Không ngờ ông xã cao 1m85, 6 múi vững chãi của Son Ye Jin cũng có ngày này

Vào ngày 7/10, Hyun Bin cùng dàn diễn viên siêu phẩm Made In Korea đã có buổi gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với khán giả trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026. Ngay khi xuất hiện, nam diễn viên đã lập tức thu hút mọi ống kính truyền thông, nhưng không phải vì bộ vest lịch lãm như cách anh từng trưng trổ đầy quyền lực trên thảm đỏ lễ khai mạc vào tối 6/10 trước đó.

Thay vào sự nghiêm túc quen thuộc, Hyun Bin diện một chiếc áo màu cam nổi bật rực rỡ - một gam màu hiếm hoi trong tủ đồ thiên về sắc tối của anh, mang đến làn gió trẻ trung và hoàn toàn khác biệt với phong cách thường ngày. Thế nhưng, điểm nhấn khiến người hâm mộ "tan chảy" và bàn tán rôm rả nhất lại chính là biểu cảm của tài tử 44 tuổi.

Hyun Bin bất ngờ chọn áo màu cam - tông màu không mấy gắn bó với anh. Ảnh: iMBC

Phong thái của anh khác hẳn khi diện bộ vest lịch lãm, trưng trổ đầy quyền lực trên thảm đỏ lễ khai mạc vào tối 6/10. Ảnh: iMBC

Khác với vẻ ngoài sắc bén, lạnh lùng, hình ảnh ghi lại cho thấy gương mặt của Hyun Bin có phần bầu bĩnh hơn, kết hợp cùng nụ cười mỉm để lộ đôi má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương. Khoảnh khắc đáng yêu này nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội, phá vỡ hoàn toàn bức tường "bọc thép" của một nam thần hành động sắc lạnh trên àmn ảnh.

Sự thay đổi hài hước này khiến khán giả vô cùng thích thú bởi nó hé lộ một khía cạnh hoàn toàn đời thường, gần gũi của "ông bố bỉm sữa" nổi tiếng. Bình thường, khi nhắc đến Hyun Bin, công chúng luôn mặc định hình ảnh một người đàn ông hoàn hảo: chiều cao khủng 1m85, thân hình 6 múi vạm vỡ, nam tính trên màn ảnh rộng và là chỗ dựa vững chắc, ấm áp cho tổ ấm nhỏ cùng Son Ye Jin cùng con trai. Thế nhưng, hóa ra đằng sau vẻ ngoài uy quyền, nam thần đỉnh cao ngày nào đôi khi cũng có ngày "bật chế độ cưng xỉu" khiến các fan phải ôm tim vì quá đỗi dễ thương!

Cận cảnh nụ cười má lúm dễ thương của Hyun Bin. Ảnh: iMBC

Thật không ngờ có ngày ông xã Son Ye Jin đáng yêu đến thế này. Ảnh: iMBC

Hyun Bin có tên thật Kim Tae Pyung, sinh ngày 25/9/1982 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh là một trong những nam diễn viên tiêu biểu của làn sóng Hallyu, được công chúng yêu mến nhờ ngoại hình nam tính, phong thái điềm đạm cùng lối diễn xuất ngày càng chín muồi. Anh tốt nghiệp Đại học Chung Ang, chuyên ngành Sân khấu – Điện ảnh, và chính thức ra mắt khán giả vào năm 2003. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hyun Bin đến với bộ phim truyền hình My Name Is Kim Sam Soon, giúp anh vụt sáng thành ngôi sao hạng A và trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định sức hút qua các tác phẩm nổi tiếng như Secret Garden, nơi hình ảnh quý ông lạnh lùng nhưng si tình của anh trở thành biểu tượng, rồi đến Hyde, Jekyll, Me, Memories of the Alhambra và đặc biệt là Hạ Cánh Nơi Anh – bộ phim tạo tiếng vang toàn châu Á và đưa tên tuổi Hyun Bin lên đỉnh cao mới.

Song song với truyền hình, Hyun Bin cũng xây dựng sự nghiệp điện ảnh vững chắc với nhiều vai diễn đa dạng, từ hành động, hình sự đến tâm lý, tiêu biểu như Confidential Assignment, The Negotiation, Rampant hay Harbin. Anh được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, sẵn sàng thay đổi hình thể và đào sâu nội tâm nhân vật, qua đó thoát khỏi hình ảnh “nam thần chỉ dựa vào ngoại hình”.

Ảnh: iMBC

Nam thần đỉnh cao ngày đôi khi cũng có ngày "bật chế độ cưng xỉu". Ảnh: iMBC

Về đời tư, nam diễn viên có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với Son Ye Jin. Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: "Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ".

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: "Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn". Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên qua những lần hợp tác. Ảnh: X

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): "Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi".

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Cặp đôi kết hôn năm 2022 và lên chức bố mẹ vào cuối năm. Ảnh:

Nguồn: iMBC



