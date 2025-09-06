Không phải chọn giữa "đẹp" hay "mạnh" - Galaxy S25 FE chơi luôn "full combo" đáng giá với trải nghiệm chuẩn flagship

Người trẻ bây giờ thường chọn một thiết bị điện thoại "all-in-one" - vừa đủ gu để lên hình đẹp mọi góc, đủ lực để xử lý mọi thứ từ edit video, nghe nhạc, làm việc tới hỏi AI. Một chiếc máy có thể theo kịp lifestyle linh hoạt, sáng tạo và không ngừng chuyển động.

Galaxy S25 FE xuất hiện như một "trợ thủ đa nhiệm": thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng ổn áp, đặc biệt là mang trải nghiệm Galaxy AI chuẩn flagship đến với người dùng.

Thiết kế thời thượng, gọn nhẹ đúng chất

Với độ mỏng chỉ 7,4mm và trọng lượng chỉ 190g, Galaxy S25 FE là dòng FE mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay, mang lại cảm giác gọn gàng, mang đi mọi nơi mà không cảm thấy vướng víu.

Điểm cộng tiếp theo chính là bảng màu "bắt trend" với nhiều sự lựa chọn màu sắc như Xanh Haze, Đen Smoke, Trắng Snow, và Xanh Navy - đảm bảo mỗi người dùng đều có thể tìm thấy màu sắc phản ánh đúng vibe cá nhân của mình.

Không chỉ đẹp để "khoe ảnh sống ảo", Galaxy S25 FE còn sử dụng chất liệu xịn sò như khung Armor Aluminum và mặt kính Gorilla Glass Victus+, mang đến độ bền ấn tượng và vẫn giữ được sự thanh thoát và tinh tế.

Hiệu năng mạnh mẽ, pin trâu, cập nhật tận 7 năm

Với vi xử lý Exynos 2400 trên tiến trình 4nm, đi kèm RAM 8GB và tản nhiệt buồng hơi lớn hơn 10%, Galaxy S25 FE đủ sức cân mọi app bạn cần: chỉnh ảnh bằng Lightroom, cắt video bằng CapCut cho tới chơi game đồ họa cao. Dung lượng bộ nhớ trong có phiên bản lên đến 512GB cũng cho phép bạn thoải mái lưu trữ mà không lo đầy bộ nhớ.

Dù mỏng nhẹ nhất lịch sử dòng FE, nhưng Galaxy S25 FE vẫn được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch cực lớn, sở hữu viên pin 4.900mAh và khả năng sạc nhanh 45W giúp nạp lại 65% năng lượng chỉ trong khoảng nửa giờ, không làm gián đoạn các kế hoạch hay sở thích cá nhân.

Samsung còn cam kết hỗ trợ tới 7 bản cập nhật Android và 7 năm cập nhật bảo mật cho thấy hãng cực kỳ tự tin vào cấu hình và độ bền của chiếc máy này. Nếu đang tìm một khoản đầu tư dài hơi, không lo lỗi thời sớm, Galaxy S25 FE là một lựa chọn đáng giá.

Galaxy AI thông minh, không phải để "làm màu"

Galaxy S25 FE còn "ghi điểm" với bộ tính năng AI chuẩn flagship, người dùng giờ đây có thể làm được nhiều điều thú vị hơn, đơn giản hơn và thông minh hơn.

Với những ai hay di chuyển, thích khám phá, Galaxy S25 FE đóng vai trò như một người bạn đồng hành thông minh. Gemini Live cho phép bạn giơ camera lên và hỏi trực tiếp bằng tiếng Việt về bất kỳ món ăn, biển hiệu, địa điểm, hay thậm chí là trở thành stylist cá nhân với những câu hỏi như "Set đồ tôi đang mặc có phù hợp với thời tiết ở Đà Lạt tuần này không?" . Ngoài ra, Now Brief sẽ hiển thị các thông tin như thời lịch trình cá nhân, sự kiện sắp tới… trên màn hình khóa - giúp bạn không bỏ lỡ điều gì quan trọng.

Hay bạn vừa nghe thấy một bài hát "đỉnh" trong phòng gym hoặc quán cà phê? Chỉ cần giữ phím Home, Galaxy AI sẽ nhận diện và tìm ngay tên bài hát trong vài giây - cực kỳ tiện cho những ai mê âm nhạc. Ngoài ra, đây cũng là cách bạn kích hoạt tính năng Circle to Search - chỉ cần khoanh tròn ở bất cứ đâu để tìm kiếm về bất kỳ sự vật hay hiện tượng nào.

Còn nếu bạn thuộc team mê sáng tạo nội dung, Galaxy S25 FE là một lựa chọn lý tưởng với hệ thống camera đa năng: camera chính 50MP sắc nét, camera tele hỗ trợ zoom quang 3x, camera góc siêu rộng 123˚, cùng camera selfie 12MP được nâng cấp cho ảnh chân dung chất lượng hơn.

Khi kết hợp với Galaxy AI, Galaxy S25 FE chẳng khác gì một studio chỉnh ảnh chuyên nghiệp thu nhỏ nằm gọn trong túi bạn. Tính năng Generative Edit cho phép bạn dễ dàng xóa hoặc thêm vật thể trong ảnh một cách tự nhiên, giúp bức ảnh trọn vẹn hơn mà không cần kỹ năng Photoshop phức tạp. Trong khi đó, Audio Eraser giúp làm sạch âm thanh trong video, loại bỏ tiếng gió, xe cộ hay đám đông - giữ lại đúng phần giọng nói hay nhạc nền để bạn có những vlog cực chill.

Không cần bớt cái này để được cái kia - Galaxy S25 FE chơi luôn combo đủ đầy

Galaxy S25 FE là minh chứng cho một chiếc smartphone "đáng giá" có thể cân bằng cả thẩm mỹ lẫn hiệu năng mà người dùng không phải đánh đổi. Từ thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng mượt mà, cho đến loạt tính năng Galaxy AI chuẩn flagship giúp bạn sống thông minh hơn mỗi ngày.