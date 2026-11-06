Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến ảnh hưởng đến miền Bắc từ chiều tối 8/11. Đợt không khí lạnh này khiến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuyển rét, trong khi nhiều khu vực ở miền Trung có nguy cơ xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Theo cơ quan khí tượng, hiện nay (6/11), một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Tại Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 29-32 độ C.

Miền Bắc chuyển rét từ ngày 9/11, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ đêm 8/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Đối với Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ tối và đêm 8/11. Từ chiều tối cùng ngày đến sáng 9/11, khu vực có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, thời tiết chuyển rét.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Trong thời gian từ 9-13/11, nhiệt độ thấp nhất của Hà Nội dao động từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.

Theo bảng trên, thời tiết Hà Nội giảm nhiệt mạnh trong ngày 9/11, nhiệt độ cao nhất chỉ còn 22 độ, giảm khoảng 10 độ so với ngày trước đó. Từ ngày 10/11, ban ngày trời không mưa, có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Tuy nhiên, ban đêm trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất có ngày chỉ còn 16 độ.

Miền Trung có nguy cơ mưa lớn diện rộng, biển động mạnh

Không chỉ gây rét ở miền Bắc, đợt không khí lạnh này còn khiến gió trên nhiều vùng biển mạnh lên.

Cụ thể, từ tối và đêm 8/11, tại vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6m.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Đáng chú ý, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn còn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải khác.