Cả bầu trời tuổi thơ ùa về: 8 bảo bối thần kỳ mà fan "Doraemon" nào cũng ao ước sở hữu

Dàn bảo bối của Doraemon đã khiến không biết bao thế hệ độc giả và khán giả chết mê chết mệt bởi những tính năng kỳ diệu mà chúng đem lại. Có những món bảo bối thú vị tới mức fan ao ước chúng có thật ngoài đời thì tốt biết bao. Bộ phim hoạt hình ra mắt tháng 12 này với tựa đề Phim Doraemon: Nobita và Những Bạn Khủng Long Mới sẽ bổ sung vào danh sách thiết bị thần kỳ của Doraemon những món siêu hay siêu độc, bên cạnh những cái tên quen thuộc trước đó.

Cùng điểm lại 8 món bảo bối “đỉnh của chóp” của chú mèo máy Doraemon ai cũng ước được chạm tay lấy một lần.

1. Bánh mì ghi nhớ

Việc học hành của các sĩ tử hẳn sẽ trở nên dễ dàng biết bao nếu có loại thực phẩm thần kỳ này. Chỉ cần áp miếng bánh lên trang sách rồi thưởng thức là bạn có thể nhớ ngay chính xác từng câu từng chữ trong đó. Điều này rất hữu hiệu trước các cuộc thi vì bạn không phải mất công “nhồi nhét chữ” mà chỉ cần “nhồi nhét bánh” mà thôi!

2. Cánh cửa thần kỳ

Tạm biệt những chuyến xe hàng tiếng đồng hồ, những tấm vé máy bay đắt đỏ, những cuộc trung chuyển mệt mỏi, với cánh cửa thần kỳ bạn có thể tới bất cứ đâu trong vòng một nốt nhạc. Giấc mơ dịch chuyển của các tín đồ du lịch có lẽ chỉ cần “sương sương” một chiếc cửa thần kỳ thôi không ước ao gì nhiều.

3. Chong chóng tre

Một trong những ước mơ của con người từ trước tới nay là có thể bay lên bầu trời. Dù hiện tại chúng ta đã có máy bay, khinh khí cầu, nhưng để tự do đi lại như những chú chim thì lại là câu chuyện không tưởng. Món bảo bối chong chóng tre nhìn thì có vẻ đơn sơ, nhưng lại là phương tiện đi lại quá tiện lợi trừ nhược điểm duy nhất là... nhanh hết pin.

4. Đèn pin phóng to/thu nhỏ

Hai món bảo bối thần kỳ này có thể giải quyết bài toán môi trường thế giới bằng cách thu nhỏ con người và phóng to các nguồn tài nguyên, để dành các nguồn sống còn lại cho tự nhiên. Hãy tưởng tượng thay vì bạn có một chiếc bánh nhỏ xíu, bạn có thể phóng to chiếc bánh lên 10 lần và chiếu nhỏ chính mình, thế là chúng ta có một “núi thức ăn” ngay trước mặt ăn đến khi nào kỳ no say thì thôi. Việc di chuyển đồ đạc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tất cả những gì bạn phải làm là thu nhỏ chiếc tủ to tướng và bỏ vào túi áo và đi thôi!

5. Máy ảnh tạo mốt

Nếu có chiếc máy ảnh tạo mốt trong tay, nỗi niềm “không biết mặc gì” của các chị em sẽ biến mất ngay tức khắc. Chỉ cần hướng đến đối tượng và chụp ảnh là họ đã có thể được mặc ngay bộ đồ trong kho thiết kế sẵn có của máy. Chiếc máy ảnh thần kỳ sẽ là cứu tinh cho những chuyến du lịch dài ngày, khi mà quần áo luôn là nỗi lo mang vác của tất cả mọi người.

6. Bình xịt dọn dẹp

Chỉ cần xịt chiếc bình này vào đồ vật nào thì thứ đó sẽ trở nên vô hình. Vì thế nếu bạn muốn căn phòng của mình trông rộng rãi và ngăn nắp thì chẳng cần tốn chút sức lực dọn dẹp nào. Tuy nhiên nên nhớ rằng mọi đồ vật chỉ trở nên vô hình còn thực chất chúng vẫn ở đó nhé, cẩn thận kẻo quên luôn mà vấp phải.

7. Tủ điện thoại yêu cầu

Người sử dụng chỉ cần bước vào tủ điện thoại và nói yêu cầu của mình trước ống nghe, ngay lập tức thế giới sẽ biến đổi theo ý của họ. Về cơ bản, món bảo bối này không khác gì một “ông Bụt” với vô hạn điều ước, tất nhiên là ai cũng muốn sở hữu nó. Vì công năng mạnh mẽ như thế nên nếu để tủ điện thoại rơi vào tay kẻ xấu thì cũng thật đáng lo.

8. Khăn trùm thời gian

Một trong những món bảo bối được fan yêu thích nhất, khăn trùm thời gian có sức mạnh đưa mọi sinh vật trở lại nguyên hiện trạng trong quá khứ hoặc tua nhanh tới tương lai. Chúng ta có thể sửa chữa lại những đồ vật cũ hỏng, rút ngắn thời gian canh tác cây cối hoặc thậm chí hồi sinh những loài động vật cổ đại với hóa thạch của chúng, thật tuyệt vời phải không nào?

Trong Phim Doraemon: Nobita và Những Bạn Khủng Long Mới, Nobita đã dùng khăn trùm thời gian để ấp nở hai quả trứng khủng long hóa thạch nở ra hai bạn khủng long đáng yêu là Kyu và Myu.

Không biết trong tập phim mới này, những bảo bối mới nào đang chờ đợi các fan khám phá nữa đây?

Doraemon: Nobita và Những Bạn Khủng Long Mới khởi chiếu từ ngày 18.12.2020.

Trailer phim Phim Doraemon: Nobita Và Những Bạn Khủng Long Mới