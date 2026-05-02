Không phải IT, CEO Nvidia hé lộ 1 ngành học sẽ thống trị trong kỷ nguyên AI

Với tư cách là người đồng sáng lập và CEO của Nvidia, Jensen Huang đã biến một công ty từng chỉ loay hoay với mảng đồ họa máy tính trở thành một "đế chế" sản xuất chip hùng mạnh, đứng sau toàn bộ hệ thống trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và robot toàn cầu.

Theo tờ Fortune, hiện tại, Nvidia là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới với con số kỷ lục hơn 5.100 tỷ USD. Khối tài sản cá nhân cán mốc 175 tỷ USD cũng vừa đưa ông vào danh sách 10 người giàu nhất hành tinh.

Từ cậu bé rửa bát tại Denny’s đến "Vua chip" thế giới

Xuất phát điểm của Huang mang đậm màu sắc của một người nhập cư theo đuổi "Giấc mơ Mỹ". Sinh ra tại Đài Loan, ông chuyển đến Mỹ khi còn là một đứa trẻ vào những năm 1970.

Ông cùng anh trai học tại một trường nội trú ở Kentucky trước khi gia đình ổn định cuộc sống tại Oregon. Kể từ năm 15 tuổi, Huang đã nếm trải đủ mọi công việc chân tay, từ giao báo, rửa bát thuê tại nhà hàng Denny’s cho đến nhổ cỏ vườn.

Ông tốt nghiệp trung học sớm 2 năm và theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Bang Oregon. Tại đây, ông gia nhập IEEE, tổ chức chuyên gia kỹ thuật lớn nhất thế giới, nơi từng có dấu chân của những huyền thoại như Thomas Edison.

Đó cũng là lúc ông bắt đầu nhận thấy công nghệ có thể thay đổi tương lai sâu sắc đến nhường nào.

Vài thập kỷ sau, chính tổ chức này đã trao tặng Huang Huy chương Danh dự vì những đóng góp vượt bậc cho ranh giới công nghệ. Tại buổi lễ trao giải, Huang đã vạch ra tầm nhìn về một kỷ nguyên AI: nơi định nghĩa bởi sự xáo trộn mãnh liệt nhưng cũng đầy rẫy cơ hội.

"Chúng ta đang nhận thấy công nghệ phổ quát này, thứ gọi là trí tuệ nhân tạo, chính là cơ hội để tạo ra những ngành công nghiệp mới, những công việc mới chưa từng có," Huang chia sẻ, "Tất nhiên, nó sẽ định hình lại mọi công việc hiện hữu.

Một số nghề sẽ biến mất, nhưng nhiều nghề mới vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta hôm nay sẽ được sinh ra."

Kỹ sư: "Xương sống" của cuộc Cách mạng Công nghiệp mới

Giống như các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, Huang chỉ ra một con đường sự nghiệp mà ông tin rằng sẽ đóng vai trò đặc biệt then chốt trong những năm tới: Ngành Kỹ thuật.

Vị CEO 63 tuổi khẳng định: "Các kỹ sư chính là những người biến một phát minh trở thành một sản phẩm thực tế: an toàn, hữu ích và cuối cùng là thay đổi cả xã hội.

Kỹ sư trong ngành AI phải thúc đẩy công nghệ này để phục vụ một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta. Tôi tin tưởng chúng ta sẽ làm được, giống như cách các kỹ sư đã làm trong mọi cuộc cách mạng trước đây."

Trong khi nhiều lao động, đặc biệt là những người mới vào nghề đang phải đối mặt với "sóng gió" từ thị trường việc làm do AI thống trị, các dữ liệu cho thấy kỹ sư có thể là nhóm ít bị ảnh hưởng nhất.

Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, nhu cầu tuyển dụng các lĩnh vực kỹ thuật, bao gồm điện, điện tử và phần cứng máy tính, dự kiến sẽ tăng nhanh hơn mức trung bình.

Với sự kết hợp giữa làn sóng nghỉ hưu, rào cản nhập cư và nhu cầu bùng nổ từ AI, năng lượng và quốc phòng, lĩnh vực này hứa hẹn sẽ mang lại thu nhập cực kỳ hậu hĩnh.

Nvidia, nơi đang sử dụng hàng ngàn kỹ sư, cũng đã tiết lộ kế hoạch gấp đôi quy mô nhân sự lên 75.000 nhân viên trong thập kỷ tới.

Kỹ thuật: Nơi tình yêu và sự nghiệp bắt đầu

Ngành kỹ thuật không chỉ định hình sự nghiệp mà còn thay đổi cả đời tư của Jensen Huang. Chính tại giảng đường khoa kỹ thuật điện, chàng sinh viên 17 tuổi Huang đã gặp người vợ của mình, Lori Mills. Ông nhớ lại mình từng nói với bà về tham vọng công nghệ cháy bỏng ngay trong buổi hẹn đầu tiên.

Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc năm 1984, Huang làm việc tại Sun Microsystems, một startup thời bấy giờ. Tại đây, ông đã gặp hai đồng nghiệp kỹ sư là Chris Malachowsky và Curtis Priem.

Bộ ba này đã phác thảo những ý tưởng đầu tiên về Nvidia ngay trên chiếc bàn tại nhà hàng Denny’s vào năm 1993, đúng năm Huang tròn 30 tuổi. Tuy nhiên, khi đã xây dựng được một trong những công ty quyền lực nhất thế giới, định nghĩa về thành công của Huang đã thay đổi.

"Mục đích cuối cùng không chỉ là thúc đẩy công nghệ, xây dựng công ty hay trở nên giàu có," ông tâm sự. "Mục đích cuối cùng chính là gia đình và những người bạn yêu thương."

Trong một phỏng vấn độc quyền, Huang đã có những chia sẻ liên quan đến chủ đề kỹ thuật, AI và tương lai của việc làm.

Đối với Jensen Huang, ngành kỹ thuật không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là một hệ tư tưởng giúp ông điều hành Nvidia. Trải nghiệm từ thời sinh viên đã rèn luyện cho ông phương pháp tiếp cận vấn đề từ các nguyên lý cơ bản, sử dụng toán học và vật lý làm điểm tựa để giải mã những thách thức phức tạp.

Về tác động của AI đến thị trường lao động, thay vì lo ngại về việc bị thay thế, CEO Nvidia khẳng định trí tuệ nhân tạo đang mở rộng giới hạn của nhân loại. Ông lý giải AI giúp tăng năng suất, và khi năng suất tăng cao, xã hội sẽ có thêm nguồn lực để giải quyết những bài toán lớn hơn, từ đó tạo ra thêm nhiều công việc mới.

Thay vì thu hẹp thị trường lao động, công nghệ đang thúc đẩy con người bận rộn hơn với những ý tưởng sáng tạo và các dự án mà trước đây họ chưa từng đủ khả năng để theo đuổi.

Khi được hỏi về một lời khuyên dành cho người trẻ, ông khuyến khích giới trẻ nhanh chóng trở thành chuyên gia trong việc sử dụng AI và coi đây là công cụ bổ trợ mạnh mẽ.

Theo ông, sự phổ cập thần tốc của công nghệ này mang lại cơ hội công bằng cho tất cả mọi người, khi tất cả đều đang đứng cùng một vạch xuất phát trong cuộc cách mạng công nghiệp mới. Ông khẳng định: “Thực sự chưa bao giờ có thời điểm nào tốt hơn để bước chân vào lĩnh vực này như lúc này.”

*Nguồn: Fortune