhiều ấn tượng nhờ sự mạnh mẽ, bản lĩnh và hình ảnh khác biệt. Hà Kino còn gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Chị đẹp đạp gió.

Hà Kino gây chú ý khi thi nhan sắc và Chị đẹp đạp gió

Khổng Tú Quỳnh là ca sĩ gắn liền với thế hệ 8X, 9X bởi hàng loạt ca khúc như: Nhớ Lắm, Lạnh, Xe Buýt Hai Tầng, Tiệm Bánh Dâu Tây… Khổng Tú Quỳnh được người hâm mộ ưu ái gọi là ''công chúa nhạc teen'' vì phong cách ngọt ngào, năng động thời điểm mới vào nghề. Thời điểm năm 2018, Khổng Tú Quỳnh kết thúc cuộc tình gần 1 thập kỷ với Ngô Kiến Huy khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Cũng từ sau biến cố từ cảm này, ''Cô bé dâu tây'' ít xuất hiện trong tại các sự kiện và có thời gian dài im ắng trên thị trường nhạc Việt. Cho đến những năm gần đây, Khổng Tú Quỳnh mới trở lại đường đua, tham dự các chương trình, đóng phim nhiều hơn nhưng hiệu ứng không còn mạnh mẽ như trước. Khổng Tú Quỳnh cũng góp mặt trong Chị đẹp đạp gió, cô còn là thành viên của nhóm LUNAS.

Sau 8 năm chia tay, Khổng Tú Quỳnh vẫn rất kín tiếng