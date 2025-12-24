Không thỏa hiệp với bạo lực giới, từng bước tạo "vành đai an toàn" từ giáo dục

Chiến dịch "Tô cam" được triển khai tại Việt Nam từ năm 2022, hưởng ứng phong trào toàn cầu "Orange the World" của Liên Hợp Quốc và Tháng Hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới do Chính phủ Việt Nam phát động. Bước sang năm 2025, sắc cam quen thuộc không còn chỉ là một biểu trưng thị giác, mà trở thành dấu hiệu nhận diện của một chiến dịch xã hội đã định hình được chiều sâu và phương thức hành động rõ ràng.

Trong bối cảnh bạo lực trên cơ sở giới đang có xu hướng dịch chuyển mạnh sang không gian mạng, "Tô cam" năm 2025 lựa chọn chủ đề "Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số" như một lời đáp trực diện với thực tiễn. Những con số được nhắc lại nhiều lần trong các báo cáo - khi gần 63% phụ nữ Việt Nam từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực trong đời - đã trở thành lời cảnh tỉnh về một vấn đề xã hội mang tính hệ thống, cần sự vào cuộc đồng bộ và lâu dài.

Khi sân trường rực sắc cam trở thành "tuyến phòng vệ" đầu tiên

Đầu tháng 12/2025, sân Trường THCS Hùng Vương (phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) ngập tràn sắc cam. 1.511 học sinh đã cùng tham gia buổi học ngoại khóa với chủ đề "Bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực trực tuyến", bước đầu trang bị cho các em nhận thức về sự cấp thiết của vấn đề đối với thế hệ trẻ - những công dân số đang lớn lên trong một không gian mạng rộng mở nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chị Trần Hồng Điệp, Giám đốc VSF, Chuyên gia về giới và bảo vệ trẻ em, cùng Nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Tùng, Giảng viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội trực tiếp điều hành buổi truyền thông

Không phải là một buổi tuyên truyền một chiều, chương trình được thiết kế như một "lớp học sống", nơi học sinh được đặt vào các tình huống cụ thể: bị công kích trên mạng xã hội, bị xâm phạm quyền riêng tư, bị áp đặt định kiến giới trong học đường. Thông qua các hoạt động tương tác, kịch ứng tác và trò chơi nhập vai, những khái niệm tưởng chừng trừu tượng như bình đẳng giới hay an toàn số đã được chuyển hóa thành trải nghiệm gần gũi, dễ hiểu và dễ nhớ.

Thông qua buổi ngoại khóa, các em không chỉ được cảnh báo về nguy cơ, mà được trao công cụ để tự bảo vệ mình. Từ cách nhận diện hành vi bạo lực trực tuyến, bảo mật thông tin cá nhân, đến kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết, mỗi nội dung đều hướng tới mục tiêu giúp học sinh chủ động hơn trước những tình huống có thể xảy ra. Khi 1511 học sinh cùng đồng thanh nói "không" với định kiến giới và bạo lực trên không gian mạng, đó không còn là khẩu hiệu.

Các em học sinh THCS Hùng Vương hào hứng tham gia hoạt động ngoại khóa

Trong phòng chống bạo lực giới, giáo dục chính là tuyến phòng vệ đầu tiên và hiệu quả nhất trước bạo lực. Từ sân trường THCS Hùng Vương hôm ấy, thông điệp của "Tô cam" năm 2025 đã trở thành hạt mầm nhân văn gieo vào tư duy và nhận thức, hành động của những công dân tương lai.

Tô cam 2025: Hành động nhất quán, trao cơ hội tự chủ cho phụ nữ

Nếu giáo dục là điểm khởi đầu, thì sinh kế bền vững chính là đích đến dài hạn mà "Tô cam" năm 2025 của Tập đoàn TH hướng tới. Chiến dịch xã hội này không dừng ở việc nâng cao nhận thức, "Tô cam" kiên trì theo đuổi một triết lý hành động nhất quán: muốn nâng cao bình đẳng giới, cần trao cho phụ nữ khả năng tự chủ về kinh tế và cuộc sống.

Thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, cùng sự đồng hành của Tập đoàn TH và BAC A BANK, chiến dịch đã và đang triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ là nạn nhân của bạo lực và có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương. Những khoản vay không lãi suất, các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng sản xuất và quản lý tài chính không chỉ giúp những nạn nhân của bạo lực giới có cơ hội cải thiện thu nhập, mà còn từng bước tháo gỡ vòng luẩn quẩn của phụ thuộc và tổn thương. Qua đó, có thể nâng cao vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng.

Năm 2025, chiến dịch tiếp tục mở rộng quy mô hỗ trợ, đồng thời sáng tạo trong cách huy động nguồn lực xã hội. Con số "63" - đại diện cho tỷ lệ phụ nữ từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực bởi chồng hoặc bạn tình của họ trong đời - được đưa vào các hoạt động gây quỹ như một lời nhắc nhở về một con số rất bạo động. Mỗi sản phẩm màu cam mà khách hàng mua tại cửa hàng TH true mart, mỗi sổ tiết kiệm "Người xây tổ ấm" được khách hàng mở tại BAC A BANK, đều đồng nghĩa với một hành động cụ thể: Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và BAC A BANK sẽ đóng góp số tiền lần lượt là 630 đồng và 63.000 đồng cho quỹ hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nạn nhân của bạo lực giới, góp phần trao cơ hội cho những người phụ nữ yếu thế.

Khách hàng mọi lứa tuổi đều tham gia hưởng ứng "tô cam" tại TH true mart

Sự kết nối giữa truyền thông và hành động, giữa biểu tượng và giải pháp thực chất đã tạo nên bản sắc riêng của "Tô cam". Ở đó, sắc cam không chỉ xuất hiện trong những ngày cao điểm của chiến dịch, mà lan tỏa và thấm nhuần vào từng lựa chọn, từng quyết định của người tiêu dùng, cộng đồng và doanh nghiệp.

Nhìn lại "Tô cam" năm 2025, có thể thấy sắc cam đã thực sự trở thành cam kết dài hạn cho một xã hội an toàn và bình đẳng hơn, nơi có thêm hàng nghìn học sinh được trang bị kỹ năng an toàn số, thêm nhiều phụ nữ chịu bạo lực có thêm cơ hội làm chủ cuộc sống..

"Tô cam", vì thế gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: bình đẳng giới và an toàn trên không gian số hay trong cuộc sống thực, đó mà là quyền cơ bản của con người - đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái - những đối tượng dễ tổn thương. Và quyền ấy chỉ có thể được bảo vệ khi cả cộng đồng cùng chung tay - bắt đầu từ những hành động cụ thể, bền bỉ và không thỏa hiệp với bạo lực.