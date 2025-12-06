Không phải kim tiền, đây mới là 4 loại cây mà người giàu thích đặt ngay trong phòng khách: Vừa đẹp sang, vừa may mắn

Lựa chọn những loại cây phù hợp để đặt trong nhà vốn mang ý nghĩa làm đẹp không gian sống. Bên cạnh đó, theo quan niệm phong thủy, việc này còn giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực, đem lại tài lộc và sự bình an cho gia chủ.

Cây Tường vi

Tường vi được biết đến với vẻ đẹp mảnh mai nhưng vô cùng cuốn hút. Điều khác biệt của loài cây này nằm ở thời gian ra hoa kéo dài, có thể nở rực rỡ suốt nhiều tháng liền. Tán hoa mỏng manh, chuyển màu từ hồng tím đến đỏ thắm giúp không gian luôn tươi mới và tràn đầy sức sống. Chính vì thế, Tường vi được mệnh danh là “hoa trăm ngày”.

Trong văn hóa Á Đông, Tường vi được ví như loài hoa của sự tôn quý, danh vọng và may mắn. Một số truyền thuyết còn liên hệ loài cây này với hình tượng những vị sao chủ mệnh của các bậc quân vương, đại diện cho quyền lực và sự thăng tiến. Vì thế, nhiều gia đình tin rằng trồng Tường vi tại ban công hoặc trước nhà sẽ giúp thu hút sinh khí tốt, mang lại cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, Tường vi còn là loại cây dễ sống và linh hoạt. Người chơi có thể tạo dáng bonsai để đặt trong phòng khách hoặc để cây phát triển tự nhiên trên sân thượng, ban công.

Cây Phú quý

Trong số các loại cây cảnh phong thủy phổ biến, cây Phú quý luôn được nhắc đến như một biểu tượng của sự viên mãn và thịnh vượng.

Những tán lá xanh mướt xen kẽ sắc đỏ từ quả hoặc cuống lá giúp tổng thể cây trở nên nổi bật, mang đến cảm giác tràn đầy sức sống. Màu đỏ vốn được xem là gam màu của may mắn, của tài lộc và niềm vui, vì vậy sự xuất hiện của cây Phú quý trong không gian sống tạo nên cảm giác ấm áp và cát tường.

Theo quan niệm dân gian, loài cây này tượng trưng cho sự sung túc, gia đạo yên ấm và cuộc sống đủ đầy. Tên gọi gắn với hình ảnh “vàng bạc dồi dào, của cải đong đầy” khiến cây thường xuất hiện trong các dịp đặc biệt như tân gia, khai trương, chúc Tết… Ngoài phòng khách, nhiều người còn đặt cây ở góc làm việc để tạo cảm giác hưng phấn và thu hút may mắn cho công việc.

Cây Hòe

Hòe là loài cây quen thuộc trong văn hóa Á Đông, đặc biệt được coi như cây “chiêu tài - trấn trạch” mang nhiều điều lành cho gia chủ. Từ xa xưa, hình ảnh cây Hòe gắn liền với sự phú quý và học hành đỗ đạt.

Trong tiếng Hán, cách đọc của chữ “Hòe” gợi liên tưởng đến các chức vị cao trong triều đình, vì vậy người xưa thường trồng Hòe trước cửa với ý muốn con cháu đạt công danh, gia đình luôn được quý nhân giúp đỡ.

Cây Hòe vốn nổi tiếng là loài dễ trồng, dễ chăm, ít sâu bệnh và có sức sống mạnh mẽ. Khi trưởng thành, cây có thể trở thành bóng mát lớn trước sân, vừa giúp điều hòa không khí, vừa tạo cảm giác vững chãi cho ngôi nhà. Theo quan niệm phong thủy, vị trí đẹp nhất để trồng Hòe là trước cửa hoặc bên hông nhà, nơi có khoảng không để cây phát triển tự nhiên mà không ảnh hưởng tới kiến trúc.

Cây Vạn tuế

Vạn tuế là loài cây có hình dáng đặc trưng: thân cứng cáp, tán lá xòe tròn và luôn giữ màu xanh đậm suốt bốn mùa. Nhờ vẻ ngoài mạnh mẽ, cây thường được xem là biểu tượng của sự bền vững, trường tồn và một nền tảng gia đình vững chắc.

Trong phong thủy, Vạn tuế mang ý nghĩa trường thọ, may mắn và sự thăng tiến. Nhiều tài liệu văn hóa dân gian còn truyền rằng khi cây Vạn tuế nở hoa – một sự kiện khá hiếm – thì đó là điềm báo đại cát, tượng trưng cho thời khắc tài lộc và cơ hội mới đang đến gần.

Cây rất dễ chăm sóc, chịu hạn tốt và thích ánh sáng tự nhiên. Vì thế, Vạn tuế thường được đặt ở sân vườn, trước hiên nhà hoặc ở những không gian rộng để làm điểm nhấn, đồng thời thu hút năng lượng tích cực cho gia chủ.

Có thể thấy, việc chọn cây phong thủy không chỉ là sở thích mà còn là cách cân bằng năng lượng trong không gian sống. Phú quý mang sắc đỏ may mắn; Tường vi tượng trưng cho sự thịnh vượng và vẻ đẹp trường tồn; Hòe đại diện cho quyền lực và công danh; còn Vạn tuế lại biểu trưng sự trường thọ và nền tảng gia đình bền vững. Mỗi loài cây đều mang một tầng ý nghĩa riêng, giúp ngôi nhà thêm sinh động và lan tỏa sinh khí tốt lành.

Khi trồng và bài trí đúng cách, các loài cây này không chỉ giúp không gian xanh tươi hơn mà còn góp phần tạo nên cảm giác hài hòa, thư thái và may mắn cho cả gia đình.

(*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)