Không ngậm thìa vàng nhưng sống như công chúa trong phòng trọ 7 triệu/tháng: Cô gái SN 1999 chỉ cách

Nếu được lựa chọn, chắc chắn chẳng ai chọn ở thuê, đặc biệt là dân văn phòng lương chưa cao, cũng không có nhiều hỗ trợ từ gia đình. Nhưng nếu cứ đợi tới lúc đủ tiền mua nhà hoặc lương cao mới trang hoàng không gian sống, chẳng phải như vậy là tự làm khổ mình hay sao?

Đó là chia sẻ của Lily - Cô gái sinh năm 1999, trên Xiaohongshu. Ở độ tuổi 27, sau gần 4 năm đi làm, Lily cho biết gần đây cuộc sống của cô đã bước sang một trang mới.

“Cuối cùng tôi cũng có thể chuyển sang một căn phòng tử tế, tự tay trang trí để biến nó trở thành không gian sống mà bản thân muốn trở về mỗi ngày. Có thể với nhiều người, đây chẳng phải chuyện gì đáng khoe, nhưng với tôi, nó giống như một bước tiến. Trước đây, tôi chỉ có thể ở ghép cùng 2 người khác trong 1 căn phòng ẩm thấp mà đến giờ nghĩ lại vẫn còn ám ảnh.

Không sinh ra là tiểu thư ngậm thìa vàng, chúng ta vẫn có thể nỗ lực để tự biến mình thành công chúa. Giờ tôi đã hiểu câu nói này” - Lily chia sẻ trên Xiaohongshu.

Căn phòng mà Lily đang thuê

Căn phòng này có giá 1.800 NDT/tháng (gần 7 triệu đồng). So với nơi ở trước, căn phòng này thoáng đãng hơn nhờ có cửa sổ, tuy nhiên sàn nhà và tường khá cũ, cũng không có nhiều nội thất có thể sử dụng được. Nhưng thay vì chấp nhận ở tạm bợ hoặc tìm 1 căn phòng khác đầy đủ tiện nghi hơn, Lily quyết định chi thêm 1.500 NDT (khoảng 5,8 triệu đồng) để cải tạo căn phòng này. Cô chi tiền sơn lại tường, lát lại sàn nhà và sắm thêm 1 số món đồ nội thất.

Với một người đang đi làm và thuê nhà, đây không phải khoản chi quá nhỏ, nhưng Lily cho rằng số tiền này đáng để đổi lấy một không gian sống phù hợp hơn với nhu cầu của bản thân.

Hạng mục đầu tiên cô bắt tay vào là sàn nhà. Lily tự quét dọn toàn bộ nền, sau đó mua loại sàn SPC hèm khóa không chứa formaldehyde để tự lắp đặt. Cô không thuê thợ mà tự mình làm tất cả. Công việc bắt đầu từ ban ngày và kéo dài tới buổi tối, mất khoảng 6 tiếng mới hoàn thành.

Sau khi xử lý xong phần sàn, Lily tiếp tục lắp kệ để đồ và một chiếc tủ tivi bằng thép. Cô cho rằng loại tủ này nhẹ hơn nội thất bằng gỗ nhưng vẫn có vẻ ngoài chắc chắn, phù hợp với tổng thể căn phòng. Ở khu vực phòng ngủ, cô lắp thêm rèm sáo cho cửa sổ sát sàn để vừa điều chỉnh ánh sáng vừa tạo cảm giác riêng tư hơn.

Tình trạng căn phòng trước khi cải tạo

Căn phòng sau khi cải tạo

Điểm đáng chú ý là Lily không thực hiện một cuộc cải tạo lớn làm thay đổi kết cấu căn phòng. Phần lớn những gì cô làm đều là các hạng mục mà người thuê có thể tự thực hiện và có thể mang theo hoặc thay thế khi chuyển nhà. Cách này giúp căn phòng có diện mạo khác hẳn mà không cần bỏ ra một khoản tiền quá lớn.

Sau khi hoàn thiện, căn hộ trở thành một không gian nhỏ nhưng đầy đủ những thứ Lily yêu thích. Lily chia sẻ rằng điều khiến cô hài lòng nhất là mỗi sáng thức dậy đều có ánh nắng chiếu vào nhà. Sau giờ làm, cô có thể ghé mua một bó hoa, về nhà đốt một chút tinh dầu thơm, bật nhạc rồi ngồi nghỉ trong không gian do chính mình sắp xếp. Những hoạt động này không tốn quá nhiều tiền nhưng khiến việc trở về nhà sau một ngày làm việc trở nên dễ chịu hơn.

Chia sẻ của Lily sau đó nhận được nhiều sự quan tâm trên Xiaohongshu. Không ít người chú ý tới việc cô tự tay hoàn thiện phần lớn các hạng mục thay vì thuê người làm, đặc biệt là công đoạn lát sàn kéo dài 6 tiếng. Với cô gái 27 tuổi này, thuê nhà không đồng nghĩa với việc phải coi đó là một nơi ở tạm thời.

Lily cũng không cố biến căn hộ thuê thành một nơi ở quá đắt đỏ. Cô tập trung vào những thay đổi mà bản thân thực sự sử dụng hàng ngày: ánh sáng, sàn nhà, chỗ lưu trữ, khu vực đặt đồ và sự riêng tư. Những khoản tiền bỏ ra vì thế được phân bổ cho các hạng mục thiết thực thay vì chỉ để trang trí.

"Nhà là đi thuê, nhưng cuộc sống là của chúng ta và nó cần được chăm chút mỗi ngày” - Lily viết.

(Nguồn: health.udn.com)