Không phải đi bộ, đây mới là bộ môn hàng đầu giúp kéo dài tuổi thọ

Dan Buettner là nhà báo và nhà nghiên cứu tuổi thọ nổi tiếng thế giới. Suốt hơn 20 năm, ông dành thời gian khảo sát những cộng đồng có tuổi thọ cao nhất hành tinh và từ đó đưa ra khái niệm “Vùng Xanh” (Blue Zones). Đây là thuật ngữ để chỉ những nơi mà nhiều người dân sống qua tuổi 90 hay 100 mà vẫn duy trì được sức khỏe, sự minh mẫn và khả năng vận động bền bỉ.

Trong quá trình đi sâu vào đời sống của các cộng đồng này, Buettner nhận thấy một mẫu số chung vô cùng rõ nét: lối sống năng động. Con người ở “Vùng Xanh" không tập luyện nặng nề nhưng luôn duy trì vận động đều đặn, thường xuyên. Chính từ quan sát đó, ông đặt ra câu hỏi: Nếu bất kỳ môn thể thao nào cũng tốt hơn việc ngồi yên, thì đâu mới là bộ môn giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất?

Dựa trên nhiều nghiên cứu về hoạt động thể chất và tuổi thọ, Buettner đi đến một kết luận gây bất ngờ: Pickleball - môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn - là ứng viên hàng đầu cho những ai muốn sống lâu, sống khỏe.

Vì sao pickleball là lựa chọn hàng đầu để tăng tuổi thọ?

Về bản chất, tập luyện thường xuyên giúp cơ thể khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, hỗ trợ phòng ngừa ung thư và làm chậm quá trình lão hóa của não bộ. Thế nhưng, pickleball lại hội tụ nhiều yếu tố đặc biệt phù hợp với mục tiêu sống thọ, theo phân tích của Buettner.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông cầm một chiếc vợt pickleball và viết: “Nếu bạn muốn sống lâu hơn? Hãy mua thứ này!”

Buettner cho rằng pickleball vượt trội vì những lý do sau:

- Pickleball dễ học, phù hợp cho mọi lứa tuổi: Kể cả người lớn tuổi cũng có thể chơi mà không cần nhiều kỹ năng ban đầu.

- Môn thể thao có tính xã hội cao: Người chơi buộc phải tương tác, gặp gỡ, trò chuyện. Điều này giảm stress và cải thiện tinh thần, yếu tố quan trọng trong các cộng đồng sống thọ tại “Vùng Xanh”.

- Chi phí thấp, dễ tiếp cận, có thể chơi hằng ngày, phù hợp với nhiều khu dân cư. Điều này đúng mô hình sinh hoạt cộng đồng mà Buettner ghi nhận ở các “Vùng Xanh”.

- Bộ môn thân thiện với khớp, không đòi hỏi sức bền quá lớn vì sân nhỏ hơn tennis, giảm áp lực lên đầu gối và cổ chân.

- Pickleball cải thiện phản xạ, sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp tay - mắt, giúp duy trì sự linh hoạt của hệ thần kinh - vận động.

Các bằng chứng khoa học cũng củng cố quan điểm của Buettner. Một nghiên cứu đăng trên Mayo Clinic Proceedings cho thấy người chơi tennis sống thọ hơn gần 10 năm so với nhóm ít vận động. Đây là mức tăng tuổi thọ cao nhất trong các môn thể thao được khảo sát. Tennis thậm chí vượt cả bóng đá, đạp xe, bơi lội và chạy bộ.

Tiến sĩ Elan Goldwaser, bác sĩ y học thể thao tại Trung tâm Y tế Irving thuộc Đại học Columbia (Mỹ), giải thích rằng các môn thể thao dùng vợt như tennis mang lại “sự kết hợp toàn diện giữa lợi ích thể chất, tinh thần và giao tiếp xã hội” , nhờ đó hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.

“Tennis tác động đến toàn bộ cơ thể, tốt cho tim mạch và tăng cường sức khỏe tinh thần vì nó thúc đẩy tương tác xã hội và thường được chơi ngoài trời", ông nói.

Dù nghiên cứu của Mayo Clinic chưa phân tích riêng pickleball, tiến sĩ Goldwaser nhấn mạnh rằng nhiều lợi ích của tennis cũng đúng với pickleball, dù môn này đòi hỏi cường độ thấp hơn và dễ chơi hơn nhờ sân nhỏ.