Không thể nhận ra đây là Lan Khuê

Tối 2/8 tại TP.HCM, sự kiện thời trang CTP No.3 đã chính thức được diễn ra trong sự chào đón của đông đảo nghệ sĩ, người mẫu. Nhận được nhiều sự chú ý đó chính là màn tái xuất của Lan Khuê sau nhiều năm dành thời gian làm vợ, làm mẹ. Xuất hiện trên sàn catwalk, Lan Khuê khiến nhiều người choáng váng vì thần thái không phải dạng vừa.

Tại sự kiện, Chung Thanh Phong đã mang đến một hành tinh mang tên "Hành tinh hoa lan", và gần 100 thiết kế trở thành cư dân của thế giới đó, mỗi người một hình hài không lặp lại người còn lại.

Show chia làm hai phần, mở đầu bằng ready-to-wear rồi chuyển sang các mẫu đầm dạ hội Haute Couture làm thủ công tỉ mỉ, mỗi mẫu tốn hàng trăm giờ. Hoa hậu Kỳ Duyên là người mở màn phần hai trong thiết kế quây ngực siêu ngắn đính cánh hoa 3D, một cú chuyển nhịp rõ rệt sang tinh thần trình diễn thuần túy.

Hoàng Thùy

Và khi Lan Khuê bước những bước cuối cùng trên đường catwalk dài 50m trong thiết kế hình quả chuông đính hàng nghìn viên pha lê, cutout hai bên lườn, phần thân trên tạo hình cánh hoa, cuộc chơi couture khép lại đúng như cách nó mở ra: Bằng một cư dân của hành tinh hoa lan.

Lan Khuê

"Hành tinh hoa lan" không phải một khu vườn được phóng đại theo nghĩa thông thường, mà là một không gian giả tưởng riêng biệt, nơi hình thái, cấu trúc, màu sắc và sức sống của hoa lan bị biến đổi để tạo ra một thế giới vừa hữu cơ vừa mang hơi thở tương lai. Trong hành tinh ấy, những hình thái hoa lan liên tục sinh sôi, phát triển và biến đổi theo quy luật riêng, hình thành nên các cư dân với hình dáng, trạng thái, cá tính khác nhau.

Kỳ Duyên

Đó cũng là hình ảnh ẩn dụ cho từng thiết kế, và từng người phụ nữ, xuất hiện trên sàn diễn tối 2/8. Trải nghiệm dành cho khán giả được xây đa tầng, không chỉ nhìn mà còn nghe, cảm nhận chất liệu, chuyển động và cảm xúc, để người xem thực sự có cảm giác đang bước vào bên trong hành tinh ấy.

Quỳnh Châu

Trung tâm của "Hành tinh hoa lan", cũng là nơi Hoàng Thùy bước ra để mở màn, là mô hình hoa cao 8m, ngang 10m, dựng từ foam tạo hình, composite, matit và kết cấu kim loại, vận hành bằng hệ mô-tơ để cánh hoa chuyển động nhịp nhàng suốt show. Mô hình nặng khoảng 1,4 tấn, lắp trên khung chịu lực lên đến 10 tấn. Toàn bộ sân khấu được dựng trong 4 ngày, từ 29/7 đến 1/8, với 2 đêm thi công xuyên suốt cùng đội ngũ hơn 80 nhân sự phụ trách lắp ráp mô hình, sân khấu và ánh sáng.

Toàn bộ sân khấu được dựng trong suốt 4 ngày

Ý tưởng sân khấu được phát triển song song với bộ sưu tập ngay từ đầu, và dù mọi thứ được đẩy đến quy mô hoành tráng, một nguyên tắc vẫn được giữ nguyên: sân khấu không được phép nuốt chửng quần áo. Hình khối, màu sắc, ánh sáng, âm thanh, chuyển động đều được kiểm soát để tạo chiều sâu, nhưng thiết kế thời trang luôn ở vị trí trung tâm.

Sau 8 năm vắng bóng ở vai trò đạo diễn sân khấu thời trang, Phạm Hoàng Nam quay lại với "Hành tinh hoa lan" bằng cách tiếp cận khác hẳn xu hướng dàn dựng runway hiện tại, giàu tính nghệ thuật hơn, tập trung vào câu chuyện tổng thể, nhịp điệu, không gian và cảm xúc. Runway được kể như một tác phẩm trình diễn có mở đầu, diễn biến và cao trào riêng. Ánh sáng, dưới bàn tay anh, chủ động trở thành ngôn ngữ kể chuyện, làm biến đổi cảm nhận về màu sắc, chất liệu, sequin và chi tiết phản quang theo từng khoảnh khắc. Bảng màu ánh sáng đi theo đúng hành trình của hành tinh hoa lan, từ huyền bí, sâu tối, mềm mại đến mạnh mẽ, rực rỡ, mang hơi thở tương lai.

Siêu mẫu Hà Anh

Hoàng Thùy

Âm nhạc do giám đốc âm nhạc Trang Pháp cùng producer Hino thực hiện, kết nối thời trang, sân khấu, ánh sáng và cảm xúc thành một trải nghiệm liền mạch. Gần 100 người mẫu được chia theo các nhóm hình tượng, mỗi nhóm là một dạng cư dân riêng của hành tinh, với điều chỉnh makeup và tóc phù hợp tinh thần từng thiết kế. Layout do giám đốc hình ảnh Artist TEELE phụ trách, không tái hiện trực tiếp một bông hoa lan lên gương mặt mà xây dựng diện mạo của chính những cư dân ấy. Dàn nàng thơ mùa này hội tụ nhiều thế hệ của làng người mẫu Việt, từ Lan Khuê, Hà Anh, Võ Hoàng Yến đến Á hậu Hương Ly, cùng những gương mặt trẻ hơn như Lại Mai Hoa, Huỳnh Tú Anh, Quỳnh Anh.

Vân Hạnh

Trà My

Võ Hoàng Yến

Con số đọng lại sau CTP No.3 không chỉ là gần 100 thiết kế hay 400 khách mời, mà là hơn 500 nhân sự đã cùng góp mặt phía sau, từ thiết kế, xưởng may, nghệ nhân đến styling, hair và makeup, production, sân khấu, ánh sáng, âm thanh, hình ảnh, hậu cần. Đó là quy mô hiếm thấy ở một show thời trang tư nhân tại Việt Nam. Nhưng điều khiến show diễn này đáng nhớ không nằm ở những con số, mà ở khoảnh khắc Hoàng Thùy bước ra từ lòng đóa hoa khổng lồ, ở tràng pháo tay dành cho Kỳ Duyên khi cuộc chơi couture bắt đầu, và ở hình ảnh cuối cùng: một cư dân của hành tinh hoa lan phủ đầy pha lê, bước những bước chậm rãi trước khi ánh đèn tắt hẳn.