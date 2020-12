Không tăng giá bất thường dịch vụ du lịch tại Hà Nội trong dịp lễ, Tết

Theo văn bản số 946/SDL-QLCSLT, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị và cá nhân tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế, thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng trong việc phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động của đơn vị.

Sở Du lịch Hà Nội đề nghị các đơn vị sẵn sàng điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách. Các doanh nghiệp lưu trú, nhà hàng nên trang trí không gian mặt tiền và phía trong, tạo diện mạo đẹp cho cơ sở, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về giá, niêm yết công khai giá bán các dịch vụ, không tăng giá bất thường.

Các đơn vị cần nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các chương trình, sản phẩm du lịch mới và đặc sắc; tích cực hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch, đăng ký thông tin về Sở Du lịch để hỗ trợ quảng bá, kết nối, thông tin đến các doanh nghiệp lữ hành.

Sở Du lịch Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch; có phương án và biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn tại khu, điểm du lịch và tại cơ sở kinh doanh.

Riêng các cơ sở lưu trú trên địa bàn Hà Nội cần phải thực hiện đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 phục vụ thực hiện phòng, chống dịch, qua website http://safe.tourism.com.vn.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành gửi công văn về Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch để đăng ký tài khoản truy cập website www.quanlyluhanh.vn; nhằm tiếp nhận thông tin về chủ trương chính sách, kế hoạch khảo sát xây dựng sản phẩm, chương trình hỗ trợ, quảng bá xúc tiến.

Tất cả các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.