Không phải mê tín: Sau 50 tuổi, đây là 3 dấu hiệu cho thấy một người đang âm thầm trở nên giàu có

Tỷ phú Lý Gia Thành từng nói: “Sự giàu có không thể chỉ được đo bằng tiền bạc mà còn nằm ở các giá trị bên trong”. Tiền bạc có thể thỏa mãn nhu cầu về vật chất nhưng hạnh phúc thực sự còn đến từ những yếu tố tác động đến tinh thần.

Khi đến tuổi trung niên, nhiều người cho rằng cuộc sống của họ sẽ không có nhiều thay đổi. Trên thực tế, một số hành động cho thấy họ sắp dư giả hơn về tài chính, chất lượng cuộc sống tăng lên đáng kể và ngày càng viên mãn về tinh thần.

Kiểm soát được ham muốn chi tiêu

Việc mua sắm ngày càng trở nên dễ dàng, phổ biến thông qua các kênh phân phối trực tuyến, phương thức giao nhận nhanh chóng. Cùng với đó là những quảng cáo và chương trình giảm giá hấp dẫn có thể khiến người trung niên tăng ham muốn chi tiêu, mua sắm những món đồ không thiết yếu. Điều này mang lại niềm vui ngắn hạn nhưng lại khiến người sau 50 tuổi ngày càng xa rời mục tiêu tài chính dài hạn.

Ảnh minh hoạ

Một người đàn ông họ Minh (Trung Quốc) khiến bạn bè ghen tị trong buổi họp lớp khi khoe hình ảnh mua xe mới, đến các nhà hàng sang trọng và đi du lịch nước ngoài. Trong khi đó, người bạn cũ họ Lý lại ăn mặc giản dị, không nói nhiều về tình hình tài chính cá nhân sau khi nghỉ hưu. Nếu được hỏi, ông Lý chỉ đáp: “Đủ sống là may rồi”.

Đến một ngày, bạn cùng lớp của ông Minh bắt đầu nền được cuộc gọi từ nhân viên nền tảng cho vay trực tuyến. Thực tế là, sự “giàu có” của người đàn ông đến từ các khoản vay khác nhau chỉ vì mong muốn thể hiện bản thân. Không lâu sau, những người bạn cùng lớp tình cờ phát hiện ông Lý đã mua được một căn nhà mới để dưỡng già từ tiền tích cóp nhiều năm của bản thân.

Chăm sóc sức khỏe tốt

Nhiều người dành cả tuổi trẻ phát triển sự nghiệp mà quên đi tầm quan trọng của sức khỏe. Duy trì những thói quen như thức khuya, ngủ không đủ giấc, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, ít vận động… có thể khiến sức khỏe ngày càng đi xuống theo thời gian.

Ảnh minh hoạ

Sau 50 tuổi, không ít người mới nhận ra sức khoẻ là “tài sản” quý nhất. Thế nhưng lúc này, thể chất của họ không còn ổn định, nguy cơ mắc bệnh mãn tính tăng cao, mọi nỗ lực trước đây có thể trở nên vô nghĩa.

Chính vì vậy, chăm sóc sức khỏe bản thân và những người xung quanh thật tốt cũng là cách giúp người trung niên tiết kiệm tiền và thời gian, duy trì chất lượng cuộc sống mong muốn. Sức khỏe thể chất và tinh thần tốt là nền tảng để mọi người có thể tập trung cho công việc, đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt.

Học cách đầu tư vào bản thân

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nói: “Phi vụ đầu tư quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện là đầu tư vào chính bản thân mình”. Người sau 50 tuổi có thể lựa chọn đầu tư vào thực phẩm chất lượng, học thêm ngoại ngữ mới, bắt đầu lại một đam mê từng bị lãng quên, kỹ năng quản lý tài chính…

Ảnh minh hoạ

Điều này cải thiện sức khoẻ thể chất, góp phần kéo dài tuổi thọ, thậm chí tăng thu nhập khi có thể phát triển thành “nghề tay trái” cũng như có lợi cho những năm tháng sau khi về hưu.

Ở bất kỳ độ tuổi nào, đầu tư vào bản thân phản ánh tư duy dài hạn và khả năng tạo ra cơ hội để tăng trưởng cả về tài chính lẫn sự nghiệp. Học tập, phát triển kỹ năng, chăm sóc sức khỏe và xây dựng tư duy tích cực cũng như mạng lưới quan hệ chất lượng là cách để gia tăng giá trị của “tài sản” lớn nhất - bản thân mỗi người.