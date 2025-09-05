Không thể tin có mỹ nhân bịt kín 2 mắt vẫn đẹp điên đảo: Ngắm sướng cả mắt, xin phép phong thần 100 lần

Màn ảnh Hoa ngữ thời gian gần đây chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của thị trường phim ngắn. Ở thời điểm hiện tại, khán giả tiếp tục được thưởng thức một tác phẩm không quá nổi tiếng, vắng bóng những ngôi sao hạng A nhưng chất lượng thì vượt xa mong đợi, đó là Minh Mâu (Đôi Mắt Sáng).

Cảnh hành động ấn tượng của Khương Trinh Vũ trong phim Minh Mâu.

Câu chuyện phim Minh Mâu xoay quanh nhân vật nữ chính Lý Tri An, người con gái thiện lương và mạnh mẽ. Dẫu vậy, một cô gái tốt như Lý Tri An lại phải thành thân với người chồng ác độc Chu Hoài Sâm. Tưởng hắn ta sẽ là người thân cận nhất với mình, thế nhưng Lý Tri An không thể ngờ rằng Chu Hoài Sâm lại nhẫn tâm hại chết cả nhà cô, khiến cô mang ô danh trên người để rồi phải ra đi trong uất ức. Thời khắc Lý Tri An qua đời, chỉ có đúng một người đau lòng thay cho cô, đó là Chu Hoài Cẩn.

Thế nhưng tấn bi kịch này chỉ là khởi đầu của bộ phim mà thôi. Lý Tri An sau đó đã được trùng sinh vào ngày đại hôn của mình, đôi mắt vốn mù lòa cũng sáng trở lại. Dẫu vậy, thời điểm này cả gia đình họ Lý đã bị Chu Hoài Sâm tàn sát. Không thể thay đổi sự thật, Lý Tri An chỉ có thể mang theo chấp niệm báo thù để sống tiếp. Cô nhận được sự giúp đỡ của Chu Hoài Cẩn, cuối cùng khiến cho Chu Hoài Sâm cùng nhân tình của hắn ta phải trả giá.

Khung hình tuyệt đối thẩm mỹ của Khương Trinh Vũ, khiến khán giả xót xa cho số phận của nhân vật Lý Tri An.

Với nhan sắc và diễn xuất này, Khương Trinh Vũ xứng đáng nổi tiếng hơn.

Đảm nhận vai nữ chính Lý Tri An là Khương Trinh Vũ. Dù cô không phải một ngôi sao hàng đầu, Minh Mâu cũng chẳng phải là dự án lớn, tuy nhiên mỹ nhân sinh năm 1996 vẫn gây "sốc visual" cực mạnh cho khán giả. Một trong những phân cảnh giàu tính thẩm mỹ nhất của phim phải kể đến đoạn Lý Tri An mang chiếc dải lụa che mắt màu đỏ, mặc áo choàng trắng, tay cầm cờ một mình chống trọi với nhiều binh lính, cuối cùng ra đi trong vòng tay Chu Hoài Cẩn. Khi camera quay cận vào khuôn mặt dính máu của Lý Tri An, một cơn gió thổi qua làm dải lụa rơi ra, sau đó tuyết bắt đầu rơi. Có lẽ, bất cứ ai xem Minh Mâu đều phải công nhận rằng đây là một khung hình xứng đáng phong thần 100 lần.

Bình luận của khán giả về cảnh quay siêu ấn tượng của Khương Trinh Vũ trong phim Minh Mâu:

- Phim hay cực mọi người nên xem nha, nữ chính phim này phải gọi là nét căng, mới tập 1 đã đẹp điên.

- Chị này nữ phụ phim Cẩm Nguyệt Như Ca mà, wow.

- Ấn tượng nữ chính vai Dịch Văn Quân á, đẹp mất hồn luôn.

- Phim hay, diễn viên đẹp, thấy thương và tội cho gia đình của nữ chính quá à.

- Tui nhận ra là mấy cái phim ngắn có những phim góc quay siêu đẹp, trang phục nội dung cũng rất chỉn chu luôn, đầy phim dài làm không được.