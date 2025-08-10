Một trong số những cái tên hot nhất các nền tảng MXH Trung Quốc hiện tại gọi tên nữ diễn viên Ngu Thư Hân. Tối ngày 9/8, nữ diễn viên xinh đẹp xuất hiện ở một sự kiện với tạo hình cực kỳ ấn tượng. Ngay lập tức, hàng loạt những hình ảnh, clip của cô được chia sẻ khắp các nền tảng MXH, thu hút hàng triệu lượt xem. Cư dân mạng sửng sốt vì Ngu Thư Hân trông y hệt búp bê, thậm chí nếu chỉ nhìn ảnh tĩnh thì nhiều người còn không phân biệt được đây là búp bê hay người thật.

Ngu Thư Hân vốn nổi tiếng bởi dáng vẻ đáng yêu, kẹo ngọt, những tạo hình đậm chất tiểu thư. Thế nhưng đây là lần đầu tiên khán giả được thấy cô xuất hiện trong hình ảnh y hệt búp bê như vậy. Trên mạng xã hội, hàng loạt những lời khen dành cho nhan sắc của nàng tiểu hoa. Nhiều người còn mong chờ một ngày được thấy cô tái hiện hình ảnh này trên màn ảnh.

Bình luận của khán giả:

- Bả hợp mấy style này quá, nhìn cưng cưng ghê á trời.

- Sao mà xinh thế hả trời, thật sự tưởng là búp bê luôn đấy.

- Xinh quá, mong được thấy một nhân vật có tạo hình này.

- Eo ơi, búp bê sống hả trời.

- Làm thế nào để mang em búp bê này về nhà đây, mê quá rồi.

Outfit ấn tượng của Ngu Thư Hân tại sự kiện

Ngu Thư Hân là nàng tiểu hoa nổi đình đám của Cbiz hiện nay. Cô bắt đầu được chú ý qua các phim Tân Tuyệt Đại Song Kiêu, Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, nhưng thật sự bùng nổ khi tham gia show Thanh Xuân Có Bạn 2 năm 2020. Tính cách hoạt bát, biểu cảm hài hước cùng câu nói “Em là Ngu Thư Hân, em là một tiểu công chúa” giúp cô trở thành hiện tượng mạng, debut trong nhóm THE9 trước khi tập trung hoàn toàn cho diễn xuất. Năm 2022, vai Tiểu Lan Hoa trong Thương Lan Quyết đưa tên tuổi Ngu Thư Hân ra toàn châu Á, khẳng định cô không chỉ có nhan sắc mà còn diễn xuất tốt. Với phong cách ngọt ngào, duyên dáng và độ phủ sóng lớn, dù đôi lúc gây tranh cãi bởi phong cách của mình nhưng Ngu Thư Hân vẫn được xem là nữ thần lưu lượng thế hệ mới, sở hữu tiềm năng tiến xa trong làng giải trí.