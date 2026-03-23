Bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược thời gian gần đây nhận nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả vì nội dung có nhiều cảnh bạo lực gợi dục không phù hợp để thể hiện trên khung giờ vàng của VTV. Trong vụ án mới, phú bà Kiều Thơ do Lan Phương có thể coi là nhân vật chính cũng gây ra không ít tranh cãi. Kiều Thơ là một người có tính cách táo bạo liều lĩnh, ăn miếng trả miếng. Sau khi bị Chiến (Bình Anh) lợi dụng, Kiều Thơ tức giận bắt giam Chiến và cả bạn gái Minh Anh (Yến My). Cô ta yêu cầu Chiến phải phục vụ một phú bà khác là khách hàng của mình. Trong khi đó, Kiều Thơ còn cảnh cáo Chiến bằng cách cho người cưỡng hiếp Minh Anh.

Lan Phương đem đến cho khán giả một vai diễn khá hoang dại

Có thể nói, hành động của Kiều Thơ rất táo tợn coi thường pháp luật. Bản tính điên cuồng của cô ta thể hiện trong từng lời nói và hành động có phần mất kiểm soát. Cách Lan Phương thể hiện nhân vật là lúc nào cũng nói to nghiến răng, gương mặt méo mó biến dạng vì tức tối, trợn mắt và không ngại ra tay đánh người.

Một số khán giả cho rằng cách diễn của Lan Phương mới mẻ, cuốn hút đầy kịch tính, họ nhận định "không ai diễn vai điên tốt như Lan Phương". Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả cảm thấy phản cảm, cho rằng nữ diễn viên thể hiện khoa trương quá lố, biểu cảm mất kiểm soát không thể hiện được một nhân vật giỏi giang, kinh doanh trái pháp luật một cách tinh vi thành công.

"Không mê nổi cả Lan Phương lẫn nhân vật này, vai diễn thì quá bệnh hoạn còn diễn viên thì chie suốt ngày đóng mấy vai có vấn đề tâm lý", "Bộ phim này, nhân vật này mang lại giá trị gì vậy?", "Mỗi lần mở tivi lên thấy Lan Phương gào thét là thấy chán", "Lan Phương đóng phim lần này như bị bệnh, lúc nào cũng giật giật chả giống ai", "Bà này nói chuyện mà cứ cười ha hả hoài như là kiểu bị bệnh ý", "Phim hề vậy, đánh phát ngất, tát phát ngất, đá phát ngất", khán giả cho rằng Lan Phương diễn xuất khoa trương.

Biểu cảm của nhân vật luôn thể hiện sự nguy hiểm, điên cuồng ra ngoài mặt

Kiều Thơ cũng có những hành động khó hiểu

Bên cạnh đó, có những khán giả cho rằng nhân vật này không đáng được tán dương. Kiều Thơ liên tục chửi rủa nhục mạ Minh Anh vì cô đã phản bội bạn trai với chính bạn thân của người yêu. Nhưng thực tế, hành động của Minh Anh chỉ là lỗi lầm cá nhân. Còn hành vi của Kiều Thơ là một người vi phạm pháp luật nghiêm trọng từ bắt cóc giam giữ người, tổ chức mại dâm, cưỡng hiếp, cưỡng dâm tập thể...

Chính vì vậy, việc khán giả ủng hộ Kiều Thơ chỉ thể hiện sự căm ghét với nhân vật "tiểu tam" một cách quá mức mà quên đi sự thật kinh khủng hơn về nhân vật do Lan Phương thể hiện.

Vai diễn của Lan Phương khiến người xem khó chịu

Ngoài ra, khán giả cho rằng cách Lan Phương diễn vai "người đàn bà có tính cách điên loạn" bị rập khuôn. Trước đó, trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh , Lan Phương vào vai Linh, người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh). Linh không yêu Đăng nhưng chỉ muốn phá hoại gia đình người khác vì không muốn thấy họ được hạnh phúc. Cách nữ diễn viên thể hiện sự điên cuồng từ giọng nói đến cử chỉ đều khá giống nhau.