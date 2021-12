Không phải Doraemon hay Nobita, đây mới là nhân vật gây thương nhớ nhất “Doraemon: Stand By Me 2”

Trong ký ức của những độc giả đã dành cả tuổi thơ đồng hành cùng Mèo Ú Doraemon và cậu bé hậu đậu Nobita, những tập truyện kể về bà luôn là những nốt trầm sâu lắng và cảm động bên cạnh những câu chuyện dở khóc dở cười. Người hâm mộ thương hiệu Doraemon hẳn sẽ rất vui khi một lần nữa được cùng Nobita trở về tuổi thơ trong phần tiếp theo của "Stand By Me" - phần phim từng làm mưa làm gió vào năm 2014. Có thể nói, câu chuyện về bà luôn chạm đến những gì đẹp đẽ nhất, biến người lớn thành những đứa con nít bé bỏng, để rồi hằng mong một ngày, được trở lại thời thơ bé ùa vào lòng bà vỗ về.

Bà của Nobita mất khi cậu còn đang học mẫu giáo. Dù chỉ được gắn bó cùng bà mấy năm, nhưng Nobita vẫn nhớ như in "bà yêu tớ nhất nhà đấy". Trong trí nhớ của cậu, bà lúc nào cũng dịu dàng, luôn che chở mỗi khi cậu bị bắt nạt, đánh đòn.

Những người bà là vậy đấy. Đối với bà, cháu mình lúc nào cũng là những đứa trẻ. Bà nâng niu, chăm chút cho Nobita từ miếng ăn giấc ngủ, mà như người Việt hay nói, từ tấm áo manh quần có gì bà cũng chắt chiu cho cháu. Bà là người luôn nghĩ về cháu mình, dù ngày hay đêm, với tình yêu thương không gì so sánh được.

Trong truyện, khi thấy con gấu bông Kuma mà bà làm cho mình, Nobita đã nảy ra ý định trở về quá khứ để gặp vì rất nhớ bà. Cậu cùng Doraemon quay lại mốc 8 năm về trước. Bà kia rồi, bà ở đó, giản dị và hiền lành bằng xương bằng thịt. Nobita còn thấy sự ngỗ ngược của mình hồi bé, trong khi bà vẫn một mực đối xử với cậu bằng lòng kiên nhẫn vô bờ. Ai cũng thế thôi, giờ nhớ lại những điều sai trái chúng ta từng đối xử với ông bà, cha mẹ, hẳn trong lòng cảm thấy ăn năn vô cùng. Sau bao nhiêu lần hờn dỗi, Nobita vẫn được bà đối xử một mực yêu chiều. Để đến khi gặp lại bà khi đã lớn, cậu phải ngậm ngùi: "Lúc còn nhỏ cháu hư đốn lắm phải không bà? Thật không ngờ bà không trách cháu mà còn nói cháu dễ thương."

Ngồi lại với đứa cháu từ tương lai, bà chia sẻ mình chẳng có nhiều thời gian, chỉ ước được sống đến lúc thấy cháu mình cắp cặp đi học. Ngay cả trong điều ước, bà cũng muốn những gì tốt đẹp nhất cho các cháu. Ước mơ của bà, là được thấy cháu mình khôn lớn trưởng thành. Bà không còn trên đời, con gấu bông ngày nào cũng đã sờn rách, nhưng tình yêu thương mà bà dành cho cháu vẫn còn nồng ấm theo Nobita lớn lên.

Bà cũng là người dạy cho Nobita những bài học quý giá. Không như nhiều người khác, bà không chê cười sự "mít ướt" của Nobita khi cậu tè dầm, bị chó đuổi, bị bắt nạt. Bà luôn ở đó giang rộng vòng tay che chở cho cậu bé. Thế nhưng, bà cũng nói đến những bài học quý báu sau này trở thành hành trang cho cháu mình nên người. Bà từng nói: "Cho dù có ngã bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần mạnh mẽ đứng dậy thì tự khắc cháu sẽ vượt qua được mọi trở ngại trong quãng đời này". Để minh họa cho đứa cháu nhỏ dễ hiểu, bà cho Nobita xem con lật đật. Thứ đồ chơi là minh chứng cho nỗ lực kiên cường, không bao giờ bị quật ngã. Dù không hiểu hết ý tứ trong lời bà nói, Nobita hiểu rằng cậu cần phải mạnh mẽ và phấn đấu không phụ lòng bà.

Nếu như bố mẹ của Nobita nuôi dạy con với sự nghiêm khắc của một bậc cha mẹ châu Á thường thấy, thì bà của cậu cũng chính là hình mẫu của một người bà điển hình. Dù nhiều người trong số đó từng là các bậc phụ huynh khó tính, họ lại chiều chuộng các cháu mình như thể bảo bối thế gian. Không phải ai cũng có cơ hội được bà âu yếm, nên những người may mắn có được đặc ân ấy, hãy nâng niu trân trọng những ký ức với ông bà, kẻo một mai kia, bất chợt như Nobita tìm thấy kỷ vật quá khứ rồi mới òa lên sửa sai thì đã muộn.

Những trang truyện đã vô cùng cảm động, nhưng câu chuyện hứa hẹn sẽ còn lấy nước mắt hơn nữa khi được đưa lên màn ảnh trong "Doraemon: Stand By Me 2". Lấy bối cảnh đám cưới của Nobita với Shizuka khi cả hai trưởng thành, một phần trong bộ phim sẽ đưa người xem trở lại với ngày xưa, ùa vào lòng bà hiền hậu.

Không chỉ đơn thuần kể lại những gì diễn ra trên mặt truyện, tác phẩm hứa hẹn sẽ đem tới những tình tiết mới, mở ra bài học sâu sắc về tuổi thơ, gia đình. Đồng thời, với kỹ thuật đồ họa tiên tiến, "Stand By Me 2" đem đến hình ảnh sống động về quá khứ nơi có người bà thân thuộc. Kết hợp giữa hoài niệm và mới mẻ, đạo diễn Yamazaki Takashi tin rằng đây sẽ là hành trình khám phá nội tâm nhân vật sâu sắc dành cho tất cả mọi người. Tuổi thơ vô tư nhưng cũng đầy "sóng gió" của Nobita hiện lên với tất cả chi tiết đẹp đẽ. Đó cũng là chuyến tàu cho mỗi người về lại với những thơ dại bé bỏng, để được ôm bà thật chặt, để nói lời yêu thương vì tất cả những gì bà dành cho.

Tiếp nối thành công của bom tấn Doraemon: Stand By Me ra mắt vào năm 2014, Doraemon: Stand By Me 2 (tựa Việt: Doraemon: Luôn bên bạn 2) khởi chiếu ngày 17.12.2021.

