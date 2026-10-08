Không phải đi học, vậy bình thường Doraemon làm gì?

Nobita sáng nào cũng phải vội vàng đến trường, chiều về còn làm bài tập rồi bị mẹ mắng vì điểm kém. Còn Doraemon thì sao? Không phải đi học, không có bài kiểm tra, cũng chẳng phải chạy theo tiếng trống trường. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống ấy nghe khá nhàn.

Nhưng nếu để ý những gì Doraemon làm trong các tập phim, một ngày của mèo ú lại có kha khá việc để làm đó, nếu không muốn nói là lịch trình một ngày đầy ăm ắp.

Theo đó, một ngày của Doraemon thường bắt đầu khá sớm. Việc đầu tiên Doraemon phải làm là gọi Nobita dậy để đi học. Chỉ riêng việc này cũng đã tốn không ít công sức. Sau đó, Doraemon sẽ tranh thủ tập thể dục buổi sáng trong nhà để vận động và thư giãn gân cốt.

Nếu không có việc gì đặc biệt, Doraemon thường ở nhà xem TV hoặc đọc truyện tranh. Cậu cũng phải tiếp các nhân viên bán hàng của Cửa hàng bách hóa tương lai, bởi không ít bảo bối trong Chiếc túi thần kỳ được mua từ những công ty này.

Doraemon cũng mê truyện tranh như ai

Tất nhiên, Doraemon cũng phải giúp mẹ Nobita làm việc nhà, mèo ú không phải kiểu "mèo" ở nhà ăn không ngồi rồi đâu. Trong tập phim Máy Giao Dịch, Nobita đổi thân phận với Doraemon và lần đầu biết được cuộc sống thường ngày của chú mèo máy màu xanh này. Mẹ Nobita sai Doraemon làm đủ thứ việc nhà, từ giặt quần áo, quét dọn sân, sửa mái nhà cho đến cọ rửa phòng tắm. Xem ra cuộc sống của Doraemon cũng chẳng nhàn hạ chút nào.

Do không phải đi học cũng không phải đi làm nên Doraemon thường dành thời gian bên cạnh mẹ Nobita

Mỗi ngày, mèo ú đều có cả đống việc nhà phải hoàn thành

Ngoài ra, việc bảo dưỡng và kiểm tra các bảo bối cũng là một phần quan trọng trong công việc hằng ngày của Doraemon. Bảo bối phải luôn được giữ trong tình trạng tốt thì mới có thể phát huy hiệu quả. Dorraemon còn giải quyết những vụ tranh chấp giữa các chú mèo trong khu phố. Doraemon cũng có nhóm bạn của riêng mình. Trong tập phim khi Mini-Dora lần đầu xuất hiện trong phiên bản mới, Doraemon còn phải giúp tìm một chú mèo bị thất lạc.

Sau khi hoàn thành đủ thứ việc lặt vặt đó, Doraemon vẫn có thời gian dành cho bản thân. Chẳng hạn, mèo ú có thể hẹn hò với Mimi. Doraemon cũng khá chú trọng ngoại hình, mỗi lần ra ngoài đều phải chải chuốt, chỉnh trang trước. Ngay cả Sewashi - cậu chắt của Nobita cũng từng trêu Doraemon là người đa tình, xuyên suốt series, số cô mèo Doraemon từng thích nhiều đến mức một bàn tay đếm không xuể.

Thỉnh thoảng Doraemon sẽ đi... hẹn hò

Đến giờ ăn trưa, vì Nobita đi học còn bố Nobita đi làm nên Doraemon thường ngồi ăn cùng mẹ Nobita. Đôi khi mẹ Nobita còn nhắc rằng cửa hàng bánh wagashi đang có chương trình giảm giá dorayaki, thế là Doraemon lập tức hào hứng chạy đi mua đồ ăn vặt.

Ngoài những thú vui giống trẻ con như đọc truyện tranh và xem TV, Doraemon cũng có cách giải trí riêng. Mèo ú đặc biệt thích chơi slime, thứ đồ chơi dẻo dẻo, nhầy nhầy có thể nhào nặn trong tay.

Đôi khi Doraemon còn tự tìm trò để chơi. Trong tập 886 của phiên bản Ōyama - Máy Ảnh Tạo Mô Hình, Doraemon dùng một con búp bê để tạo ra một phiên bản Doraemon khác, rồi còn nói với Nobita: "Nào, chào anh đi". Phải nói là cảnh này thực sự rất đáng yêu.

Mèo ú có cho mình rất nhiều thú vị để làm trong lúc ở nhà

Chú mèo máy màu xanh này còn "đu idol" luôn cơ

Doraemon cũng là một fanboy chính hiệu. Mèo ú đặc biệt yêu thích các nữ thần tượng trẻ. Ca sĩ Tsubasa là một trong những ngôi sao Doraemon yêu thích nhất. Ngoài ra, Doraemon còn từng hâm mộ nhiều ngôi sao khác như Mary, Miya và Sumire Hoshino, đồng thời luôn là một fan trung thành của họ. Từ đó cũng xảy ra không ít câu chuyện thú vị.

Nhìn chung, ngoài nhiệm vụ chăm sóc Nobita với tư cách một robot nuôi trẻ, cuộc sống thường ngày của Doraemon cũng rất phong phú. Vì vậy, đừng nghĩ rằng Dorraemon chẳng có việc gì làm. Nếu nói theo cách của Doraemon thì đại khái là: "Mình bận lắm đấy nhé!".