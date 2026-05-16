Không thể chấp nhận hành động của người mẹ trong bức ảnh này!

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ rầm rộ bức ảnh một người mẹ thản nhiên bế con nhỏ cho đi vệ sinh ngay tại khu vực trưng bày thực phẩm tươi sống của một siêu thị. Bất chấp xung quanh có rất nhiều khách hàng đang mua sắm và đây là nơi đòi hỏi tiêu chuẩn vệ sinh an toàn cao nhất, người mẹ vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảnh khắc này lập tức hứng chịu "làn sóng" chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi ngán ngẩm trước hành vi thiếu ý thức công cộng nghiêm trọng của bậc làm cha làm mẹ.

Đáng buồn thay, đây không phải là trường hợp cá biệt mà là thực trạng đáng báo động về lỗ hổng trong cách giáo dục con trẻ của không ít gia đình hiện đại ngày nay.

Bức ảnh khiến nhiều người bức xúc

Nuông chiều tai hại từ cái tặc lưỡi "con còn nhỏ"

Đối mặt với tình huống con trẻ đột ngột đòi đi vệ sinh khi ở ngoài đường là thử thách quen thuộc của bất kỳ ai nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, thay vì cố gắng tìm kiếm giải pháp văn minh, không ít phụ huynh lại chọn cách thản nhiên cho con phóng uế bừa bãi ngay tại chỗ.

Khi bị nhắc nhở, câu cửa miệng quen thuộc luôn là lời ngụy biện rằng trẻ con còn nhỏ, chưa tự chủ được cơ thể nên người lớn cần thông cảm. Thực chất, đây là sự nuông chiều vô cùng tai hại.

Khi cha mẹ đồng ý cho con "giải quyết" tại chỗ, đứa trẻ sẽ nhận được ám thị ngầm rằng hành vi này hoàn toàn bình thường và được phép lặp lại. Sự thiếu hụt về ý thức quy tắc này nếu không được uốn nắn sẽ kéo dài đến tận khi trẻ trưởng thành, biến chúng thành những người ích kỷ và xem nhẹ quy chuẩn xã hội.

Tự tay tước bỏ quyền riêng tư và sự an toàn của con

Nguy hiểm hơn, việc hồn nhiên cho con đại tiểu tiện nơi đông người chính là hành vi tự tay tước đi quyền riêng tư của đứa trẻ. Giai đoạn trước ba tuổi là thời điểm vàng để hình thành ý thức về giới tính và bảo vệ bản thân cho trẻ nhỏ.

Khi cơ thể của đứa trẻ dễ dàng bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ chỉ vì sự tiện lợi nhất thời của cha mẹ, chúng sẽ dần mất đi sự cảnh giác cần thiết. Trẻ sẽ không biết cách bảo vệ ranh giới cá nhân, vô tình tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng.

Bên cạnh đó, hành vi này còn thể hiện sự thiếu tôn trọng cộng đồng sâu sắc. Việc để con phóng uế bừa bãi ngay cạnh nơi bán đồ ăn thức uống không chỉ gây mất vệ sinh chung mà còn vô tình biến đứa trẻ trở thành tâm điểm của sự kỳ thị từ những người xung quanh.

Tuyệt chiêu ứng xử văn minh khi con gặp tình huống cấp bách

Để xây dựng môi trường phát triển lành mạnh, cha mẹ phải là người tiên phong làm gương. Thay vì chọn cách tiện cho mình nhưng khổ người khác, phụ huynh nên giáo dục trẻ thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định ngay từ nhỏ.

Với những bé đã lớn, hãy dạy con cách nhận biết nhu cầu cơ thể và thông báo trước với cha mẹ. Đồng thời, việc chuẩn bị hành trang chu đáo là bước không thể thiếu mỗi khi đưa trẻ ra ngoài. Trong túi đồ của các bà mẹ thông thái luôn cần có sẵn vài chiếc túi nilon, chai nhựa rỗng và một chiếc ô che.

Khi con rơi vào tình huống bất khả kháng, cha mẹ có thể dùng chai nhựa hoặc túi nilon để hứng tạm thời, dùng ô che chắn xung quanh để bảo vệ sự riêng tư của con. Hành động nhỏ này vừa giải quyết được sự cố, vừa là bài học thực tế giúp con hiểu thế nào là tự trọng và tôn trọng người khác. Cha mẹ chính là tấm gương lớn nhất, mỗi cử chỉ hôm nay sẽ dệt nên nhân cách của đứa trẻ tương lai.