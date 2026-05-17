Không phải mê tín, giờ mới biết vì sao nhiều nhà không bao giờ đặt 4 thứ này trong phòng khách

Nhiều người khi trang trí phòng khách thường chú trọng diện tích, màu sơn, ánh sáng hay nội thất đắt tiền mà quên mất rằng có những món đồ tưởng như vô hại nhưng lại có thể khiến không gian trở nên ngột ngạt, ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe và cả phong thủy trong nhà. Theo các chuyên gia nội thất và phong thủy hiện đại, dù phòng khách lớn đến đâu cũng không nên lạm dụng hoặc đặt sai vị trí 4 loại vật dụng dưới đây.

1. Gương

Gương là món đồ quen thuộc trong nhiều gia đình vì có khả năng tạo hiệu ứng mở rộng không gian và tăng độ sáng cho căn phòng. Tuy nhiên, nếu sử dụng không hợp lý, gương lại dễ tạo ra những tác động tiêu cực.

Trong thiết kế nội thất, gương phản chiếu ánh sáng mạnh nên nếu đặt đối diện sofa hoặc khu vực ngồi chính, ánh sáng phản xạ liên tục có thể gây chói mắt, nhức đầu và khó chịu. Vào buổi tối, ánh đèn hắt vào gương còn khiến không gian trở nên lạnh và căng thẳng hơn.

Không chỉ vậy, nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy việc thường xuyên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong lúc nghỉ ngơi có thể tạo cảm giác “bị quan sát”, khiến con người khó thư giãn hoàn toàn. Trạng thái này kéo dài dễ dẫn tới mất tập trung và mệt mỏi tinh thần.

Ở góc độ phong thủy, phòng khách là nơi tụ khí và giữ tài lộc cho gia đình. Gương mang tính phản xạ mạnh nên được cho là có thể làm phân tán năng lượng tích cực nếu đặt không đúng vị trí. Đặc biệt, việc treo gương đối diện cửa chính hoặc khu vực sinh hoạt trung tâm thường bị xem là không phù hợp vì dễ làm “tản khí”.

Các chuyên gia khuyên rằng nếu muốn sử dụng gương trong phòng khách, gia chủ nên ưu tiên những vị trí giúp phản chiếu ánh sáng tự nhiên hoặc đặt lệch sang một bên thay vì đối diện trực tiếp ghế ngồi và cửa ra vào.

2. Hoa giả

Hoa giả là vật trang trí được nhiều người yêu thích vì tiện lợi, không cần chăm sóc nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài bắt mắt quanh năm. Tuy nhiên, đây lại là món đồ thường bị đánh giá thấp về tác động đối với không gian sống.

Theo quan niệm phong thủy, hoa giả không có sinh khí tự nhiên nên dễ tạo cảm giác lạnh lẽo, thiếu năng lượng tích cực. Nếu sử dụng quá nhiều trong phòng khách, không gian có thể trở nên thiếu sức sống và tạo cảm giác nặng nề về mặt tinh thần.

Xét trên góc độ thực tế, đa số hoa giả hiện nay được làm từ nhựa hoặc vải tổng hợp. Sau thời gian dài sử dụng, đặc biệt trong môi trường kín, các vật liệu này dễ bám bụi và tích tụ vi khuẩn. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, chúng có thể ảnh hưởng tới chất lượng không khí trong nhà và hệ hô hấp.

Ngoài ra, dưới tác động của ánh nắng hoặc nhiệt độ cao, hoa giả cũng dễ phai màu, biến dạng và khiến tổng thể căn phòng trở nên kém tinh tế. So với hoa thật hay cây xanh, hoa giả thiếu đi cảm giác tươi mát và sự kết nối với thiên nhiên.

Nhiều chuyên gia nội thất cho rằng thay vì trưng bày quá nhiều hoa giả, gia chủ có thể sử dụng cây xanh nhỏ hoặc hoa tươi theo mùa để tăng sức sống cho không gian và tạo cảm giác thư giãn tự nhiên hơn.

3. Quá nhiều nội thất

Một sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là cho rằng càng nhiều nội thất thì căn nhà càng sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Thực tế, việc đặt quá nhiều bàn ghế, tủ kệ hay vật dụng lớn trong phòng khách lại dễ khiến không gian trở nên chật chội và nặng nề.

Theo các nghiên cứu về môi trường sống, những không gian quá nhiều đồ đạc thường khiến con người dễ căng thẳng, mệt mỏi và khó thư giãn hơn. Khi lối đi bị thu hẹp, ánh sáng và không khí lưu thông kém, căn phòng sẽ tạo cảm giác bí bách dù diện tích thực tế không hề nhỏ.

Ngoài ra, việc vệ sinh, sắp xếp cũng trở nên khó khăn hơn khi có quá nhiều đồ dùng. Không gian lộn xộn kéo dài còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

Trong phong thủy, phòng khách cần duy trì sự thông thoáng để dòng khí lưu chuyển hài hòa. Nếu nội thất bố trí quá dày đặc, năng lượng trong nhà dễ bị cản trở, tạo cảm giác tù túng và thiếu cân bằng.

Xu hướng thiết kế hiện đại hiện nay ưu tiên phong cách tối giản, sử dụng ít đồ nhưng chú trọng công năng và tính thẩm mỹ. Một phòng khách đẹp không nằm ở số lượng nội thất mà ở sự hài hòa, thoải mái và thuận tiện khi sử dụng.

4. Đồ trang trí quá cầu kỳ

Nhiều người thích sử dụng thật nhiều vật trang trí trong phòng khách để thể hiện gu thẩm mỹ hoặc tạo cảm giác sang trọng. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, màu sắc nổi bật hay hình dáng phức tạp lại dễ khiến tổng thể trở nên rối mắt.

Theo các chuyên gia tâm lý, khi não bộ phải tiếp nhận quá nhiều chi tiết trong cùng một không gian, con người sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi và giảm khả năng thư giãn. Những món đồ có hình dạng sắc nhọn hoặc màu sắc quá mạnh còn có thể tạo cảm giác căng thẳng, khó chịu.

Phong thủy cũng đề cao sự cân bằng và hài hòa trong bố cục không gian sống. Việc bày biện quá nhiều đồ trang trí sẽ khiến năng lượng bị phân tán, làm giảm cảm giác ổn định và yên tĩnh trong gia đình.

Hiện nay, nhiều phong cách thiết kế hiện đại hướng tới sự tinh giản, tập trung vào ánh sáng, màu sắc và bố cục thay vì nhồi nhét quá nhiều chi tiết. Một phòng khách đẹp không nhất thiết phải có nhiều đồ đắt tiền, mà quan trọng là mang lại cảm giác dễ chịu, thư thái và tạo được sự kết nối cho những người sống trong đó.

(Theo Toutiao)