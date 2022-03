Không phải vui mừng, đây mới là cảm xúc đầu tiên của Hồ Ngọc Hà khi biết mình mang song thai với Kim Lý

Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý được xem là "thế lực nhí" đầy quyền lực của showbiz Việt. Hai bé nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của công chúng ngay từ khi lọt lòng.

Hiện tại độ phủ sóng của hai bé trên các trang mạng xã hội là vô cùng rộng rãi, ít ai nhớ rằng khi Hà Hồ mang song thai lại vô cùng kín đáo và bí mật. Thế nên những "chuyện bên lề" trong giai đoạn 9 tháng 10 ngày của giọng ca "Cả một trời thương nhớ" là rất nhỏ giọt.

Mới đây, Hà Hồ đăng tải một vài story kể lại những cảm xúc khi biết tin mình mang thai Leon và Lisa. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng: "Lúc đầu siêu âm nghe song thai muốn xỉu ngang vì biết chắc là cái bụng tiêu rồi".

Cô cũng bày tỏ sự cảm thông với những mẹ bầu bị rạn bụng

Bà xã Kim Lý đã rất lo lắng về việc lấy lại được vóc dáng sau sinh. Tuy nhiên sự thật minh chứng rằng những lo lắng của cô là "hơi thừa" bởi lẽ thân hình hiện tại của bà mẹ 3 con vô cùng hoàn mĩ. Hồ Ngọc Hà chia sẻ lí do vì cô may mắn sở hữu thân hình gầy guộc và khó thể tăng cân. Vòng hai hiện tại của nữ ca sĩ chỉ hơi nhô so với trước đây.

Vóc dáng đáng mơ ước của bà mẹ 3 con

Cách đây một ngày, "nữ hoàng giải trí" gây sốt cộng đồng mạng bởi những bức hình đầy gợi cảm. Nữ ca sĩ diện bikini bé xíu khoe trọn thân hình hoàn hảo, không khuyết điểm. Nhìn những bức hình thon thả của Hồ Ngọc Hà, thật khó có thể tin cô đã trải qua ba lần sinh nở.

