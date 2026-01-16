Không phải FTU, NEU, đây mới là đại học TOP 1 Việt Nam năm 2026: Khuôn viên rộng gấp 5 lần phường Hoàn Kiếm, gấp 42 lần ĐH Bách Khoa Hà Nội

Mới đây, VNUR (Viet Nam's University Rankings) đã công bố bảng xếp hạng top 100 các trường đại học Việt Nam năm 2026. Theo đó, cơ sở giáo dục đại học xếp ở vị trí đầu bảng là Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).





Theo đó, ĐHQG HN có trụ sở chính tại Hòa Lạc cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía Tây. Với diện tích hơn 11,13 km2, ĐHQGHN là đại học rộng nhất Việt Nam, gấp hơn 5 lần diện tích phường Hoàn Kiếm (1,91km2) và rộng gấp hơn 42 lần ĐH Bách Khoa Hà Nội (0,26 km2).

Một góc của ĐHQG HN

Về cơ cấu tổ chức liên quan đến đào tạo, ĐHQG HN hiện có 9 trường đại học thành viên, 3 trường trực thuộc và 2 trung tâm đào tạo trực thuộc. Cơ sở giáo dục này đang triển khai 190 chương trình đào tạo đại học, 198 chương trình đào tạo thạc sĩ và 119 chương trình đào tạo tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học xã hội nhân văn, kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ… Hàng năm, ĐHQGHN đào tạo trên 5.000 cử nhân khoa học, trong đó 13.1% sinh viên tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế; 2.400 thạc sỹ và 200 tiến sỹ.

Là một trong những đại học trọng điểm của cả nước, có sứ mệnh thực hiện những nhiệm vụ khoa học – đào tạo mang tính chiến lược, ĐHQGHN định hướng đến năm 2045 sẽ trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực nằm trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á và thế giới.

Theo đánh giá của VNUR, TOP 100 của VNUR năm 2026 có 7 cơ sở giáo dục đại học giữ vững vị trí xếp hạng so với năm 2025. Trong đó, ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và trường ĐH Tôn Đức Thắng tiếp tục giữ vững năm vị trí dẫn đầu. Ngoài ra, ĐH Đà Nẵng giữ nguyên vị trí thứ 9 và trường ĐH Nha Trang giữ nguyên vị trí thứ 46 so với năm 2025.

Bên cạnh đó, 46 cơ sở giáo dục đại học có mặt trong TOP 100 VNUR-2025 tăng hạng trong TOP 100 của VNUR-2026. Mức tăng hạng dao động từ 1 đến 72 bậc. Trong nhóm này, Trường ĐH Lạc Hồng là cơ sở giáo dục đại học tăng hạng nhiều nhất, với mức tăng 72 bậc và có thứ hạng là 55 trong năm 2026.

Cũng theo VNUR, từ góc độ nhóm ngành đào tạo, cơ cấu các cơ sở giáo dục đại học trong TOP 100 VNUR-2026 không có sự thay đổi lớn so với năm 2025. Các cơ sở giáo dục đại học đa ngành tiếp tục chiếm tỷ lệ áp đảo, với 51 cơ sở giáo dục đại học, tăng so với 46 cơ sở giáo dục đại học của năm 2025, qua đó củng cố vị thế chi phối của nhóm trường đa ngành trong bảng xếp hạng.

So với VNUR-2025, một số nhóm ngành có xu hướng giảm nhẹ về số lượng cơ sở giáo dục đại học trong TOP 100, bao gồm Kỹ thuật, Công nghệ (giảm từ 11 xuống 10), Sức khỏe (từ 12 xuống 11), Kinh tế, Tài chính (từ 9 xuống 7), Hành chính (từ 5 xuống 4) và Nông – Lâm (từ 3 xuống 2).

Trong khi đó, các nhóm ngành còn lại nhìn chung giữ ổn định so với năm 2025, bao gồm Pháp luật, Sư phạm, Văn hóa – Nghệ thuật và Xây dựng – Kiến trúc; riêng nhóm Thể thao tăng nhẹ từ 1 lên 2 cơ sở giáo dục đại học trong TOP 100 VNUR-2026.

Xếp hạng các trường trong TOP 100 VNUR – 2026 theo nhóm ngành đào tạo

Bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2026 (VNUR-2026) rà soát tất cả 237 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thông qua việc xử lý dữ liệu thông tin lớn bao gồm các Báo cáo thường niên, Báo cáo ba công khai và Đề án tuyển sinh, các dữ liệu về xếp hạng của các bảng xếp hạng toàn cầu như QS, THE, ARWU, kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định hạng của QS Stars và UPM, dữ liệu của Web of Science (WOS) và SCOPUS trong giai đoạn 5 năm (2020-2024), dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ và sáng chế của Bộ Khoa học và Công nghệ, dữ liệu về các tạp chí khoa học uy tín của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, dữ liệu về cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử bản quyền cùng với nhiều thông tin được tham khảo có chọn lọc trên các nguồn uy tín có liên quan.

Đối với năm 2026, các cơ sở giáo dục đại học không công khai Báo cáo thường niên, Báo cáo ba công khai và Đề án tuyển sinh trong hai năm liên tiếp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không được đưa vào danh sách xếp hạng.

Tổng cộng có 193 trường có đầy đủ số liệu để tiến hành xếp hạng. Việc xếp hạng được thực hiện thông qua Bộ Tiêu chuẩn và Tiêu chí gồm 6 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí được lựa chọn, phản ánh toàn diện các sứ mạng cơ bản của CSGDĐH như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.