Không phải sân khấu, đây mới là nơi Chi Pu và Hương Giang đọ dáng nhan sắc đầu năm 2026

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Chi Pu đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi đăng tải hình ảnh rạng rỡ trên sân tập thể thao kèm dòng trạng thái: "Khai vợt đầu năm". Đáng chú ý, người đồng hành cùng cô trong buổi "khai sân" này chính là Hoa hậu Hương Giang, tạo nên màn đọ sắc "bất phân thắng bại" giữa hai mỹ nhân hàng đầu Vbiz.

Chi Pu cùng Hương Giang chơi pickleball đầu năm (Ảnh: FBNV)

Không phải sân khấu hay sàn diễn, Chi Pu và Hương Giang chọn cách khởi đầu năm mới đầy năng lượng với bộ môn Pickleball – môn thể thao đang "làm mưa làm gió" và được giới nghệ sĩ đặc biệt ưa chuộng thời gian gần đây. Trong khung hình, cả hai người đẹp đều lựa chọn trang phục thể thao bó sát, năng động nhưng không kém phần quyến rũ. Dù chỉ là khoảnh khắc đi tập luyện thể thao với lớp trang điểm nhẹ nhàng, nhưng thần thái rạng rỡ và gương mặt sắc sảo của hai nữ nghệ sĩ vẫn nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

Chi Pu thường xuyên khoe ảnh đi chơi pickleball (Ảnh: TTNV)

Hương Giang khoe viusal trắng phát sáng trên sân (Ảnh: FBNV)

Thực tế, màn kết hợp của Chi Pu và Hương Giang không đơn thuần là một buổi chụp hình "sống ảo". Cả hai đều đã có một năm 2025 cực kỳ năng nổ với bộ môn này. Chi Pu từng gây sốt khi xuất hiện tại các giải đấu phong trào lớn. Cô không chỉ chơi cho vui mà còn được đánh giá cao về kỹ thuật. Netizen từng nhiều lần bắt gặp nữ ca sĩ mướt mồ hôi trên sân tập với những outfit khỏe khoắn, khoe vòng eo con kiến trứ danh. Hương Giang cũng không hề kém cạnh. Cô đã luyện tập bộ môn này không lâu nhưng từng tham gia giải đấu D-Joy Tour 2025 (kết hợp cùng tay vợt Lý Hoàng Nam) vào cuối năm ngoái.