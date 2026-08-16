Không phải Thanh Lam hay Mỹ Linh, người được khen nhiều nhất trong đêm nhạc tưởng nhớ Thanh Tùng lại là một ca sĩ Gen Z

Sau nhiều tháng chuẩn bị, live concert Legacy of Love diễn ra tối 15/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Thanh Tùng. Không chỉ là một đêm nhạc tưởng nhớ, chương trình còn là nỗ lực làm mới di sản âm nhạc của một trong những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất nhạc Việt bằng phong cách classical crossover kết hợp dàn nhạc giao hưởng với ban nhạc hiện đại.

Điều khiến khán giả thích thú là dù được phối mới với quy mô lớn, những ca khúc quen thuộc như Trái tim không ngủ yên, Hoa tím ngoài sân, Em và tôi, Giọt nắng bên thềm, Một mình, Lối cũ ta về… vẫn giữ được tinh thần rất "Thanh Tùng", nhưng đồng thời mang đến cảm giác sang trọng, hiện đại và giàu màu sắc điện ảnh hơn. Theo giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, quá trình phối khí luôn đặt mục tiêu giữ nguyên tinh thần nguyên bản của các sáng tác, chỉ thay đổi cách kể chuyện bằng ngôn ngữ giao hưởng để khán giả có thêm một trải nghiệm mới.

Sự góp mặt của Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương và Lệ Quyên giúp đêm nhạc quy tụ gần như đầy đủ những giọng ca từng gắn bó với âm nhạc Thanh Tùng qua nhiều thế hệ. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc khác nhau. Thanh Lam tiếp tục chứng minh vì sao chị luôn được xem là người thể hiện thành công nhất những sáng tác của Thanh Tùng khi biến Hoa tím ngoài sân, Ngôi sao cô đơn hay Chuyện cổ Nghi Tàm thành những màn trình diễn giàu cảm xúc và đầy ngẫu hứng.

Chính nữ diva cũng chia sẻ rằng mỗi lần hát nhạc của người thầy đều có cảm giác được "phiêu" trong một thế giới cảm xúc rất đặc biệt, bởi các ca khúc tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại đòi hỏi người hát phải đủ tinh tế để truyền tải hết chiều sâu trong từng câu chữ.

Trong khi đó, Mỹ Linh chọn cách kể chuyện mềm mại hơn. Không còn những quãng cao đầy nội lực như trước, diva mang đến một hình ảnh nhẹ nhàng, khoan thai qua Lời tỏ tình của mùa xuân và Lối cũ ta về. Đặc biệt, màn song ca Giọt sương trên mí mắt với con gái Mỹ Anh trở thành một trong những tiết mục được chia sẻ nhiều nhất sau đêm diễn. Hai mẹ con không cố phô diễn kỹ thuật mà chọn cách đối thoại bằng cảm xúc, tạo nên sự hòa quyện vừa gần gũi vừa mới mẻ.

Tùng Dương tiếp tục cho thấy khả năng xử lý những bản tình ca đầy chiều sâu với Trái tim không ngủ yên, Một mình và Hoa cúc vàng. Giọng hát nhiều trải nghiệm của anh khiến các sáng tác vốn đã quen thuộc khoác lên một màu sắc tự sự hơn, như tái hiện chân dung một Thanh Tùng tài hoa nhưng luôn đau đáu với tình yêu và gia đình.

Lệ Quyên cũng mang đến điểm nhấn thú vị. Trên sân khấu, nữ ca sĩ hài hước gửi lời cảm ơn Thanh Lam vì đã "nhường" hai ca khúc mình yêu thích là Em và tôi và Giọt nắng bên thềm. Cô cho biết từng đứng trên nhiều sân khấu lớn cùng dàn giao hưởng, nhưng hiếm có chương trình nào sở hữu quy mô dàn nhạc hoành tráng như Legacy of Love.

Tuy nhiên, người tạo bất ngờ lớn nhất lại là Mỹ Anh. Trong một chương trình quy tụ toàn những tên tuổi kỳ cựu, nữ ca sĩ Gen Z không hề lép vế. Màn song ca cùng mẹ nhận được nhiều lời khen vì sự trưởng thành trong cách xử lý ca khúc, còn tiết mục khép lại chương trình với Hát với chú ve con cùng dàn đồng ca thiếu nhi cũng mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Việc ban tổ chức lựa chọn Mỹ Anh đảm nhận vai trò kết thúc concert được xem là một thông điệp đẹp về sự tiếp nối giữa các thế hệ, để âm nhạc Thanh Tùng không chỉ sống trong ký ức mà còn có thể chạm tới những khán giả trẻ bằng một góc nhìn mới.

Theo ban tổ chức, Legacy of Love không dừng lại ở một đêm diễn. Đây là dự án kéo dài gồm concert, đĩa than và sách nhạc nhằm tôn vinh di sản của cố nhạc sĩ Thanh Tùng nhân dịp 10 năm ngày ông đi xa. Sau Hà Nội, gia đình cố nhạc sĩ dự kiến sẽ đưa chương trình vào TP.HCM để khán giả phía Nam cũng có cơ hội thưởng thức những bản tình ca bất hủ trong một diện mạo mới.