Sáng 16/12, tờ Mksports đã đăng tải loạt hình đời thường của Jang Nara trong thời gian gần đây và ngay lập tức thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Dù chùm ảnh chỉ ghi lại những khoảnh khắc thường nhật vô cùng giản dị, không phải hình chụp sự kiện lung linh, hào nhoáng nhưng vẫn khiến khán giả ngắm mãi không chán và khó lòng rời mắt. Âu cũng là bởi Jang Nara trẻ trung 1 cách quá đáng ở tuổi 44, xứng danh mỹ nhân không tuổi hàng đầu ở Kbiz.

Đáng chú ý, cặp kính tròn chẳng những không làm "phong ấn" nhan sắc Jang Nara mà thậm chí còn trở thành công cụ đắc lực giúp nữ diễn viên "hack tuổi" cực đỉnh. Ngắm loạt ảnh mới đây, nhiều khán giả còn tưởng vừa được ngược dòng thời gian để chiêm ngưỡng lại những khung hình đẹp của mỹ nhân họ Jang khi cô còn trong độ tuổi 20. Ở độ tuổi U45, minh tinh 8X cũng nhận được vô số lời khen nhờ làn da trẻ trung, tươi tắn, gần như không tỳ vết cùng nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng.

Jang Nara gây sốt với loạt ảnh hiện tại nhờ nhan sắc "hack tuổi" thần sầu. Cặp kính tròn cũng góp phần giúp cô trở nên trẻ hơn so với tuổi thật. Ảnh: Instagram nhân vật

Nữ diễn viên họ Jang khoe làn da trẻ trung đáng ngưỡng mộ ở tuổi 44 cùng nụ cười rạng rỡ, khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt. Ảnh: Mksports

1 số khán giả còn nói vui rằng, họ đã nhận lầm Jang Nara thành 1 cô sinh viên đại học nào đó. Nhìn chung, đông đảo netizen sốc nặng trước diện mạo trẻ trung 1 cách quá đáng của nữ nghệ sĩ 8X ở ngưỡng tuổi U45. Ảnh: Naver

Minh tinh họ Jang tỏa sáng trong những bức ảnh đời thường từ mọi góc độ. Ảnh: Mksports

Trong hình ảnh chụp cận mặt, Jang Nara đã gây ấn tượng mạnh với làn da gần như không tỳ vết. Nhiều khán giả còn ùa vào hỏi bí quyết dưỡng da của mỹ nhân không tuổi hàng đầu Kbiz. Ảnh: Mksports

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt tung hô nhan sắc Jang Nara, đồng thời bày tỏ vẻ kinh ngạc trước visual trẻ trung tới mức khó tin của nữ minh tinh ở ngưỡng tuổi U45: "Cô ấy thật sự đã bước sang tuổi 44 rồi sao? Nhưng sao trẻ 1 cách quá đáng vậy?", "Jang Nara đúng là siêu trẻ luôn ấy, chẳng trách chồng trẻ lại mê mẩn nữ diễn viên tới như vậy", "Dường như thời gian đã bỏ quên cô ấy",...

Jang Nara sinh năm 1981, được công chúng châu Á nhớ đến qua loạt tác phẩm nổi đình nổi đám gắn liền với tuổi thơ 8X, 9X như Chuyện Tình Nàng Hề, Cô Gái Thông Minh, Công Chúa Bướng Bỉnh, VIP... Bên cạnh đóng phim, cô còn gặt hái nhiều thành công vang dội trên mặt trận âm nhạc, từng gây sốt khắp châu Á với siêu hit Sweet Dream.

Không chỉ có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Jang Nara còn vô cùng suôn sẻ, thuận lợi trên đường tình duyên. Mỹ nhân họ Jang lần đầu gặp ông xã - nhà quay phim kém 6 tuổi Jung Ha Cheol, trên trường quay của tác phẩm VIP (2019). Họ dần nảy sinh tình cảm và trải qua khoảng 2 năm hẹn hò trước khi về chung 1 nhà hồi tháng 6/2022.

Cô tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật qua nhiều bộ phim gây tiếng vang lớn. Ảnh: Naver